В интервью «Континенту Сибирь» губернатор Новосибирской области АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ подвел итоги 2021 года и дал оценку положения дел в регионе на самых значимых направлениях социально-экономического развития, столкнувшихся с повышенными нагрузками в период пандемии.

– Андрей Александрович, мы второй год живем в условиях, о которых ранее не могли и подумать. Не только мы, весь мир не был готов к пандемии. Она всех застигла врасплох. Новосибирская область всегда отличалась сильными медицинскими традициями, сильными медицинскими школами, на лечение в наши клиники приезжают люди из других регионов и даже стран. И вот такая проверка на прочность. Какова ваша оценка положения дел и качества менеджмента в системе здравоохранения Новосибирской области в период пандемии и в период, непосредственно предшествующий ей?

– Я не считаю, что пандемия застала нас врасплох. Да, мы столкнулись с трудностями, но благодаря всей предшествующей работе, благодаря накопленному профессионализму, система здравоохранения региона выстояла. Напомню, в области еще до пандемии мы приступили к реализации программ, которые в некотором смысле предвосхитили идеи федерального национального проекта. Мы активно строили в районах области фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), в год не менее 30. В конце 2018 года мы разработали достаточно сложную программу по снижению заболеваемости и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Затем приступили к совершенствованию онкологической помощи. В инициативном порядке достаточно активно участвовали в программе ремонта и модернизации детских поликлиник, вошли в пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Многие наши инициативы нашли отражение в нацпроекте «Здравоохранение», который стартовал в 2019 году. Мы стали получать федеральные деньги. С 2020 года заработала большая федеральная программа модернизации первичного звена в здравоохранении, а мы в области занимались этим уже не первый год. Как показала практика, все наши наработки были сделаны очень своевременно, а часть даже заблаговременно, что лишний раз подтвердило, в том числе, и силу традиций, и кадровый потенциал, и управленческие возможности нашего здравоохранения. Многое из того, что мы сделали за 2019-2020 годы, помогло нам в пандемию.

– Как вы оцениваете качество организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в госпиталях и поликлиниках Новосибирской области сегодня?

– Я считаю, что в целом с этим вызовом здравоохранение региона справилось. Серьезных системных сбоев, кроме как в период второй волны осенью 2020 года, не было. Конечно же, в период любого аврала, в период работы в режиме перегрузки любая система показывает локальные сбои. Проявляются слабые места. И все же, количество сбоев было адекватно той ситуации, в которой мы оказались. Как я уже сказал, особенно трудно мы прошли вторую волну пандемии осенью прошлого года. Объясню, почему. Несмотря на то, что мы готовились, понимали, что вторая волна обязательно будет, скорость ее развития была непредсказуема. Буквально за полторы недели количество тяжелых случаев выросло кратно.

Третья волна по своему масштабу превзошла вторую, по оценке специалистов, на 30% – и по количеству развернутых коек, и по числу выявленных случаев, и по потреблению кислорода и лекарственных средств. Мы развернули более 6000 коек в области. Однако скорость распространения коронавируса, по оценке специалистов, в третью волну была ниже. Во вторую волну именно стремительное развитие пандемии не позволило успеть перестроить систему здравоохранения. Выводы были сделаны, и третья волна прошла более спокойно. Сегодня мы видим, что четвертая волна, с точки зрения готовности к ней нашего здравоохранения, проходит без заметных сбоев.

– И это несмотря на то, что по статистике за сутки заболевает больше человек, чем в прошлом году.

– Количество выявленных заболеваний коронавирусом сегодня – это результат более оперативного тестирования и постановки диагноза. Вспомните, раньше результатов тестов ждали до недели, сегодня в течение суток. Точно так же с постановкой диагноза, сегодня его ставят быстрее. Но еще раз повторю, во время 3-й и 4-ой волн были только локальные сбои. Системных проблем не было. В целом здравоохранение неплохо справляется.

Более того, мы себя не жалели. И не отложили до лучших времен наши планы по дальнейшей модернизации медицины, все те программы, о которых я говорил, плюс дополнительные наши региональные инициативы, такие, как строительство перинатального центра и инфекционной больницы, программа по строительству семи поликлиник. Не сократили и не остановили ни одной программы федерального или регионального уровня. По сути, управленческая команда нашей медицины, в широком смысле слова от министра до главврачей, несла на себе двойную нагрузку – борьба с пандемией и продолжение модернизации системы.

