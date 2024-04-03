По сведениям «Континента Сибирь», в ближайшие дни губернатор собирается официально представить городским депутатам человека, которого поддерживает на посту главы Новосибирска. Хотя, не дожидаясь заявлений Андрея Травникова, основной кандидат уже первым публично рассказал о позиции руководителя области.

Как стало известно «Континенту Сибирь», на следующей неделе фракция «Единая Россия» в городском Совете проведет заседание. Депутатов предупредили, что на совещание приедет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Депутаты-единороссы в разговоре с корреспондентом говорят, что ожидается и кандидат в мэры Новосибирска, вице-губернатор Максим Кудрявцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавляет региональное отделение «Единой России», но редко посещает заседания фракции ЕР в горсовете, только по особым поводам. Глава области приезжал на собрание объединения ЕР в ГС Новосибирска после губернаторских выборов осенью 2023 года и перед голосованием за изменения в городском Уставе, связанные с отменой прямых выборов мэра.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Председатель комиссии — первый вице-губернатор Юрий Петухов. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

«Континент Сибирь» писал, что кандидатом от губернатора в главы Новосибирска станет член регионального правительства, экс-депутат Госдумы, бывший топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев. Несколько дней назад глава области наконец получил на это одобрение Москвы.

Андрей Травников пока не успел с публичным заявлением, кого конкретно он видит главой городской администрации. Его опередил Максим Кудрявцев, который сегодня рассказал журналистам, что заручился поддержкой первого лица области.

Интересно, что предыдущий мэр Новосибирска, лидер местных коммунистов Анатолий Локоть упорно молчал о факте своей отставки, пока сам Андрей Травников спустя сутки не раскрыл секрет Полишинеля.

Завтра, 4 апреля, стартует первый, экзаменационный, этап отбора будущего мэра Новосибирска. В тот же день претенденты пройдут собеседование в конкурсной комиссии, где расскажут о своих программах развития города. По регламенту в финал должны пройти не менее двух человек. Один из них возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска. Оно должно состояться на внеплановой сессии 16 апреля 2024 года.

Сначала на конкурс заявился 21 человек. На этой неделе документы забрали вице-губернатор Роман Теленчинов, заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин, руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов и бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, осталось 17 участников: — директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, — директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, — неработающий Матвей Филатов, — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — безработная Олеся Яхонтова, — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — пенсионер Александр Трушакин, — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, — заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.