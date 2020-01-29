Барабинский район — одна из самых «неспокойных» предвыборных территорий в Новосибирской области. Перед кампанией в Заксобрание «Единая Россия» прорабатывает способы сохранить мандаты: переставляет партийцев на другие округа, договаривается с представителями КПРФ.

«Континент Сибирь» продолжает изучать предвыборный расклад перед сентябрьскими выборами в Законодательное собрания Новосибирской области. На очереди — округ № 4, в который входят Барабинский и Здвинский районы. Политические силы уже начали кампанию.

Округ № 4 в Законодательном собрании Новосибирской области. Число избирателей: Барабинский район — 33 873 человек, в Здвинском районе — 12 067 человек (Данные регионального избиркома на 1 января 2020 года). Действующие депутаты: Одномандатник Сергей Титков, член «Единой России». Избирался в Заксобрание в 2001, 2005, 2010 и 2015 годах. Списочник Александр Терепа. Член ЕР, руководитель комитета Заксобрания по госполитике. Управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Экс-мэр Бердска. Избирался в Заксобрание в Списочник Евгений Гутов. Член фракции КПРФ в ЗС, директор барабинской школы № 3. В Заксобрании всего четыре из 38 территорий представляют сразу по три парламентария. Одна из них — округ № 4, где битва за голоса привела к высочайшей явке. По данным избиркома, к лету 2015 года численность избирателей в Здвинском районе — 13 376 человек. Проголосовали тогда 13 216. В Барабинском районе проголосовали почти все: 35 936. Всего избирателей в 2015 здесь было 35 957, по данным новосибирского облизбиркома.

По данным «Континента Сибирь», никто из этих депутатов скорее всего в следующем созыве Законодательного собрания на округе работать не будет. Руководство «Единой России» готово поменять одномандатника на территории — так оно рассчитывает снизить риск потерять своего представителя в региональном парламенте. Сергею Титкову всегда победа на выборах давалась нелегко. В 2015 году его основной конкурент, выдвиженец КПРФ Евгений Гутов отстал от него в общем подсчете на 1500 голосов (9452 у Титкова, 7842 у Гутова). В Барабинском районе Титков (5455 голосов) и вовсе проиграл Гутову (5921 голосов). Сергей Титков прошел в Заксобрание благодаря Здвинскому району. Гутов смог стать его коллегой — он взял «списочный» мандат коммунистов. Лидером территориального списка КПРФ была депутат Госдумы Вера Ганзя. Она внесла вклад в результаты выборов, поддерживала своего соратника и коллегу по педагогической профессии.

Похожая история развернулась в 2010 году история: тогда Титков тоже победил за счет Здвинского района, а Барабинские избиратели предпочли Веру Ганзю. Она получила мандат как лидер территориальной группы списка КПРФ. В 2014 году отказалась от места в Заксобрании, когда Анатолий Локоть, ныне мэр Новосибирска, передал ей мандат депутата Госдумы.

Руководство ЕР недовольно и перманентным напряжением между Сергеем Титковым и администрациями Барабинска и Барабинского района. Установка федерального партийного центра и обещание первых лиц регионального штаба ЕР удержать позиции в Новосибирской области заставляют действовать.

По сведениям «Континента Сибирь», партия на этой территории сделает ставку на экс-министра здравоохранения, главврача областного онкодиспансера, члена президиума регионального политсовета ЕР Олега Иванинского. Он уже курирует округ по линии ЕР.

Олег Иванинский — опытный партиец: с 2007 по 2010 годы возглавлял новосибирский исполком «Единой России». Он представлял округ № 4 в Заксобрании с 2010 по 2014 год, когда сложил полномочия ради поста министра. В 2015 передал мандат Александру Терепе. Иванинский и в 2015, и в 2010 возглавлял список партии на территории. Не исключено, что в 2020 году ЕР попробует выставить его одномандатником. Иванинский выигрывал и одномандатную кампанию в областной Совет — в 2005 году, когда был главврачом Станции скорой помощи.