– Какую роль в этом сыграли кадровые решения? Насколько они были оправданы? В 2018 году вы назначили министром Константина Хальзова, который до этого возглавлял Новосибирский центр переливания крови. После начала пандемии согласно вашему решению первый заместитель губернатора Юрий Петухов сосредоточился в значительной мере на вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией. Вы видите результаты?

– Назначение нового министра здравоохранения была связано с тем, что нужен был свежий взгляд, необходимо было менять некоторые подходы, чтобы соответствовать современным тенденциям в здравоохранении. Я помню жаркие споры в 2018 году о необходимости создания специализированной санитарной авиации в Новосибирской области. Тогда у многих специалистов было мнение, что региону достаточно вертолетов гражданского назначения, которые мы используем для транспортировки лежачих больных из отдаленных населенных пунктов. Можно вспомнить и очень долгие споры с нашими онкологами по поводу развития региональной системы онкологической помощи. Некоторые специалисты, в том числе и на федеральном уровне, придерживались мнения, что надо развивать единый онкоцентр, и всю квалифицированную помощь сконцентрировать в областном онкодиспансере. И, может быть, еще в горбольнице. Настаивали, что нельзя допускать передачу компетенций на уровень районного звена. В результате этих споров данные установки пересмотрели.

Практически заново создали санитарную авиацию в регионе. Сегодня, в том числе и в рамках федеральной программы, разворачивается разветвленная сеть онкологической помощи, базирующаяся на ЦАОПах (Центры амбулаторной онкологической помощи. Прим. «КС»). Эти решения абсолютно себя оправдывают. Это не претензии к предыдущим руководителям, но определенная перестройка системы областного здравоохранения была необходима. И те кадровые решения, которые принимались в 2019 году и в 2020 году, как показала жизнь, себя оправдали.

– Тем не менее, критика в адрес министерства здравоохранения и в частности министра Константина Хальзова была, да и остается, пожалуй, довольно жесткой. Нет ли у вас ощущения, что таким образом хотят повлиять на вас, на ваше отношение к лицам, ответственным за систему здравоохранения?

– Давайте начнем с того, что я довольно опытный пользователь информации. И я вижу, что кроется между строк или что может значить та или иная критика, то или иное выступление в СМИ или соцсетях, что и кто за этим стоит. Я умею читать между строк и вижу, что за некоторыми кампаниями скрывается желание повлиять на кадровые решения, за некоторыми – коммерческие интересы. Но я достаточно устойчив к информационным вбросам.

Хочу, чтобы меня правильно поняли. Для меня и моих коллег-руководителей средства массовой информации, соцсети – ценнейший источник получения обратной связи, оперативных сигналов о критических случаях и сбоях, на которые нужно незамедлительно реагировать. Но все должно быть адекватно ситуации.

В конце прошлого года в самый тяжелый период, когда был резкий всплеск заболеваемости, когда в аптеках смели все антибиотики, когда был ажиотажный спрос на КТ-диагностику, врачи работали несмотря ни на что. Да, были потери, люди умирали от ковида, но тысячи и тысячи жизней были спасены в тяжелейших условиях. И никто наших врачей не благодарил. А, например, в Италии весной прошлого года был просто коллапс в их здравоохранении, люди получали кислород через одного по принципу, кого можно спасти, госпитали – в торговых центрах, морги – на ледовых площадках.

Недостатки итальянской медицины были вопиющими. Но при этом итальянцы каждый полдень выходили на балконы и аплодисментами поддерживали врачей. А вот у нас не было слышно слов благодарности и поддержки. Хотя я уверен, что мы тоже умеем быть благодарными не меньше итальянцев, умеем поддерживать, но на страницах наших СМИ, в социальных сетях мы только жаловались и критиковали. На мой взгляд, врачи заслуживают больше слов благодарности, в том числе и от журналистов.

