В Сибири назвали лучшие рестораны

Оргкомитет общероссийской национальной премии WHERETOEAT назвал победителей среди ресторанов Сибири. Подведение итогов прошло 13 октября 2022 года. Новосибирским заведениям в этом году не удалось возглавить рейтинг — лучшими были признаны рестораны Красноярска.



В тройку лучших ресторанов Сибири по итогам WHERETOEAT-2022 вошли три красноярских заведения. Это винный ресторан Александра Митракова 0,75 wine&kitchen, рыбный ресторан «Чешуя» от холдинга Bellini Group, а также ресторан Николая Боброва Tunguska.

«Идея проекта 0,75 wine&kitchen была навеяна атмосферой винного погреба, историческим зданием XIX века, большой любовью к вину, нашему региону и к местным продуктам», — отметил основатель 0,75 wine&kitchen Александр Митраков. Его комментарий приводится на сайте заведения. Отличительными чертами ресторана помимо необычного и запоминающегося интерьера можно считать северную кухню и обширную винную карту, включающую биодинамические и органические вина старого света.

Замыкают топ-5 ресторан авторской кухни Fresko 2.0 (Красноярск), винный бар Pardon My French (Новосибирск) Франсуа Фурнье. Следом за ними в рейтинге идут ресторан сибирской кухни «Кухтерин» (Томск), гастробар «Коробок» (Новосибирск) Руслана Коробова, гранд-бистро «Дзе» (Красноярск), ресторан «Жан Хуан Лу» (Новосибирск) Дениса Иванова и бар «Булгаков» (Красноярск).

В отдельной номинации «Бар года» победителем был признан Nobody Knows (Новосибирск).

Напомним, что ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования экспертного совета, в который входят представители ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители СМИ.

В этом году в региональный лонг-лист попало 174 заведения из Сибири, из них 45 представляли Новосибирск и 35 Красноярск. Среди финалистов были как рестораны высокой ценовой категории (PuppenHaus, La Maison, Avocado Queen, #СибирьСибирь), так и достаточно демократичные заведения – бургерные (Spot&Chose), траттории («Тесту Место»), кулинарии («Из другого теста»).

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.