Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак провел рабочую встречу с главой Хакасии, коммунистом Валентином Коноваловым. В рамках встречи обсуждались планы по реализации стратегии развития республики. Об этом Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале.

«Начинается бюджетный процесс. До 1 октября проект федерального бюджета на ближайшие три года должен быть внесен в Госдуму. Основной вопрос сегодня для Хакасии — включение в него стратегии развития республики. Наша задача — выполнить те обязательства перед жителями республики, которые взяла на себя партия. Обеспечить баланс интересов муниципальных образований — то, о чем мы договаривались с главами в ходе выборов», — говорится в сообщении.

Напомним, что явка избирателей в этом году составила 39,57% — участие в голосовании приняли 155 852 жителя республики. Выдвиженец партии КПРФ Валентин Коновалов одержал победу на выборах главы — председателя правительства Республики Хакасии — за него проголосовали 63,14% избирателей.

«Рассмотрели вопросы социально-экономического развития Хакасии. Отдельное внимание уделили аспектам социальной и бюджетной политики, реализации национальных проектов и других государственных программ. Договорились о дальнейшем конструктивном взаимодействии с Советом Федерации России», — рассказал об итогах встречи в своем телеграм-канале Валентин Коновалов.

Стоит отметить, что по итогам рейтинга АПЭК в апреле текущего года ослабление позиций Валентина Коновалова было обусловлено визитом Андрея Турчака в Хакасию и его заявлением о готовности партии поддержать на выборах главы региона депутата Госдумы РФ Сергея Сокола, который впоследствии выбыл из предвыборной гонки по состоянию здоровья.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Сергей Сокол подал заявление на получение мандата Верховного Совета Хакасии.