Прокуратура Новосибирской области проводит проверку соблюдения трудового законодательства на заводе «Тяжстанкогидропресс» в связи с появившейся информацией о готовящемся масштабном сокращении персонала. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
В надзорном ведомстве также сообщили, что проверят информацию о предположительном сокращении заработной платы сотрудникам предприятия.
«Проходит проверка исполнения трудового законодательства, в том числе связанного с информацией о возможном предстоящем сокращении штата», — сообщил Дмитрий Лямкин «Континенту Сибирь».
Накануне в СМИ появилась информация о готовящемся массовом сокращении сотрудников предприятия в связи с уменьшением фонда оплаты труда из-за снижения объёма заказов. Также сообщалось, что работники завода за последнее время дважды пытались организовать акции протеста.
Заместитель генерального директора предприятия Александр Журавлёв в разговоре с «Континентом Сибирь» от комментариев отказался.
Ранее сообщалось о том, что красноярский машиностроительный завод удвоил производство медицинского кислорода во время пандемии.