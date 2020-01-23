В 2020 году одной из самых ярких предвыборных территорий в Новосибирске, по ожиданиям политических специалистов и представителей местных партийных штабов, обещает стать Советский район. Кто из действующих депутатов Заксобрания и городского совета готовится покинуть свои округа? Кто станет кандидатом? Чем чреваты межличностные конфликты единороссов? Кого поддержит «Умное голосование» Навального и оппозиционная коалиция? В обзоре «Континента Сибирь».

«Континент Сибирь» продолжает анализировать перспективы обновления Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов. На этот раз в фокусе внимания — Советский район Новосибирска.

Не исключено, что в ближайшие месяцы депутаты проголосуют за отмену партийных списков в горсовете. В этом случае последует перенарезка, увеличение числа округов, а основные игроки скорректируют предвыборную стратегию. Вопрос пока подвис, но наблюдателям и интересантам это не мешает увидеть очертания будущих предвыборных баталий.

Представители штаба «Единой России» уже рассматривают потенциальных кандидатов на округ № 37 в региональном парламенте. Два последних созыва его занимал главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения РАН Николай Похиленко. Высока вероятность, что ЕР на следующих выборах снова сделает ставку на представителя академической среды — на этот раз на ректора Новосибирского государственного университета, доктора физико-математических наук Михаила Федорука.

В научном сообществе Академгородка у КПРФ тоже достаточно сторонников. Например, в политических кругах активно курсировала идея, что от коммунистов на выборы по этой территории пойдет экс- председатель СО РАН Александр Асеев. Но такая вероятность резко снизилась после того, как Асеева затронул резонанс уголовного дела против бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского о присвоении госимущества.

Округ № 37 в Законодательном собрании Новосибирской области. Действующий депутат — главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения РАН Николай Похиленко. Фракция «Единая Россия».

«Континент Сибирь» писал, что в борьбу за мандат Николая Похиленко может вступить независимый депутат городского совета Наталья Пинус, которая в 2015 году выиграла округ № 35 по Советскому району. Прошлой осенью она прокачивала электоральные навыки в мэрской кампании: пришла к финишу выборов четвертой по городу и третьей по Советскому району.

Вторым в городе и в Советском районе на выборах мэра стал не депутат от территории, а Сергей Бойко — самовыдвиженец, новосибирский представитель команды оппозиционера Алексея Навального. На начало февраля намечается подписание соглашения объединенной оппозиции Новосибирска. В нее войдут различные силы, которые позиционируют себя борцами против монополии ЕР и КПРФ в депутатском корпусе города и области. Протестная коалиция в Новосибирске заинтересована в том числе в совершенствовании «Умного голосования» (УГ). Стратегию УГ предложила команда Алексея Навального, обкатку проект получил в 2019 на выборах в Мосгордуму. Концепция УГ не предполагает обязательной поддержки кандидата именно от Навального. Главный принцип: консолидировать голоса так, чтобы они не достались единороссам. Или коммунистам, учитывая специфику Новосибирска, где КПРФ тоже представляет партию власти.

Основатель новосибирского Дискуссионного клуба, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский в комментарии для «Континента Сибирь» отметил, что политическая обстановка способствует появлению оппозиционной коалиции: «Осенью новосибирские власти могут получить крупный сюрприз на выборах в городской совет и, отчасти, в областной. Ещё до возникновения последних конституционных инициатив президента наш город рассматривался многими партиями и политическими силами как полигон грядущих баталий. Теперь же, многое смешивается до сурового коктейля, который способен отравить застойную жизнь региональных чинов. Многое меняется, но остаётся главное: рост протестных настроений и поиск избирателем понятного ему «шерпы на путь перемен…». («Шерпа» приводится в значении «проводник» — «Континент Сибирь»). Независимым общественным силам грех этим не воспользоваться!» — говорит Аркадий Янковский.

В оппозиционной коалиции есть сторонники выдвижения Сергея Бойко в Советском районе. Как вариант: член команды Навального идет в горсовет по округу Натальи Пинус, которую оппозиционный альянс в свою очередь поддерживает как кандидата в Заксобрание. Участники будущего коалиционного комитета помнят о разногласиях между Пинус и Бойко на выборах мэра, но считают присоединение Натальи Ивановны к союзу перспективным.

Округ № 35 в Совете депутатов Новосибирска. Действующий депутат — самовыдвиженец Наталья Пинус.

В беседе с «Континентом Сибирь» Наталья Пинус подчеркнула, что не определилась, выбираться в Законодательное собрание или в Совет депутатов. «В целом мне важно понять: есть ли кандидат, который готов, в случае если я иду в Заксобрание, продолжать на округе в горсовете мою политику. В любом случае я не рассматриваю возможности баллотироваться в ЗС или горсовет от ЕР или КПРФ. Идут переговоры с некоторыми партиями. Не исключаю, что пойду самовыдвиженцем. Были обсуждения насчет участия в оппозиционной коалиции. Но пока рано говорить, окажусь ли я в числе коалиционных кандидатов», — рассуждает Наталья Пинус.

В любом случае ЕР при серьезном настрое придется тщательно подбирать кандидата на округ № 35. Окончательный расклад станет понятен к обязательным для выдвиженцев от «Единой России» праймериз. Возможно, партия решит поддерживать ресурсного бизнесмена, не исключено, что представителя строительного сегмента.

