Сильнейшие атлеты Сибири одержали безоговорочную победу в мужском и женском зачетах представительного турнира по экстремальным видам спорта, состоявшегося 13-14 апреля в китайском мегаполисе Чунцин. Железные мускулы богатырей, восхищенные лица китайских зрителей и подробности триумфа сибиряков — в фотобанке «Континента Сибирь».

Чунцин — один из четырёх муниципалитетов центрального подчинения КНР, наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем. Находится в центральной части Китая. Считается крупнейшим городом мира по площади (82 тысячи 403 квадратных километра). Входит в тройку городов мира по численности населения, после Токио и Шанхая. Согласно переписи 2020 года, в Чунцине проживало 32,05 млн человек

Договорённость о проведении уникальных соревнований была достигнута в начале года в ходе рабочей поездки делегации Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) в Китайскую Народную Республику (КНР). По инициативе Исполнительного комитета МАСС представителями руководства ассоциации «Сильнейший человек» (КНР) и АНО «Сильнейшая нация мира» (Россия) 16 января 2024 года было подписано трёхстороннее соглашение о дружбе и сотрудничестве Сибири и Китая в культурной, спортивной и патриотической сфере.

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Как рассказала «Континенту Сибирь» первый заместитель председателя Исполнительного комитета МАСС Наталья Донская, идея организации турнира возникла после того, как в июне 2023 года омские богатыри приняли участие в открытии коллективной экспозиции сибирских регионов «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме и произвели неизгладимое впечатление на гостей мероприятия. Атлеты, представители спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира» в костюмах богатырей выступили с впечатляющей театрализованной программой, характеризующей сибирский характер и силу духа.

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Судья и почетный гость соревнований в Чунцине, омский бодибилдер Михаил Шивляков в комментарии для «Континента Сибирь» сообщил, что турнир по силовому экстриму в Китае стал ключевым событием спортивного фестиваля, объединившего также марафонский забег и соревнования армрестлеров. «Китайская сторона принимала очень достойно. По логистике, по размещению, даже по питанию. Несмотря на их традиционную кухню, они пытались нам угодить», — продолжает Михаил Шивляков.

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Михаил Шивляков — омский силач, пауэрлифтер. Победитель турнира Arnold Amateur Strongman World Championship, член профессиональной лиги «Арнольд Классик». Единственный российский атлет, одержавший победу на состязании Арнольда Шварценеггера в Бразилии и занявший призовые места на Arnold Strongman Classic в Азии и Австралии. Победитель соревнований за звание «Самого сильного человека России», «Самого сильного человека Китая», обладатель Кубка мира по силовому экстриму, многократный победитель и призёр международных и всероссийских турниров по этому виду спорта.

«Большую Сибирь» в состязаниях в Чунцине представляли обладатель титула «Сильнейший человек России» 2023 года, многократный рекордсмен страны по силовому экстриму, омич Дмитрий Скосырский и чемпионка России по силовому экстриму, уроженка Читы Наталья Кузнецова. По словам Михаила Шевлякова, дебют на международном уровне и жара (температура воздуха в Чунцине в апреле месяце превышает +25 градусов — «КС») поначалу обескуражили сибиряков, но с началом выступления пришло вдохновение и вернулась уверенность в себе.

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В мужском зачете атлеты соревновались в шести дисциплинах, в женском — в четырёх. Наталье Кузнецовой противостояли пять сильнейших женщин Китая, некоторые из них являются действующими обладательницами национальных рекордов по силовому экстриму. Борьба получилась упорной, и победительница определилась только в заключительном упражнении. «В итоге мы забрали оба больших кубка с одинаковыми, на первый взгляд, надписями на китайском языке. Потом нам объяснили, что надписи отличаются первым иероглифом, обозначающим мужчину или женщину», — добавляет Михаил Шивляков.

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Почетный гость и судья турнира тоже принял участие в одной из дисциплин. По просьбе организаторов, Михаил, должен был показать свою знаменитую «кровавую тягу». «Показал, но без крови. Вообще изначально хозяева турнира нас опасались и просили выступать вне конкурса. Потому что в 2013 году я стал двукратным победителем открытого первенства Китая по силовому экстриму», — поделился подробностям судья и почетный гость турнира, омский бодибилдер Михаил Шивляков.

Омич Михаил Шивляков прославился в 2018 году благодаря облетевшему весь мир видео «кровавая тяга» с его выступления на турнире «Арнольд Классик» в Колумбусе (Огайо, США). Он шокировал всех, когда поднимал штангу весом 426 кг и из его носа полилась кровь. В буквальном смысле он истекал кровью, но не сдался, а закончил выступление

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В следующий раз ведущие спортсмены двух стран встретятся 19 мая в Омске, где в рамках Международного фестиваля силовых видов спорта «Сибирские игры–2024» в командном турнире примут участие по два человека от России, Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Как сообщили «Континенту Сибирь» представители МАСС, китайские партнеры уже планируют проведение подобных турниров по силовому экстриму с участием сибирских атлетов в июне и июле 2024 года.