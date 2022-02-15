Суд избрал меру пресечения бывшим руководителям новосибирского «Тяжстанкогидропресса» по делу о хищении

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения двум бывшим руководителям банкротящегося завода «Тяжстанкогидропресс», которых заподозрили в хищении имущества предприятия.

Как сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области, суд назначил учредителю основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» Николаю Степакину меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля текущего года.

Второму фигуранту дела — бывшему директору предприятия Виктору Арановскому — на тот же срок вынесена мера в виде запрета определенных действий. Сообщается, что его освободили из-под стражи в зале суда.

При этом отмечается, что следствие ходатайствовало об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд оставил ходатайства без удовлетворения.

О задержании Николая Степакина и Виктора Арановского стало известно сегодня, 15 февраля. Их заподозрили в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По данным правоохранителей, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости, в результате чего из распоряжения предприятия выбыли здание, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Напомним, ООО «Стиллайн» является мажоритарным акционером завода «Тяжстанкогидропресса». В феврале прошлого года арбитражный суд Новосибирской области ввел в компании конкурсное производство, а в июне признал владельца организации банкротом. В отношении него ввели реструктуризацию долгов.

Отметим, процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года. После этого на предприятии начались серьезные финансовые трудности. В результате у завода образовалась задолженность по зарплате сотрудникам, после чего начались сокращения. В июне 2021 года «Тяжстанкогидропресс» подал на самобанкротство.