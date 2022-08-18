Кому глава Новосибирской области доверит свою избирательную кампанию? Готов ли полноценно «рулить» Игорь Яковлев или на период выборов губернатора в 2023 году Юрий Петухов переключится на политическое кураторство?

На новосибирском политическом поле нет ощущения отпускного штиля, высшее должностное лицо территории очевидно демонстрирует готовность к любому развитию событий, в том числе, ко «второму сроку» в Новосибирской области. Губернаторская машина энергично бороздит дороги и бездорожья региона, а между встречами с представителями отдалённых районов Андрей Травников успевает одарить критическим вниманием хозяйство мэра областной столицы — лидера новосибирских коммунистов, иными словами, своего потенциального соперника, которого на выборах 2018 года Травников нейтрализовал предвыборным пактом о невыдвижении. Несмотря на нестабильность, пронизывающую все сферы российской реальности, игроки явно на предвыборном старте в условиях, когда иной задачи из Москвы не поступало. Если всё идёт по плану, до голосования за главу субъекта остаётся всего год. Приближение решающего дня выплёскивает в публичное и виртуальное поле персональную и обезличенную критику, политологическую аналитику в местных и федеральных каналах, раскаляет энергетику взаимодействия между сторонами, влияющими на региональные расклады.

Несколько локализовать искру в общении с возможным соперником от КПРФ, мэром областной столицы Анатолием Локтем губернатору помогает тень закона, который с января следующего года позволит руководителям регионов увольнять «неэффективных» градоначальников. Глава законодательной ветви власти в Новосибирской области Андрей Шимкив, у которого есть успешный опыт сколачивания коалиции, не торопится безропотно и заблаговременно убрать препятствия на пути Травникова ко второму сроку. Заксобрание держит высшее должностное лицо территории в перманентном тонусе: наблюдатели ждут последствий июльской сессии, на которой парламентарий и теперь уже бывший подчинённый губернатора, экс-директор «Агентства жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин заявил о вероятности коррупционных схем при решении проблем обманутых дольщиков с участием региональных властей. Травникова скандальный эмоциональный выпад депутата застал врасплох, в отличие от Шимкива, который утверждает повестку заседания и может предупредить о вопросах, которые собираются поставить его подопечные. А может не предупредить.

По сути в данный момент идёт борьба за главного избирателя: решение, на кого делать ставку в губернаторской гонке, принимает федеральный центр. Кремлёвским менеджерам предстоит оценить: способен ли Андрей Травников держать контроль над регионом, над региональной элитой и своими рейтингами на фоне, например, такого оппонента, как председатель ЗС?

Вопрос о личности куратора политических процессов в обойме Травникова поэтому более, чем актуален. Кто поможет действующему главе области в не такой уж и простой политической ситуации, кто ему нужнее? Источники «Континента Сибирь» во мнениях разошлись.

С одной стороны, у первого (так называемого политического) вице-губернатора Юрия Петухова большой опыт. Однако собеседники редакции отмечают: за время пандемии его сильно затянула не самая благодарная медицинско-социальная повестка. У министра региональной политики Игоря Яковлева появилось больше пространства для совершенствования навыков политического менеджмента. Губернатор утяжелил его министерскую должность статусом заместителя председателя правительства по внутренней политике в первое коронавирусное полугодие, в июле 2020 года — перед выборами в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области.

Новости об «омикроне» и преемнике его «кентавре» дают основание полагать: у первого заместителя губернатора Юрия Петухова и сегодня найдутся важные задачи, помимо выборов. Министр здравоохранения Константин Хальзов — протеже Юрия Петухова. Значит, и поток критики, сопровождающий областной Минздрав с начала пандемии, — головная боль его куратора, первого вице-губернатора. Рабочие будни и реноме Петухова омрачают истории и с другими подопечными: бывший директор Центра креативных индустрий Виктор Буланкин вот-вот предстанет перед судом по делу о мошенничестве.

Справка. Отрывок из постановления «О распределении полномочий между заместителями губернатора Новосибирской области и заместителями председателя правительства Новосибирской области» о компетенциях Юрия Петухова. «… Отвечает за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики, противодействия коррупции, охраны здоровья, лекарственного обеспечения, обеспечения устойчивого функционирования и развития информационного комплекса Новосибирской области, …. Ведёт вопросы государственной гражданской службы, наградной политики, информационной политики, развития международных связей, архивного дела, организации работы по …., обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, …., правовому, документационному, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности губернатора Новосибирской области …. Обеспечивает взаимодействие с: администрацией президента РФ, Советом Федерации и Государственной думой РФ; аппаратом полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе; правительством РФ и иными федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Новосибирской области и Сибирского федерального округа; правоохранительными органами; органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; средствами массовой информации;…. …Исполняет обязанности губернатора Новосибирской области в период его временного отсутствия в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области.»

Мнения участников политической тусовки об эффективности работы и профессиональных качествах Игоря Яковлева и Юрия Петухова расходятся. Некоторые из собеседников «Континента Сибирь» в разговоре упоминают об оценках из неформальных каналов. Например, в ежемесячных рейтингах «Замгубернатора» — телеграм-ресурса с названием, подчёркивающим специфику контента, — и Игорь Яковлев, и Юрий Петухов не числятся в лидерах. Но вряд ли нам указ проект, который скорее всего может просто зарабатывать на амбициях региональных чиновников, например, выставляя им счета за «хорошие места».

Некоторые собеседники корреспондента «Континент Сибирь» считают: в кампании Травникова Юрий Петухов будет принимать участие лишь «по должностной инструкции», которая наделяет его обширным кругом компетенций — от взаимодействия с администрацией президента РФ до вопросов наградной политики. У Игоря Яковлева специфический круг задач, которые позволяют детально контролировать и курировать политическую машину на практике. При этом во властной иерархии министр региональной политики подотчётен Юрию Петухову.

Ближайшие события продемонстрируют: «набил ли руку» Яковлев, как отмечает ряд собеседников «Континента Сибирь» настолько, чтобы Травников доверил ему кураторство своей кампанией. В противном случае перед губернатором стоит задача смены чиновника и если команда уже работает на выборы, едва ли решение вопроса затянется. Один из источников редакции уверяет: заявление об отставке лежит на столе у главы области, а на место министра Травников подобрал «опытного» кандидата. Другие респонденты из «ближайшего круга» парируют: губернатор «отпустит Яковлева не раньше, чем сам изберётся». Согласно этой точке зрения, недальновидно накануне выборов искать нового члена команды на замену глубоко погруженному в тему человеку. Если бы Яковлев хотел уволиться сам, он сделал бы это раньше. Травников тоже мог бы предложить подчинённому уйти. Слухи, что дни Яковлева во властной обойме сочтены, возникают регулярно, усиливаются на волне декларационной кампании чиновников, которые отчитываются о счетах и недвижимости.

Справка. Из постановления «О распределении полномочий между заместителями губернатора Новосибирской области и заместителями председателя правительства Новосибирской области». «Игорь Николаевич Яковлев — заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области… Отвечает за формирование решений в сфере общественно-политических отношений, ведёт вопросы обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами…»

От троих новосибирских единороссов с руководящими позициями в региональном отделении партии корреспондент «Континента Сибирь» услышал, что Яковлев за последние годы «вырос» и готов курировать губернаторскую кампанию. «Пока Петухов сосредоточился на здравоохранении, Яковлев приобрёл вес, выдвинулся на первые роли. Именно он сейчас курирует кампанию в Барабинском районе, где для «Единой России» ситуация очень непростая», — рассуждает один из членов президиума областного политсовета ЕР. Речь о довыборах в Заксобрание Новосибирской области на округе № 4, который освободил избравшийся в прошлом году в Госдуму единоросс Олег Иванинский. Губернатор поддержал на территории выдвижение от ЕР бывшего члена команды КПРФ Виталия Новосёлова. Статусные единороссы восприняли это в штыки. Конкуренция на округе обещает быть острой: избирком зарегистрировал восемь кандидатов, у одного из которых фамилия Путина (пенсионерка Лариса Путина от «Партии Пенсионеров»). В противостоянии принимают участие два бывших областных парламентария, которые в предыдущем созыве состояли в коммунистической фракции ЗС (Сергей Зарембо и сейчас баллотируется от КПРФ, директор барабинской школы Евгений Гутов идёт самовыдвиженцем). Кроме того, в очередной раз в гонку за мандат вступил известная в Барабинске личность, местный депутат и предприниматель Константин Терещенко.

Масштабная региональная кампания 2020-го и выборы в ГД в 2021 году — не менее сложные задачи, с которыми имел дело Яковлев. Руководство ЕР не предъявляло особых претензий к тем результатам. Не берём в расчёт спорные итоги по Горсовету Новосибирска, избирательную схему которого взял на себя руководитель Межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу, новосибирский депутат Госдумы Виктор Игнатов. Эффективность ЕР — предмет отдельного беспокойства для Травникова, как первого лица не только области, но и регионального отделения партии. В президиуме новосибирского политсовета ЕР Андрей Травников заседает вместе с Игорем Яковлевым. Формально Юрий Петухов сохраняет партийный нейтралитет.

Сторонники точки зрения «усиления» Яковлева не считают, что это сильно бьёт по кадровым перспективам Петухова, даже если тот не проявляет излишней инициативы в вопросах предвыборного менеджмента. У первого вице-губернатора есть поддержка в администрации президента, на которую ориентируется и Андрей Травников. Доверие Петухову губернатор выражал и публично, например, в интервью «Континенту Сибирь», когда оценивал итоги своих кадровых решений в сфере здравоохранения: «Эти решения абсолютно себя оправдывают. Это не претензии к предыдущим руководителям, но определённая перестройка системы областного здравоохранения была необходима. И те кадровые решения, которые принимались в 2019 году и в 2020 году, как показала жизнь, себя оправдали… Я умею читать между строк и вижу, что за некоторыми кампаниями скрывается желание повлиять на кадровые решения, за некоторыми – коммерческие интересы. Но я достаточно устойчив к информационным вбросам…». Так губернатор реагировал в том числе и на обильную критику средствами массовой информации положения дел в отрасли, подведомственной Петухову (предмет – качество обслуживания пациентов в новосибирских больницах во время пандемии).

Уйдёт ли министр региональной политики из областного правительства, станет ясно в ближайшее время. Отметим, что в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ, от Новосибирской области числятся всего двое человек, среди которых Игорь Яковлев.

Корреспондент «Континента Сибирь» напрямую спросил министра региональной политики о перспективах избирательной кампании и его личных планах. К моменту публикации Игорь Яковлев не отреагировал на вопросы. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов в разговоре с корреспондентом редакции заметил: о вероятности кадровых перемен в руководстве министерства региональной политики он «ничего не слышал» и на его взгляд, «предпосылок нет».