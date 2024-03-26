Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» заключили под стражу

Кировский районный суд города Новосибирска 25 марта текущего года изменил меру пресечения бывшему гендиректору ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николаю Степакину с запрета определенных действий на заключение под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«2 августа 2023 года в отношении Степакина была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с возложением запретов в том числе использовать средства связи, включая стационарные и мобильные телефоны, электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также для общения с контролирующим органом, судом, защитником и близкими родственниками с информированием о каждом звонке контролирующего органа, а также общаться о уголовному делу со свидетелями, которые подсудимым были нарушены», — говорится в сообщении.

Нарушение меры пресечения подсудимым послужило причиной ее изменения на заключение под стражу. Уголовное дело бывших гендиректоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств, и Николая Степакина, которому инкриминируют преднамеренное банкротство, растрату, четыре эпизода мошенничества и отмывание денег, находится в производстве суда с 20 июля 2023 года.

Напомним, по данным УФСБ по региону, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения предприятия выбыли здания, земельный участок, оборудование и 100% доли в уставном капитале, принадлежащей заводу сельскохозяйственной организации, на общую сумму свыше 200 млн рублей.

В 2022 году поводом для возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве в отношении учредителя ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» Николая Степакина стала выдача кредита компании «БКС Банком» в 2018 году в размере 750 млн рублей, которые он израсходовал в счет оплаты приобретенных организацией акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

В августе того же года правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей завода. Их обвинили по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 174 УК РФ «Легализация доходов, добытых преступных путем».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что канского депутата обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей.