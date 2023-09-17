Сергей Сокол подал заявление на получение мандата Верховного Совета Хакасии

Сложивший полномочия депутат Госдумы РФ Сергей Сокол подал заявление в избирком Хакасии на получение депутатского мандата Верховного Совета. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы вместе с сотнями жителей Республики Хакасия разработали стратегию развития. Наша партийная команда получила большинство в Верховном Совете, и мы обязаны оправдать доверие людей. Буду жить в Хакасии, выполнять предвыборные обещания. Подал заявление в избирком на получение депутатского мандата Верховного Совета. Будем работать нашей командой», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сергей Сокол принял участие в избирательной кампании по выборам главы Республики Хакасия. Однако затем кандидата подвело здоровье. 1 сентября Сергей Соколов снял свою кандидатуру с выборов на пост главы республики. Тогда же в своем телеграм-канале политик сообщил, что несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой регионального отделения «Единой России» и вернется на работу «как только встанет на ноги».

На выборах главы – председателя правительства Республики Хакасия победу одержал коммунист Валентин Коновалов – за него проголосовали 63,14% избирателей.

Ранее «Континент Сибирь» проанализировал и представил в графиках расклад сил по итогам прошедших избирательных кампаний в Сибирском федеральном округе.