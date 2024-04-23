Замруководителя отдела Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области был задержан сегодня в Новосибирске. Как сообщает региональное Следственное управление, мужчину подозревают в получении взятки, размером в несколько миллионов рублей.

О задержании новосибирского налоговика сообщил ТГ-канал Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области. По данным следствия, в период с марта по апрель 2024 года подозреваемый, занимая должность начальника отдела налоговой инспекции Новосибирской области, через посредника получил от мужчины, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, пять миллионов рублей в качестве части ранее обговоренной взятки (общий ее размер должен был составить 12 млн рублей). Денежные средства предназначались за совершение незаконных налоговых действий в отношении коммерческой организации, выраженных в нарушении порядка проведения налоговой проверки и оказания влияния на ее результаты.

В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения, уголовное дело против него возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее мы сообщали, что прокурор затребовал взыскать в пользу новосибирской мэрии 50 млн рублей по делу о мошенничестве с госконтрактами.