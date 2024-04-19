Фигурантка дела экс-главы правительства Кузбасса получила 7 лет условно

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области признал председателя местного комитета по управлению муниципальным имуществом Елену Чудинову виновной в мошенничестве по делу бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По версии следствия, организованной группой, в которую входила, в том числе подсудимая, на протяжении длительного периода времени совершались хищения бюджетных средств при реализации муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры». Ущерб от этих действий превысил 72 млн руб.

«Окончательно по совокупности преступлений подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на сумму около 73 млн рублей в пользу администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа», — говорится в сообщении.

Напомним, что экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, который содействовал незаконному заключению контрактов, был задержан в декабре 2022 года по подозрению в 30 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Ранее, в августе того же года, он ушёл в отставку по состоянию здоровья. Чиновник был отправлен под домашний арест, прокуратура пыталась обжаловать эту меру пресечения. Сам Телегин вину не признал.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что защита экс-гендиректора ФК «Новосибирск» обжаловала постановление следователя.