– Вы упомянули Италию. Весной мы разговаривали с бывшим новосибирцем, который уже более 20 лет живет в Испании. Он рассказал, что после выхода из почти годового локдауна, испанцы дружно прививаются. По последним данным, в Италии и Испании от ковида полностью привиты больше 70% населения. Почему у нас в стране, где с советских времен существует календарь прививок, вакцинация идет медленными темпами? С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Возможно, ошибка была в том, что понадеялись на то, что, российские граждане, как носители ментальности в том числе Советского Союза, дисциплинировано пойдут прививаться. И не учли, что ситуация изменилась, и люди изменились. Это было видно по вакцинации от гриппа. Эффективная вакцина от гриппа была изобретена несколько десятилетий назад. Но каждый год мы буквально бьемся, чтобы привить хотя бы 50% жителей области. И в прививочную кампанию от COVID-19 мы входили с установкой, опирающейся на советский опыт. Учитывая, сколько ограничений внесла пандемия в нашу жизнь, мы думали, что люди пойдут вакцинироваться сразу, как появится вакцина. Но реальность оказалась иной. В период обострения эпидемии летом и осенью люди более активно ставят прививки. Очевидно по известной поговорке – пока гром не грянет… Но в целом, конечно же, темпы не те, которые хотелось бы видеть. Я считаю, что нужно быть более последовательным и жестким, мотивируя людей ставить прививки от коронавируса.

Долгие разговоры по поводу обязательной и необязательной вакцинации, введения QR-кодов тоже сыграли свою роль. Мы все равно к этому пришли. Кстати, прививочная кампания за рубежом прошла без лишних дискуссий, мы знаем, что на территории многих европейских государств сегодня без QR-паспорта невозможно находиться. Я сторонник обязательной вакцинации. В ситуации угрозы глобального характера, в которой мы сегодня находимся, нужно говорить о коллективной безопасности, а не о личных свободах.

– Недостатка в вакцине сегодня нет?

– Ни в запасах вакцины, ни в мощностях прививочных пунктов недостатка нет.

– Какие-то дополнительные ограничительные меры могут быть еще введены?

– Вводить ограничительные меры было целесообразно в прошлом году, когда не было защиты от распространения коронавируса. Сегодня, когда у нас в руках эффективная защита в виде вакцины и проверенных мер санитарной защиты, вводить ограничения на деятельность отдельных предприятий было бы неправильно. Люди не должны страдать и терять бизнес из-за того, что кто-то безответственно относится к своему здоровью. А вот меры побуждения к вакцинации будут приниматься.

– Вот так от ситуации с пандемией мы плавно перешли к экономике. Но сначала хотелось бы задать вопрос, который относится и к экономике, и к политике, и уже давно вызывает острые дискуссии в Новосибирске. Речь идет о будущем территории военного городка №17 в центре города. Идут споры вокруг направлений ее развития. Представители Военно-исторического общества настаивают на создании на этой территории парка «Патриот», муниципалитет склоняется к концепции, предусматривающей больше общегородских современных пространств, с небольшим вкраплением патриотической направленности. Какая точка зрения вам ближе и почему?

– В пылу дискуссий две стороны не могут разглядеть, что говорят, по сути, об одной и той же концепции, поэтому, можно сказать, что я в определенной степени поддерживаю и тех, и других. Территория военного городка довольно большая. Она может предусматривать по периметру строительство, в том числе коммерческого жилья.

И, конечно, жилой массив трудно представить без социальных объектов, а также объектов торговли и общепита. Но ядро этой территории, тот самый военный городок, который имеет ярко выраженный исторический облик, должен быть сохранен. И сохранен на основе патриотической концепции. Это знаковая территория, здесь зарождалась история сибирского воинства. Я вижу и в тезисах патриотических групп, и в тезисах городской власти, что это будет учтено. Я поручил своему заместителю, который возглавляет рабочую группу по развитию территории военного городка, Юрию Федоровичу Петухову собрать всех за одним столом и выбрать из нескольких вариантов, разработанных на сегодняшний день, ту архитектурную концепцию, которая удовлетворила бы всех.

– Как идет процесс передачи земли от министерства обороны РФ в собственность Новосибирской области?

– Процесс передачи имущества от министерства обороны достаточно тяжелый, связан с множеством бюрократических процедур. Мы с этим стакивались и в достаточно простых ситуациях, например, при передаче земли министерства обороны под детскими садами.

Процесс затяжной и сдерживает, в том числе ремонт и реконструкцию этих объектов. Главное – есть принципиальное решение. Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу во время своего визита в наш регион в августе подтвердил, что принято решение о передаче территории городка в область.

– Давайте перейдем к, пожалуй, самой главной теме – теме инвестиционного климата в регионе, от которого зависит в том числе, может ли область позволить себе новые социальные и культурные программы. Довольны ли вы инвестиционными результатами Новосибирской области в 2019 – 2021 гг.? Какие компании, проекты, отрасли, чьи-либо персональные усилия вы бы выделили?

– Знаете, в детстве я читал сказку о двух племенах. Одно было всегда довольно собой, другое – нет. Наверное, догадываетесь, какое племя деградировало? Поэтому скажу, что, несмотря на определенные достижения, всегда хочется большего.

Если объективно оценивать работу по привлечению инвестиций в регион, то в 2020 году, не самом благоприятном для экономики, мы привлекли рекордную сумму – более 260 млрд рублей. Это больше, чем доходная часть областного бюджета. Более того, ни один инвестор, с которым мы вели переговоры в тяжелый пандемийный год, не остановил свои проекты. Итоги за 2021 год нам еще предстоит подвести. Тем не менее, по развитию ситуации мы видим, что он тоже будет неплохой. Все инвестпроекты, связанные с бюджетным или частным строительством, реализуются.

Жилищное строительство ведется темпами даже выше, чем в прошлом году. Поэтому, я думаю, что и 2021 год мы закончим с достойными результатами. Но, как я уже сказал, хочется большего. И для этого мы, конечно, работаем.

– Вас устраивает место региона в инвестиционных рейтингах?

– Три года подряд мы были в этих рейтингах на 19 месте. С одной стороны, это достойно. С другой, я считаю, что мы задержались на одной позиции, а надо двигаться дальше. Оценивать сегодняшний рейтинг достаточно сложно, потому что в прошлом году полностью поменялась методика расчета. И сегодня сложно оценить, мы в первой десятке или в первой 20-ке? Наверное, надо дождаться подведения итогов по 2021 году для того, чтобы сравнивать динамику в одних координатах. Но еще раз, если оглядываться на предыдущую трехлетку, конечно же, хотелось бы двигаться более динамично и с 19 места подниматься вверх.

– И все же, чей вклад, какой отрасли или компании вы выделили бы особо?

– С учетом того, что экономика Новосибирской области очень диверсифицирована, выделять какую-то одну отрасль было бы неправильно. Но если говорить про мультипликативный эффект, то я бы отметил жилищное строительство. Оно показывает неплохие темпы и влияет на многие отрасли, в том числе промышленность. Хорошие результаты у таких субъектов экономической деятельности, как логистика и транспортная инфраструктура, у инновационных предприятий. Приятно, что у нас уже не хватает мест для резидентов в Академпарке. Мы вынуждены запустить строительство второй очереди парка и подумываем о третьей (Смарт-сити).

– Какие региональные компании стали для вас открытием за последние два года? Кто приятно удивил, что такие люди и фирмы живут и работают в регионе?

– На самом деле таких людей и компаний много. Они работают не только в Новосибирске, но и уже вышли на другие рынки. В этом году проявили себя компании, связанные с большими стройками, в частности с четвертым мостом и ледовым дворцом. Много новосибирских поставщиков оборудования, материалов, производителей достаточно уникальных изделий участвуют в этих проектах.

– В последнее время много говорили о том, что в наших больших стройках задействованы в основном московские компании. Новосибирские остались в стороне.

– Это не совсем так. Конечно, есть крупные заказы, которые выполняют иногородние компании. Но некоторые уникальные инновационные вещи производят в Новосибирске. Например, красивый фасад многофункциональной ледовой арены делает новосибирский производитель. (компания «Несущие системы». Прим «КС»).

Замечательный строительный городок для четвертого моста также возвели новосибирские строители. Известная новосибирская компания «Тион» поставляет оригинальное вентиляционное оборудование на стройки, которые я перечислил, и на строящиеся медицинские объекты.

Можно отметить новосибирские компании, которые участвуют в региональных проектах, например, строительстве и оснащении ФАПов. Много оборудования поставляет «Элтекс» в рамках мероприятий по цифровой трансформации. Перечень компаний в разных отраслях достаточно большой.

– Одна из значимых отраслей экономики региона – угледобыча. Некоторое время назад вы прокомментировали свою позицию относительно отказа в лицензировании нового участка добычи антрацита «Богатырь» Горловского угольного месторождения. Эта принципиальная позиция была связана с защитой интересов населения угольных территорий. Тем не менее, ООО «Разрез Богатырь» планирует начать работы на участке до 2023 года и производить ежегодно до 10 млн тонн обогащенного антрацита. Удалось ли прийти к компромиссу с этой компанией и учесть интересы всех сторон?

– Я считаю, что почти удалось. Остался только один вопрос, который требует решения. Что касается границ лицензионного участка, влияния угольного разреза на близлежащие населенные пункты, компромисс найден. Например, сокращена площадь участка. Теперь это только северная часть месторождения. Компания продемонстрировала предварительный план по размещению собственного разреза и отвала, рассказала о своих планах по реализации экологических мероприятий. В этой части, я считаю, мы пришли к консенсусу. Сегодня мы работаем над задачей, связанной с технологией вывоза добываемого угля. Из-за дефицита провозных мощностей РЖД даже существующее предприятие «Сибирский антрацит» в настоящее время испытывает трудности с транспортировкой готовой продукции. А как вывезти дополнительные 10 млн тонн угля при сегодняшней инфраструктуре, пока непонятно. И прежде, чем приступать к его добыче, нужно понимать, как решить вопрос в перспективе. Да, мы понимаем, что узкие места Транссиба после создания «Восточного полигона» разошьются. Сегодня для этого реализуется масштабный инвестиционный проект. Но как вывозить уголь по железной дороге на территории области, как везти его на Запад без проведения реконструкции сети, пока неясно. Поэтому правительству Новосибирской области, РЖД и двум угледобывающим предприятиям предстоит найти технические и инвестиционные решения для того, чтобы обеспечить добычу угля такого объема на нашей территории.

– В начале декабря региональный оператор «Экология-Новосибирск», входящий в группу «ВИС» заявил о том, что будет подавать на самобанкротство. Летом были проблемы с вывозом мусора, продолжаются скандалы с перевозчиками ТКО. Говоря о мусорной концессии, вы отмечали: «Не выполнят обязательства – расторгнем», но нареканий с тех пор не уменьшилось. Каким вы видите дальнейшее взаимодействие с этой группой компаний?

– Действительно, проблемы с вывозом мусора, которые массово начали появляться, в том числе вызвали такую мою реакцию. Я дал команду запустить процедуру расторжения договора с регоператором. Процедура начата. Она не быстрая. Требовалось принять нормативные распорядительные документы. На уровне правительства нужно проработать сам порядок перехода полномочий от оператора на организацию, которая подхватила бы эту функцию. Поэтому процесс идет. Хотя объективно нужно признать, что тех проблем, которые были летом с вывозом мусора, сегодня не отмечается. Что касается взаимоотношений с перевозчиками и подрядчиками, это вопрос взаимоотношений экономических субъектов, я в это не вмешиваюсь. Вопрос решается в судебной плоскости. Мы отслеживаем эту ситуацию.

Правительство региона заинтересовано в том, чтобы по всем перевозчикам, у которых есть претензии к регоператору, этот процесс был завершен, чтобы наши новосибирские компании были уверены, что свои средства они в течение разумного периода получат. Если «Экология-Новосибирск» справится с этой задачей – это хорошо. Если нет, значит, будем принимать решения.

– Будут ли возобновлены работы по строительству под Новосибирском двух мусороперерабатывающих комплексов?

– В любом случае будут, потому что Новосибирску, и не только, требуются новые мощности для переработки и утилизации мусора. На данный момент заканчивается оформление земельных участков для полигона на левом берегу в районе Верх-Тулы. Также идут изыскания и экологические обоснования площадки на правом берегу. После того, как эти работы будут завершены, мы будем принимать решения о строительстве полигонов.

– Осень обострила проблему, связанную с коммунальными службами. Аварии на сетях приводили к провалам дорог и тротуаров в Новосибирске. В то же время в Новосибирской области активно обсуждается переход на тарифную модель альтернативной котельной, что приведет к росту тарифа, в чем заинтересованы энергетики. Поддерживаете ли вы переход на модель альтернативной котельной и видите ли вы в ней способ обеспечить энергетическую безопасность территории?

– Проблемы с авариями на сетях, прорывами мы отмечали не только в этом году. Это уже несколько лет, и даже можно сказать десятилетий, мы наблюдаем в Новосибирске. На протяжении многих лет мы по различным политическим мотивам откладывали индексацию тарифов, а энергетики не увеличивали объёмы ремонта. Только этот принцип – прямой путь к катастрофе, когда количество аварий зашкалит, и мы, как в некоторых других городах, будем вводить режим ЧС для прохождения зимы. Из этого тупика нужно выходить. Я считаю, что есть компромиссный выход. Переход на альтернативную котельную, новую ценовую модель приведет к умеренному росту тарифа. Однако для того, чтобы у энергетической компании появились дополнительные источники инвестиций без кардинальных тарифных решений, мы сделали некоторые встречные шаги. Областной центр согласовал оптимальную инвестиционную программу.

Регион пошел на некоторые преференции, в частности по налогу на имущество. Мы готовы рассматривать механизм применения налогового вычета, соответствующее региональное законодательство уже принято. Выбранный механизм нам вдвойне интересен, потому что 2/3 этих расходов мы будем компенсировать из федерального бюджета. Это такой косвенный способ привлечения дополнительных федеральных ресурсов на решение коммунальной проблемы Новосибирска. Предложенный набор мер, которые будут действовать со следующего года, и компания СГК это подтверждает, позволит значительно увеличить объем замены изношенных сетей. Это поможет предотвратить многочисленные порывы и аварии, которые мы наблюдаем в последние годы.

– В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что федеральные власти пока не отказываются от планов по дальнейшему строительству метро в Новосибирске и изучают этот вопрос. Как вы оцениваете шансы получения федерального финансирования по этому направлению?

– Около 10 лет в федеральном правительстве преобладало мнение, что давать деньги на развитие метрополитена в городах-миллионниках за исключением Москвы и Санкт-Петербурга не следует, что это экономически неэффективно и обусловлено лишь амбициями губернаторов. Сегодня мы видим, что в правительство пришла профессиональная команда во главе с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. И процесс пошел. Начался диалог, началась проработка вариантов привлечения инвестиций на развитие метрополитенов во многих городах, в том числе и Новосибирска. Кстати, в прошлом году, когда Марат Шакирзянович был у нас в Новосибирске, он приятно удивился, что новосибирское метро бездотационное. Да, наш метрополитен не может заработать на продолжение линий, на строительство станций, но он полностью покрывает свои расходы и не требует дотаций из бюджетов. Это подтверждает, что наши планы по развитию метро – это не политические амбиции, они экономически обоснованы и дадут социальный эффект.

Впрочем, говорить о реализации советских планов развития метрополитена, предусматривающих строительство третьей линии, не приходится. Но те приоритетные решения, которые на поверхности, в частности, продление Дзержинской линии, я уверен, найдут поддержку у федерального правительства. Мяч сегодня на нашей стороне. Мы до сих пор не можем завершить разработку ПСД и прохождение экспертизы.

– Город не может?

– Да. В последнее время изменились законодательная база, правила и подходы к строительству метро. Одни только вопросы транспортной безопасности требуют совершенно иных решений. Для сравнения, на станции «Спортивная» смонтировано 12 эскалаторов. Хотя в 2014 году таких требований не было.

– Хроническая беда Новосибирска, которая влияет и на его инвестиционную привлекательность, – дороги. Свежие впечатления поздней осени: мэрию и стар и млад упрекает в том, что рабочие клали асфальт в дождь и снег. Муниципалитет кивал на область, что деньги были выделены поздно. Почему так произошло?

– В этом году тремя траншами мы выделили Новосибирску 800 млн рублей. Да, часть средств была выделено поздно. Но прежде, чем дать согласие, я спрашивал у руководства города, успеют ли они их освоить? Спрашивал с пристрастием, потому что у нас есть другие важные направления, куда эти деньги можно было направить. Меня заверили, что успеют. Выводы из этой ситуации, безусловно, будут сделаны.