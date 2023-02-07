Основанная в Новосибирске сеть ресторанов запустит заведение в Ульяновске

Сеть «Перчини» готовится к выходу в Ульяновск. В настоящий момент строительные работы на площадке уже начались, открытие планируется в июне 2023 года.

Напомним, что первый ресторан «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. На сегодня «Перчини» представлен 28 заведениями в 18 городах, включая Москву, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Тюмень и Астану. В 2023 году этот список пополнит Ульяновск, где откроется франчайзинговый ресторан. В настоящий момент стройка началась, открытие заведения планируется в июне 2023 года. «На сегодня у нас 4 новые площадки на стадии предварительного договора», – отметили «Континенту Сибирь» в «Ресторатор франчайзинг групп». О каких городах кроме Ульяновска идет речь, пока не уточняется.

По данным сайта «Перчини», паушальный взнос на открытие ресторана составляет 2 млн рублей, инвестиции в помещение — от 40 млн рублей, роялти — 5% от оборота, срок запуска — 90 дней, расчетная окупаемость — 2 года. Заявленная средняя выручка ресторана – 12-16 млн рублей.

Напомним, что ранее красноярская сеть «Ёбидоёби» объявила о выходе в ОАЭ, а омская сеть «Суши Маркет» запустила заведение в Турции.