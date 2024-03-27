Сеть китайских лапшичных из Томска планирует открыть в Новосибирске 10-15 кафе в ближайшие годы

Дмитрий Катаев
 
Фото: официальная группа сети "Дыхание вока" во VK

В Новосибирске запускаются первые точки сети китайских лапшичных «Дыхание вока».  Она была основана в Томске, и на сегодня в этом городе, по данным 2ГИС, работает уже 6 точек под брендом «Дыхание вока».  

Как пояснила «Континенту Сибирь» руководитель сети Татьяна Тимошенко, компания начинает работу в Новосибирске  с формата dark kitchen на Родниках, доставляя еду по району своей курьерской службой, а также пользуясь федеральными агрегаторами.  В мае ожидается запуск полноценного заведения под брендом «Дыхание вока» на Гастрокорте Центрального рынка. По словам Татьяны Тимошенко, это будет отдельное кафе на углу Гоголя и Каменской, с панорамными окнами.

«Дизайн нового заведения делает новосибирская дизайнер Вера Маслова, много лет проработавшая в Китае над дизайном ресторанов и великолепно знающая тенденции визуальной культуры китайского общепита. Концепция дизайна стрит-фуда в её исполнении нам очень нравится, это уже не первый наш проект с её участием», ─ прокомментировала Татьяна Тимошенко.

По ее словам, в меню заведения будет лапша и рис на воке, несколько видов китайских пельменей (жареных, варёных, сделанных на пару), салаты и супы, а также «хиты китайской кухни», в частности  цыплёнок, свинина в кисло-сладком соусе.

Татьяна Тимошенко рассчитывает на запуск порядка 10-15 кафе в Новосибирске в ближайшие годы.  «Мы открываемся в партнёрстве, это не франшиза», ─ подчеркнула собеседница издания.

Стоит отметить, что в настоящее время в Новосибирске уже работает 2 заведения китайской кухни под брендом «Кухня ли». Их открыла бывший директор Park Cafe Диана Мартышкина. В ее планах – дальнейшее расширение количества точек.

Напомним, что ранее новосибирский ресторатор Игорь Каменев в своей авторской колонке выразил мнение, согласно которому гастрономической столицей Сибири может считаться Томск, а не Новосибирск. Он аргументировал свою позицию тем, что именно в Томске был реализован масштабный проект фудхолла «Лампочка».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  