При серьезном настрое на победу директор барабинской школы, член фракции КПРФ Евгений Гутов — неудобный конкурент для ЕР. По информации «Континента Сибирь», есть несколько вариантов возможного решения этой проблемы. Среди версий: Евгению Гутову могут предложить работу в областном правительстве, например, пост заместителя министра образования. Или может встать вопрос о конкурсе на должность главы Барабинского района. Почему бы в нем не принять участие Евгению Гутову, который пользуется авторитетом на территории?

Фактически речь идет о возможности войти в команду губернатора и по совместительству руководителя регионального отделения «Единой России» Андрея Травникова. Это выглядит уместным, если вспомнить, что Евгений Гутов не так давно сам был единороссом. Как раз перед кампанией в Заксобрание 2015 года он сдал партбилет ЕР. Некоторые собеседники «Континента Сибирь» упоминают, что это произошло на фоне конфликта с Сергеем Титковым.

Сергей Титков работает в Заксобрании уже 18 лет. Он возглавлял транспортный комитет, пока в прошлом созыве не стал первым вице-спикером регионального парламента. Сейчас он заместитель председателя транспортного комитета. Сохранил эту должность «после истории со штрафстоянкой». Семейные проблемы также накаляют обстановку: имя дочери депутата фигурирует в уголовном деле.

Сергей Титков настроен продолжать депутатскую карьеру. В ЕР предполагают выдвинуть его на округе № 2 — Татарский, Усть-Таркский, Чистоозерный районы.

Имя нынешнего коллеги Титкова по округу № 4, управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александра Терепы вероятно появится в территориальной группе Баганского, части Карасукского и Купинского районов. Сейчас на этом округе (№ 5) работает одномандатник, председатель правления Ассоциации содействия деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертных организаций Александр Кулинич. Он собирается переизбираться в Заксобрание. Его напарник по территории, глава аграрного предприятия ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой получил списочный мандат год назад, после того, как парламент покинул представитель «Ростеха» Юрий Зозуля.

Есть основания полагать, что в борьба за Барабинский-Здвинский округ будет горячей. На него претендует не только КПРФ. Например, здесь работает Евгений Прохоров, помощник депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева.

Помимо ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», проходить подписной фильтр для выдвижения своих кандидатов в Заксобрание не нужно будет «Родине», которая получила квоту, так как провела своих депутатов в Татарске. На прошлых выборах с Титковым уже конкурировала член «Родины», депутат Новочановского сельсовета Барабинского района Елена Зубова. Тогда она фактически вела фоновую кампанию — региональное отделение переживало нелегкие времена. После смены партруководства в области Елена Зубова стала заместителем главы новосибирской «Родины». Организация настроена на усиление позиций перед кампанией в Госдуму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ТИТКОВ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

— Ни одна моя кампания не была легкой. В 2005 году на моем округе дневал и ночевал Николай Харитонов (депутат Госдумы от КПРФ. В 2003 году избирался в ГД по Барабинскому округу. В 2004 году занял второе место на выборах президента РФ — «Континент Сибирь»). У меня всегда были самые серьезные соперники. У кого еще в 2015 году на округе партийный список возглавлял депутат Госдумы? Тем не менее я 4 раза выигрывал. Я неудобен. Неудобен прежде всего местной власти. Но избиратели меня поддерживают. Это кое-кого не устраивает. Ни с Гутовым, ни даже с Верой Ганзей у меня конфликта не было и нет. Как политолог я не стану подпитывать чужой рейтинг, вступая в конфликты.

Что касается дочери, история есть. Знающие люди понимают, что она притянута за уши. Пока идет суд, я ничего комментировать не буду. Я знаю, что моя дочь ни в чем не виновата.

ВЕРА ГАНЗЯ, депутат Государственной думы РФ:

— Противостояние двух партий (ЕР и КПРФ) и двух людей (Я и Сергей Титков) на округе имеет давнюю историю. Я понимаю, как в наше время считаются голоса на сельских территориях. Никого огульно обвинять не хочу, но у меня есть свое мнение насчет того, как Сергею Титкову удавалось победить на округе. Евгений Гутов блестяще отработал в этом созыве, думаю, что КПРФ и в 2020 году снова выдвинет его в Заксобрание по этой территории. Других кандидатур, насколько мне известно, партия не рассматривала. Он пользуется авторитетом избирателей, считаю, что он не нуждается в поддержке федеральных политиков в партийном списке.

