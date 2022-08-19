Новосибирский Центральный рынок намерен догнать московское «Депо»

На Центральном рынке Новосибирска стартовал четвертый этап развития проекта «Гастрокорт» – формата, который должен стать частью новой идентичности этого объекта. Этому был посвящен брифинг, прошедший 18 августа на ныне действующей части гастрокорта.

По словам директора Центрального рынка Алексея Виноградова, тему гастрокорта Центральный рынок (принадлежит собственникам сети «Мария-Ра» — «КС») начал развивать год назад, вдохновившись практикой московских рынков и популярностью самой концепции в столице. Мастер-моделью был опыт московского Даниловского рынка и гастрокорта «Депо».

«В Москве гастрокортов на сей момент 50, — пояснил Алексей Виноградов. – Новосибирск достаточно с малым отрывом следует за московской практикой, поэтому прошлым летом мы решились создать такое пространство у нас».

Впрочем, дебют идеи был достаточно осторожным – в первой очереди было 1000 квадратных метров, что для гастрокорта – довольно скромное пространство.

Как отметил Алексей Виноградов, эта осторожность была достаточно оправданной – заполнение первой очереди заняло 9 месяцев. На робость потенциальных операторов тогда накладывался и пандемийный фактор.

На сей момент открыта вторая и третья очереди, на гастрокорте действуют 53 корнера. В работе сейчас четвертая очередь, где ещё тысяча квадратных метров, проектные показатели составят в итоге 4 тысячи квадратных метров и 70 корнеров.

На сегодня на корте представлены кухни Вьетнама, Китая, Мексики. Тематический отрыв от ресторанного дворика гостиницы «Центральная» (проект того же собственника) большой и очевидный – 70 операторов против 8. Но локации эти, по мнению Алексея Виноградова не будут взаимно конфликтны, поскольку и физически далеки друг от друга, и вмещаются в ёмкость рынка.

По его оценкам, новосибирский ресторанный рынок в его нынешнем состоянии способен вместить 5-6 гастрокортов, подобных этому пространству.

С такой оценкой согласен и заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, посетивший брифинг.

«Пять-шесть кортов – это «съедобный» для города объём. Это такой «Рынок 2.0» — концепт более свежий, более мегаполисный, ориентированный на молодежь, сити-стиль и крафтовую эстетику. Очень вероятно, кто-то из резидентов, дебютировавших здесь, в обозримом будущем станет большим сетевым оператором», – выразил надежду Максим Останин.

Событийная составляющая, арт-трафик проекта задумана плотной – ориентированной на воспитание у публики лояльного любопытства. Основой арт-концепта, по словам Алексея Виноградова, будут актуальные музыкальные стили и различные жанры стрит-арта. Например, недавним событием этой обоймы был фестиваль граффити – искусства, которое к лофтовой эстетике гастрокорта подходит весьма органично.

При этом гастрокорт должен стать «имиджевым тоником» для самого Центрального рынка, поскольку, как подчеркнул Алексей Виноградов, рынок в его нынешнем образе – фактор скорее отягощающий для гастрокорта.

«Прежний образ рынка был очень сковывающим обстоятельством на этапе нашей первой очереди – отметил Виноградов. — У понятия «рынок» образная коннотация более негативная, чем в столице. Дескать, это что-то архаичное, сумбурное, что-то для бабушек и гастарбайтеров, заведомо нестильное. Потому развитие гастрокорта и эстетическая «прокачка» рынка – это параллельные и взаимополезные процессы. На рынке этим летом продолжается большая программа рестайлинга, а гастрокорт, в свою очередь – часть его нового, позитивного образа».

Ресурсом пространственного развития будут вещевые павильоны и часть продуктового сектора рынка. «По количеству корнеров мы тогда сравняемся с московским «Депо», — резюмировал Алексей Виноградов. – В этом году проект вышел в точку роста, ресторанная индустрия города его увидела, осмыслила. И с составом операторов, думаю, проблем не будет».

Напомним, что ранее в Новосибирске рассматривалась возможность создания фуд-корта на базе «ЦУМа».