Сергей Сокол выдвинут на должность председателя Верховного Совета Хакасии

Кандидатуру Сергея Сокола на должность председателя Верховного Совета Республики Хакасия поддержали на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России». Участие в нём принял секретарь Генсовета Андрей Турчак, сообщают в пресс-службе партии.

«Мы проводили консультации с участием председателя партии Дмитрия Медведева, членов президиума Генсовета. Как глава президиума предлагаю на должность председателя Верховного Совета кандидатуру секретаря нашего республиканского отделения – Сергея Сокола. Мы с вами шли на выборы с большой стратегией социально-экономического развития Хакасии до 2035 года. В её формировании принимали участие жители. И за каждый пункт этой стратегии мы с вами отвечаем. Вся большая команда «Единой России». Логично, что секретарь республиканского отделения, как лицо партии в республике, должен эту стратегию реализовывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Сергей Сокол поблагодарил коллег за оказанное доверие. «Мы понимаем, какие у нас цели и задачи. Впереди — серьёзная партийная работа и работа на законодательном уровне в Верховном Совете республики. Уверен, эта работа будет интересной и продуктивной», — сказал он.

На должность первого заместителя председателя Верховного Совета выдвинута кандидатура председателя республиканского Совета старейшин Петра Воронина.

Напомним, что накануне секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак провел рабочую встречу с коммунистом Валентином Коноваловым, одержавшим победу на выборах главы — председателя правительства Хакасии. В рамках встречи обсуждались планы по реализации стратегии развития республики, и была достигнута договоренность о дальнейшем конструктивном сотрудничестве с Советом Федерации.

Стоит также отметить, что партия выдвигала кандидатуру Сокола на губернаторских выборах в Хакасии, однако он выбыл из предвыборной гонки по состоянию здоровья, после чего досрочно сложил полномочия депутата Госдумы и подал заявление на получение мандата Верховного Совета Хакасии.