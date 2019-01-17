Депутат новосибирского областного Законодательного собрания Юрий Зозуля собирается покинуть свой пост. Отставка парламентария может быть рассмотрена в ближайшее время на сессии ЗС. Информацию об этом Юрий Зозуля сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» 17 января.

«Я планирую покинуть свой пост в Законодательном собрании Новосибирской области, — сообщил Юрий Зозуля. — Сегодня (17 января) я подал заявление об уходе».

Юрий Зозуля родился 8 марта 1967 года, окончил Новосибирский государственный университет. По образованию — физик, доктор экономических наук. Член российской академии естественных наук. С 2007 года Юрий Зозуля возглавлял представительство государственной корпорации «Российские технологии» в Новосибирской области. В 2019 году он назначен на пост генерального директора холдинга АО «Спецхимия», который входит в корпорацию «Ростех». Юрий Зозуля является заместителем председателя бюджетного комитета ЗС, а также состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Является членом фракции «Единая Россия». Представляет избирательный округ № 5 (Баганский, Купинский и Карасукский районы).

Юрий Зозуля объясняет свое решение большим количеством командировок в рамках работы в аппарате «Ростеха», и как следствие, длительным отсутствием на территории Новосибирской области. «Заксобрание – это общественная нагрузка, — объяснил депутат, — все свои годы работы я зарплату там не получал. Поскольку я большую часть времени отсутствую на территории Новосибирской области, то не могу выполнять свои функции депутата так, как делал это раньше – не хватает времени. Я считаю, что быть депутатом, не справляющимся со своими обязанностями, стыдно».

В пресс-службе ЗС НСО пока не комментируют уход Юрия Зозули.

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