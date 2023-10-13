В Красноярске наградили лучшие рестораны Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2023. Первые четыре строчки в рейтинге самых замечательных заведений заняли рестораны Красноярска. В ТОП-10 премии также вошли 4 заведения из Новосибирска.

В Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске 12 октября состоялась III церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Первое место среди сибирских заведений общепита занял красноярский ресторан Tunguska. Он возглавил рейтинг впервые за три года проведения премии. Второе и третье места были отданы также красноярским заведениям – 0.75 Please Wine & Kitchen (в 2021 и 2022 гг. возглавлял сибирский рейтинг) и ресторан «Чешуя».

Новосибирский ресторан Skopin занял пятое место. Весной этого года прошла информация, что это заведение стало единственным из новосибирских ресторанов, вошедших в лонг-лист из 100 лучших ресторанов России премии WHERETOEAT RUSSIA 2023.

Топ-10 лучших ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2023:

Tunguska, Красноярск; 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск; «Чешуя», Красноярск; «Дзе», Красноярск; Skopin, Новосибирск; Fresco, Красноярск; Hello Wine, Красноярск; Pardon My French, Новосибирск; «Жан Хуан Лу», Новосибирск; «Горячий цех», Новосибирск.

Титула «Шеф-повар года» на WHERETOEAT Siberia 2023 был удостоен Александр Кучеров, возглавляющий кухню 0.75 Please Wine & Kitchen в Красноярске. Это первая победа Александра Кучерова в престижной спецноминации.

Лучшим сомелье Сибири была признана Арина Обеднина из красноярского «Глас» / Glas. Для Арины это также первая профессиональная победа на WHERETOEAT Siberia.

Победу в специальной номинации «Выбор СМИ» журналисты отдали ресторану Fresco (Красноярск).

«Баром года» стал Humble. Social Club + Bar из Иркутска. Все три года проведения WHERETOEAT Siberia бар входил в шорт-лист спецноминации и в этом году впервые одержал победу.

«Официантом года» по версии сервиса «СберЧаевые» стал Владимир Куликов, ресторан Fresco, Красноярск.

В номинации «Выбор СберМаркета» победителем стал ресторан «Хозяин Тайги» из Красноярска.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.