К Олегу Иванинскому я отношусь очень хорошо. Но политическая борьба есть борьба. Иванинский и Гутов — достойные соперники. Кто победит в честном противостоянии — решать избирателям.

КОНСТАНТИН ТЕРЕЩЕНКО, депутат Совета депутатов Барабинска:

— О какой политической конкуренции можно говорить, если настоящее противостояние разворачивается между группами влияния? На самом деле перспективы есть только у тех, кто представляет крупную финансовую группу, строительный бизнес или владеет большим аграрным холдингом. Для примера: сейчас проходят довыборы в барабинский совет депутатов. Самовыдвиженцам нужно было собрать всего 14 подписей, чтобы стать кандидатами. Но их не пускают.

Что касается Заксобрания, противостояние между Гутовым и Титковым на округе в 2015 году – это не борьба, а профанация. Впереди Евгения Гутова шла Вера Ганзя. Территориальную группу списка КПРФ возглавляла депутат Госдумы. Если Евгений Гутов был настроен на серьезную борьбу за одномандатный округ, зачем он вошел в этот список? Могу предположить, что и в этот раз, если пойдет от КПРФ на выборы, бороться будет вяло. Предполагаю, он выдвигался от коммунистов, потому что не смог попасть в список от ЕР, а так бы был нормальным единоросом.

ЕЛЕНА ЗУБОВА, заместитель председателя новосибирского отделения «Родины»:

— От действующих лиц зависит, будет ли яркой борьба за округ. Если ЕР выдвинет Олега Иванинского, она фактически подарит нам повестку. Лучшего информационного повода для «Родины», чем выдвижение отставного министра здравоохранения не найти. Он уже здесь избирался и был избран. Но оставил округ, когда ушел из депутатов в министры в 2014 году. У меня к Олегу Иванинскому будет очень много вопросов, в том числе о барабинской медицине, я могу их задавать на каждой встрече. Сомневаюсь, что представители других партий станут это делать: наверняка ЕР и КПРФ уже договорились. Местных жителей лишили возможности выбирать главу района, райсовет. Осталось только голосование за депутатов Заксобрания. Нужно объяснять, насколько это важно. Я готова, мне есть, что сказать. Барабинский район — это моя родина.

АНАТОЛИЙ КУБАНОВ, председатель Совета новосибирского регионального отделения «Справедливой России»:

— В этом году «Справедливая Россия» планирует увеличить фракцию в региональном парламенте с 4 до 6 человек. Очевидна общая усталость избирателей по всей стране от единороссов. Задолго до радикальной оппозиции с его «Умным голосованием» мы запускали «справедливый призыв», гибко подходили к спискам кандидатов. В феврале заключим соглашение с 5-6 социальстическими парторганизациями — готовы сформировать в Новосибирской области «Блок справедливости». Наши списки открыты для гражданских активистов, разделяющих наши идеи.

Буржуазные высказывания, что одномандатники больше «привязаны к земле», прикрывают циничный факт: наличие огромных денег. Фракции некоторых партий сформированы из владельцев торговых сетей, девелоперов, застройщиков. Как простой человек может выиграть выборы у представителя крупного капитала? Не уделяя внимания спискам, партии дезориентируют избирателя, он имеет право проголосовать за идею. Поэтому партийные списки для нас в приоритете.

В предвыборной кампании для нас прежде всего важен Новосибирск. Исторически сильны позиции «Справедливой России» в Мошково, Болотнинском, Колыванском районах, Купино, Убинском районе. Сильная фракция — в маслянинском райсовете. Много голосов СР набирает в Татарске, Кыштовке. На половине территории области наши позиции сильны. Мы быстро перестраиваемся, реагируем — уверены, что можем выступить хорошо на любой территории.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК, координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР:

— Уставные процедуры не завершены, поэтому не могу говорить, насколько округ № 4 в ЗС будет выделяться в нашей общеобластной кампании. Для нас все территории принципиальны. Мы всегда настроены на максимальный результат.

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