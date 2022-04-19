Учредителя основного акционера новосибирского «Тяжстанкогидропресса» обвинили в преднамеренном банкротстве

Как стало известно «Континенту Сибирь», в отношении учредителя основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» ООО Сервисный металлоцентр (СМЦ) «Стиллайн» Николая Степакина возбуждено новое уголовное дело.

По данным источников «Континента Сибирь», в отношении учредителя ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» Николая Степакина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Поводом стала выдача кредита компании «БКС Банком» в 2018 году в размере 750 млн рублей, которые фигурант дела израсходовал в счет оплаты приобретенных организацией акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Отметим, поручителем по этому кредиту стал сам завод, он был выдан организации до середины лета 2023 года. Компания «Стиллайн» является мажоритарным акционером «Тяжстанкогидропресса», при этом приобретение акций не было экономически целесообразным для организации и привело к принятию компанией денежного обязательства.

В феврале прошлого года арбитражный суд Новосибирской области ввел в компании конкурсное производство. Банкротства организации требовали «БКС Банк» и «Сбербанк», а также другие кредиторы. В июне 2021 года суд признал несостоятельным самого Николая Степакина.

Источники издания сообщают, что действия Степакина повлекли неспособность ООО СМЦ «Стиллайн» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Руководитель компании причинил ущерб кредиторам организации на сумму свыше 560 млн рублей.

Отметим, в середине февраля в отношении Николая Степакина правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Вторым фигурантом дела является бывший директор завода «Тяжстанкогидропресс» Виктор Арановский.

По данным правоохранителей, в период с 2016 по 2020 год обвиняемые организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости, в результате чего из распоряжения предприятия выбыли здание, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.