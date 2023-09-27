В Новосибирске вырастет количество заведений китайской кухни

Китайское бистро «Кухня ли», открытое в здании гостиницы «Центральная» в Новосибирске бывшим директором Park Cafe Дианой Мартышкиной, расширяет позиции. Речь идет о запуске еще одного бистро, которое будет располагаться в ТРЦ «Аура», и дальнейшем масштабировании бизнеса. По мнению новосибирских рестораторов, в ближайшие годы в регионе будет появляться все больше заведений китайской кухни.

Напомним, что первое заведение «Кухня ли» было открыто экс-директором Park Cafe Дианой Мартышкиной в 2021 году в здании гостиницы «Центральная». Как рассказала «Континенту Сибирь» сама Диана Мартышкина, сейчас ведутся работы по запуску второй точки в торговом центре «Аура». Она займет площадку, на которой ранее располагалась бургерная «МясоRoob». По свой площади новое заведение будет сопоставимо с действующим бистро в гостинице «Центральная».

На сегодня в меню «Кухни ли» можно найти 12 видов разных закусок (от «битых огурцов» до маринованных черных китайских грибов), 5 видов супов (от рамена до том яма), 7 видов лапши wok и 8 видов риса wok, а также 3 десерта (от сушеных фруктов до «жареного молока»). Средний чек составляет 1500 рублей.

«Нашему проекту 2 года. За это время наша аудитория очень полюбила китайскую кухню, и мы не ожидали такого потока гостей. Это и стало причиной открытия второго ресторана в «Ауре». В планах есть еще открытия. На сегодня мы получаем много запросов на франшизу, поэтому находимся в процессе рассмотрения разных вариантов дальнейшего развития», ─ рассказала «Континенту Сибирь» Диана Мартышкина.

По прогнозам участников рынка число заведений китайской кухни в Сибири будет расти. «Мне кажется, сегмент ресторанов китайской кухни сейчас недооценен. Поэтому безусловно будут появляться новые заведения и далеко не только единичные. В этот сегмент могут выйти и крупные сети», ─ отмечал на фестивале рестораторов «DAЧА-2023» основатель холдинга RestMe («Аджикинежаль», «Мятный карась», «У Беллуччи круче», Chicko Новосибирск) Олег Ионко. «Думаю, что рост спроса на китайскую кухню неизбежен», ─ солидарен с коллегой известный новосибирский ресторатор Денис Иванов.