В Новосибирске задержаны бывшие руководители завода «Тяжстанкогидропресс»

Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области задержали двух бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс», подозреваемых в хищении имущества предприятия. Уголовное заведено по признакам организованного мошенничества.

Двое бывших руководителе новосибирского ПАО «Тяжстанкогидропресс» задержаны по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), сообщили в УФСБ России по региону 14 февраля.

Как установили правоохранители, в период с 2016 по 2020 год экс-руководители без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок по отчуждению имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.

«В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей», — сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

По данным СМИ, речь идёт о владельце обанкротившегося ООО «Стиллайн» (основного акционера завода) Николае Степакине, также признанном банкротом, а также Викторе Арановском.

Мера пресечения задержанным будет избрана в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году после объявления банкротства основного кредитора завода «Тяжстанкогидропресс», ООО «Стиллайн», ставшего поручителем организации по кредитам, на предприятии начались серьёзные финансовые трудности. В результате у завода образовалась значительная задолженность по зарплате сотрудникам, последовали массовые сокращения. В июне 2021 года «Тяжстанкогидропресс» подал на самобанкротство.

В апреле 2021 год имущественный комплекс завода, принадлежащий «Стиллайну», был выставлен на торги за 426,7 млн руб., однако арбитражный суд Новосибирской области запретил компании продавать имущество предприятия. Сотрудники завода также выступили против продажи имущественного комплекса, с просьбой способствовать предотвращению сделки они обращались к новосибирскому депутату Вере Ганзе.