В новосибирском «Шарике» возле театра «Глобус» сменился арендатор

Как стало известно «Континенту Сибирь», в здании «Шарика» возле театра «Глобус» произошла смена арендатора. На здании появилась вывеска службы банкетов «Премьер банкет». В то же время на входе в Sasha Lounge Bar размещено объявление о закрытии.

Напомним, что здание «Шарика», автором концепции которого является Денис Герасимов, было построено в 2007 году. В разное время в нем располагались Global и «Оригами», а также кофейня новосибирской сети Travelers Coffee, закрывшаяся на фоне острого корпоративного конфликта внутри компании. По состоянию на март 2024 года арендаторами здания являлись семейное кафе «Шарик» и центр паровых коктейлей Sasha Lounge Bar.

В конце декабря 2023 года появилась информация о том, что здание «Шарика» обследовала инспекция Стройнадзора Новосибирской области в ответ на обращение юриста Евгения Митрофанова. Как ранее писал «Континент Сибирь», инспекция сочла, что «Шарик» обладает признаками капитального строительства при том, что земельный участок был сдан в аренду для размещения нестационарного объекта. Инспекция направила в мэрию Новосибирска уведомление о выявлении самовольной постройки. Напомним, закончившаяся сносом история противостояния собственников здания Park Café в Первомайском сквере и городских властей также началась с обращения Евгения Митрофанова в мэрию, а впоследствии и прокуратуру в 2019 году.

На этом фоне в конце 2023 года на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска появилась информация о том, что Sasha Lounge Bar сменит локацию и запустится в ЖК Almond, расположенном на пересечении улиц Чаплыгина и Каменской. В начале 2024 года в этом жилом комплексе владельцами Sasha Lounge Bar действительно открылся лонж-бар «Москвичка». Как убедился корреспондент «Континента Сибирь», Sasha Lounge Bar закрылся в «Шарике», а в аккаунтах заведения в соцсетях размещена ссылка на «Москвичку». При этом, семейное кафе «Шарик» продолжает свою работу.

На здании также появилась вывеска службы «Премьер банкет». Как следует из сайта этой организации, она располагает 23 залами в разных районах Новосибирска вместимостью от 10 до 220 персон. Новая площадка на сайте пока отсутствует. Получить комментарии компании на момент подготовки материала не удалось.