Дом ALMOND: респектабельность и благородство в центре Новосибирска

В 2023 году Новосибирск ожидает одна из самых ярких премьер в категории проектов бизнес-класса: на улице Чаплыгина сдается клубный дом ALMOND от ГК «Расцветай».

Современный дом в тихом центре для Новосибирска редкость. Основная масса предложений в сердце города — квартиры в старом фонде. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Дом ALMOND расположен вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» — элитная локация в центре города. Все рядом — деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, первая поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура — параметр, особо важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения — есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

В доме ALMOND всего 87 квартир — это означает приватность и высокий уровень безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, здесь есть выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м дарят ощущение простора.

Эстетика подъездных холлов дома ALMOND — сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня, как в респектабельных отелях.

Жильцы дома ALMOND имеют возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Офис продаж дома ALMOND:

ул. Каменская, 7, Double Hill business center, офис № 304

тел.: +7 (383) 258-44-88

гкрасцветай.рф

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