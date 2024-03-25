Канского депутата обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей

Депутат Канского горсовета Андрей Петров, являющийся руководителем организации ООО «Регион 24», обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

По версии следствия, в марте 2023 года администрация Канского района заключила контракт с ООО «Регион 24» на проведение мероприятий по предупреждению возникновения ЧС и ликвидации очагов возгорания с использованием золошлакового материала на полигоне лигнинохранилища в районе. Стоимость контракта с учетом расходов на материалы в филиале «Канская ТЭЦ» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» и их транспортировку составила 11,7 млн рублей.

«Руководитель организации поручил подчиненным сотрудникам вместо предусмотренного контрактом золошлакового материала использовать и транспортировать непригодную для тушения прогаров бесплатную золу с котельной ООО «ЖКХ «Чечеульское», расположенной в 10 км от полигона лигнинохранилища. После этого он составил недостоверные акты о выполнении работ в соответствии с условиями контакта, на основании которых из резервного фонда регионального правительства произведена оплата контракта», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере свыше 11 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Канский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

По данным Rusprofile, ООО «Регион 24» зарегистрировано в 2022 году в городе Канске. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо: Андрей Петров. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2022 год составила 17 млн рублей, чиста прибыль — 1,2 млн рублей. Андрей Петров также числится руководителем ООО «Энергия-Канск», занимающегося строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

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