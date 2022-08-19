Еще два уголовных дела возбудили против экс-руководителей новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Их обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации доходов.

Напомним, в середине февраля текущего года правоохранители задержали учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского по подозрению мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным УФСБ по региону, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения предприятия выбыли здания, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.

В апреле источники «Континента Сибирь» сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Николая Степакина по статье о преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ). Поводом стала выдача кредита компании «БКС Банком» в 2018 году в размере 750 млн рублей, которые Степакин израсходовал в счет оплаты приобретенных организацией акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры Александра Феофанова, правоохранители завели еще два уголовных дела против бывших руководителей предприятия.

«Возбуждено дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), также там еще и (ст. 174 УК РФ) «Легализация доходов добытых преступных путем», — сказал специалист.

По его данным, уголовные дела были объединены в одно производство с делом о мошенничестве. Правоохранители наложили арест на имущество, добытое незаконным путем, будет арестовано и частное имущество фигурантов дела.

ООО СМЦ «Стиллайн» — мажоритарный акционер банкротящегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Завод потребовал самобанкротства в июне прошлого года, указав на задолженность перед кредиторами на сумму более 1,12 млрд руб. В октябре прошлого года на предприятии была инициирована процедура наблюдения.

В апреле 2022 года кредиторы «Тяжстанкогидропресса» единогласно проголосовали за заключение мирового соглашения с предприятием, однако в июня арбитражный суд отказал заводу в подписании договоренности. Финансовые проблемы на предприятии начались после банкротства компании «Стиллайн», по кредитам которого завод выступил поручителем.