Официальные процедуры по утверждению кандидата от КПРФ тоже впереди. В политической среде активно обсуждается информация, что коммунисты не против выдвинуть на округе 35 журналиста Ерлана Байжанова.

Помимо Похиленко в действующий созыв регионального парламента от Советского района избран Алексей Андреев (округ № 36 в Заксобрании). По сведениям «Континента Сибирь», ЕР готова поддерживать его и на ближайших выборах.

Округ № 36 в Законодательном собрании Новосибирска. Действующий депутат Алексей Андреев. Фракция «Единая Россия».

В 2010-2015 годах он представлял район в составе городского совета на округе № 38. На территории и в городской фракции ЕР Андреева сменил тогда предприниматель, теперь директор новосибирской «Спортивной Школы Единоборств» Юрий Фоломкин. Отношения между Андреевым и Фоломкиным напряжены. Представители ЕР в беседах с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечают, что у Андреева есть трения и с другими депутатами-однопартийцами от Советского района. В том числе, с помощником депутата Госдумы Александра Карелина Алексеем Кондрашкиным. Четыре предыдущих созыва тот избирался в Заксобрание от Советского района то от ЕР, то от КПРФ (2005). Кондрашкин не скрывает желания снова пойти в депутатский корпус, говорят собеседники «Континента Сибирь».

Внутрипартийные распри обычно придают энтузиазма потенциальным соперникам. В Советском районе активно проявляет себя коммунист Антон Бурмистров, КПРФ собирается поддержать его на выборах в горсовет по 38 округу.

Округ № 38 в Совете депутатов Новосибирска. Действующий депутат — Юрий Фоломкин. Фракция «Единая Россия».

Не в силах сгладить межличностные конфликты единороссов руководитель районного отделения ЕР Ирина Путинцева — директор гимназии «Горностай» и депутат по «советскому» округу (№ 37) в горсовете Новосибирска. Она работает в Совете депутатов второй созыв. По информации «Континента Сибирь», среди первых лиц местной «Единой России» есть недовольные в том числе итогами руководства Ирины Путинцевой районным партийным отделением. На следующих выборах ЕР могла бы поддержать другого кандидата, но вопрос упирается в короткую кадровую скамейку в Советском районе. Окончательный расклад, конечно, дают праймериз. Хотя их исход для лидеров ЕР более предсказуем, чем результаты всеобщих выборов.

По сведениям «Континента Сибирь», коммунисты выбирают, кого поставить на округ 37 в горсовет: айтишника Виктора Стрельникова или первого секретаря советского райкома Анатолия Казака.

Округ № 37 в Совете депутатов Новосибирска. Действующий депутат — Ирина Путинцева. Фракция «Единая Россия».

Осталось упомянуть об округе № 36 в Совете депутатов Новосибирска. В нынешнем созыве его занимает директор по развитию строительной компании «Роснефтегазстрой-Академинвест» Александр Фельдбуш, член фракции ЕР. Он собирается на переизбрание. КПРФ может выставить против него юриста Алексея Медведева, который выигрывал округ в 2005 и в 2010, а в 2015 уступил Фельдбушу 3 %. Также КПРФ рассматривает в качестве возможного кандидата по территории музыканта Александра Церпяту. Здесь можно послушать его песню «Коммунисты, вперед!».

По 36-му округу вновь планирует баллотироваться в горсовет руководитель новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина. Она рассказала корреспонденту «Континента Сибирь», что вольется в комитет коалиции, которая будет поддерживать кандидатов не от власти. «Официально «Яблоко» в качестве политической силы в коалицию не войдет. Но любой член нашей партии по желанию может это сделать. «Умное голосование» поддержит на выборах в первую очередь именно участников коалиции. Окончательный список кандидатов, которых мы готовы рассматривать как будущих новосибирских депутатов, сформируем к середине мая. Считаем, что договоренности между губернатором-единороссом и мэром-коммунистом превратили КПРФ и ЕР в Новосибирске практически в единую партию. Цель коалиции — разбить их монополию в горсовете», — подчеркивает Светлана Каверзина.

Округ № 36 в Совете депутатов Новосибирска. Действующий депутат — Александр Фельдбуш. Фракция «Единая Россия».

Единоросс Алексей Андреев в 2015-м выставлял на округах в Советском районе своих людей. Они в депутатский корпус не попали. Не исключено, что парламентарий предпримет новую попытку. Например, на округе 38 в горсовет на прошлых выборах третье место занял кандидат «Справедливой России» Роман Котик, который тогда получал регистрацию как генеральный директор ООО «Хантер Медиа». С недавнего времени Котик — помощник Андреева.

Один из участников политической жизни Советского района в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» упоминал о «команде Андреева», к которой помимо Романа Котика принадлежит, по утверждению собеседника редакции, журналист Андрей Красиков, главный редактор газеты «Навигатор» Дмитрий Данилин, бывший начальник отдела ЖКХ администрации Советского района Денис Зеленцов, активист Игорь Недоступ, директор управляющей компании ООО «Правый берег-ЖЭУ 1»Василий Алешин.Не исключено, что некоторые из протеже Андреева пойдут на праймериз ЕР или даже на выборы в горсовет по Советскому району. В «Единой России» снисходительно относятся к подобной политической активности Андреева: в партии полагают: если кто-то из его соратников изберётся, они пополнят фракцию ЕР.

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