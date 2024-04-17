Два красноярских ресторана вошли в ТОП-10 лучших в России

В Москве вручили награды Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024. В десятку лучших ресторанов страны впервые вошли сразу два заведения из Красноярска.

В концертном зале «Зарядье» в Москве 16 апреля состоялась торжественная церемония вручения наград Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024. Церемония награждения прошла при поддержке правительства Москвы. Генеральным партнером ресторанной премии WHERETOEAT выступил Сбер.

Рейтинг лучших ресторанов России в этом году впервые возглавили сразу два ресторана — Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург) и Savva (Москва). Из красноярских ресторанов в ТОП-10 вошли Tunguska (7 место) и 0.75 Please Wine & Kitchen (9 место). Если для Tunguska это первое попадание в десятку лучших, то 0.75 Please Wine & Kitchen входил в рейтинг в 2023 году, заняв в нем 10-е место. При этом оба ресторана возглавляют ТОП-10 лучших ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2023.

Топ лучших ресторанов по версии WHERETOEAT Russia 2024:

1 место

Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург

Savva, Москва

2 место

AVA, Москва

3 место

Birch, Санкт-Петербург

4 место

Olluco, Москва

5 место

Loona, Москва

6 место

Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург

7 место

Tunguska, Красноярск

8 место

Sage, Москва

9 место

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск

10 место

Maya, Москва.

Во время церемонии также вручили разнообразные награды представителям сферы общественного питания. Так, «Шеф-поваром года» признан Георгий Троян, возглавляющий кухню ресторанов La Pigeon и «Северяне». Любопытно, что эти заведения не попали в ТОП-10 лучших ресторанов России.

«За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» приз получил ресторатор Аркадий Новиков. Напомним, в Новосибирске по франшизе Новикова работает «Сыроварня», а недавно ресторанная группа «Бочкари» анонсировала новый совместный проект с московским ресторатором Птичка by Novikov. Он будет работать на месте закрывшегося ресторана Avocado Queen.

WHERETOEAT на ежегодной основе составляет рейтинги ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Также премия WHERETOEAT каждый год составляет единый Всероссийский рейтинг WHERETOEAT RUSSIA. Впервые премия была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге. Каждый из рейтингов формируется по результатам голосований коллегий экспертов.