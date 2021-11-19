Александр Зырянов: «Сегодня недостаточно качественно сопровождать инвесторов, нужно создавать новые направления для инвестиций»

О вхождении в регион новых инвесторов, неожиданных звонках от коллег из Татарстана, запуске крупных производств, релокации промплощадок и работе новых направлений АИР «Континенту Сибирь» рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ.

— Александр Сергеевич, вероятно, в текущей ситуации задача стоит не столько в привлечении новых масштабных инвестпроектов, сколько в сохранении того, что есть. Как с этим обстоят дела?

— Не соглашусь с вами. За последние два месяца у нас побывали делегации девяти компаний из разных регионов России и дальнего зарубежья, которые подбирают в регионе участки для размещения новых предприятий. Мы сейчас просто разрываемся, подбирая варианты площадок и соответствующей инфраструктуры. Речь идет о крупных компаниях с объемом инвестиций от 1,5 до 15 млрд рублей.

Конечно, сложности в реализации проектов есть всегда, но их нужно решать. К примеру, для реализации проекта крупной компании мы подобрали участок, а в процессе его аудита выяснили, что там проходит глиссада (траектория полета) самолетов Су. Мы оперативно начали подбирать другой вариант площадки, параллельно стараясь согласовать неожиданно возникший вопрос. И нам удалось добиться согласования, инвестор будет реализовывать проект на изначально выбранной площадке.

Из остановленных проектов, которые мы вели, за последние годы могу вспомнить только незапущенный завод «Мон’дэлис Русь». Компания решила отказаться от его реализации по внутренним причинам, и сейчас уже практически готовое здание (готовность около 90%) выставлено на продажу. Но и к этому объекту мы видим интерес на рынке. Проект компании «РусАгроМаркет» в Новосибирске в какой-то момент оказался без государственной поддержки, но и он уже работает, первая очередь была запущена в марте. Это три корпуса общей площадью более 60 тыс. кв. метров. Компания уже готовится к запуску второго этапа первой очереди, это еще 40 тыс. кв. метров.

Сейчас в регион заходит инвестор, готовый построить один из крупнейших в России заводов по производству рапсового масла. Площадку для него мы уже оформляем. Две крупные российские компании готовы построить комплекс распределительных центров для федеральных сетей на площади почти 200 га. В регион хочет зайти мировой производитель строительных материалов и утеплителя. Не первый год мы уже работаем с Wildberries, компания тоже приняла решение о строительстве собственного распределительного центра в регионе. Возможно, их будет два — на левом и на правом берегу.

Что касается объема инвестиций в регион, мы не чувствуем, что он снижается. Напротив, он увеличивается.

— А как сейчас обстоят дела на уже работающих инвестиционных площадках Новосибирской области, каковы перспективы их дальнейшего развития?

— Если говорить о Промышленно-логистическом парке (ПЛП), то он чувствует себя отлично, показательно, что свободной земли там все меньше. На сегодняшний день порядка 250 га. Иногда даже не хватает. Например, как вы знаете, в ПЛП сейчас строится большой контейнерный терминал, и для его размещения необходим дополнительный участок земли, выходящий за пределы парка. И сейчас мы ведем работу с правительством региона и властями Коченевского района для того, чтобы организовать возможность приобретения дополнительного земельного участка, примыкающего к территории парка. Таким образом, и инвестор построит свой контейнерный терминал, и ПЛП будет расширен.

Что касается второй очереди Биотехнопарка, работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы — много вопросов юридического и законодательного плана. При этом парк остается абсолютно финансово здоровой структурой — и не только обеспечивает себя, но и зарабатывает на развитие проекта.

Наши ТОСЭР «Линево» и «Горный» тоже работают в привычном режиме. Конечно, как всегда, хотелось бы лучших результатов. Но тут даже не пандемия вносит свои коррективы, а планируемое расформирование Фонда моногородов в рамках правительственной реформы институтов развития. Есть отклонения от сроков создания инфраструктуры и ряд других моментов. Тем не менее площадки развиваются — в ТОСЭР «Горный» компания «Горный базальт» получила разрешение на строительство, ведет подготовительные работы и в скором времени планирует начать строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна. Объем инвестиций в проект составит около 630 млн рублей. Другой резидент — компания «Диабаз», которая уже запустилась, первой в регионе получит субсидию на возмещение затрат по созданию инфраструктуры для инвестпроекта.

Если говорить о перспективных площадках, то сейчас заканчивается оформление всех разрешительных документов для якорного резидента ПЛП «Южный», компании Nestle, для подведения к площадке необходимой инфраструктуры. В сентябре 2022 года инфраструктура должна быть готова, параллельно с ее созданием компания начнет строительство своего объекта. Кроме того, мы ведем переговоры с зарубежными поставщиками Nestle с тем, чтобы они также зашли в регион. Это позволит не только привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона, но и достичь синергического эффекта за счет создания производственных цепочек.

— А наличие представительства АИР в Москве помогает с привлечением инвесторов?

— Конечно. И не только с привлечением инвесторов, но и с продвижением новосибирских компаний на федеральном уровне. Например, в этом году мы сделали в представительстве выставочный стенд для новосибирских компаний — свою продукцию там разместили уже 25 предприятий. Ждем, что их будет еще больше. В офисе регулярно проходят встречи с представителями органов власти, бизнесменами, зарубежными партнерами, и создание стенда — возможность показать наш регион с наилучшей стороны и дополнительный пиар для компаний.

С созданием представительства мы стали гораздо чаще принимать участие в мероприятиях федерального и международного уровня, проводить презентации региона потенциальным инвесторам из Москвы и других регионов. Это работа на длительную перспективу, но мы уже видим отклик — несколько компаний посетили наш регион и сейчас принимают решение о развитии бизнеса в Новосибирске.

— Насколько я знаю, другие регионы давно используют такую практику. Например, у Татарстана большое представительство в Москве. Практика Татарстана по привлечению инвесторов является одной из лучших. Перенимаете опыт?

— Мы всегда смотрим на опыт других регионов, впрочем, и своим опытом с удовольствие делимся. Хотя бывают и неожиданные ситуации. Например, не так давно позвонили наши коллеги из Татарстана и спросили, можем ли мы встретиться в АИР и поделиться опытом, у них как раз была запланирована поездка в Новосибирск. Я сначала опешил. Говорю: слушайте, я же вашу работу всегда в пример привожу своим сотрудникам. А они отвечают: мы смотрим, везде локдаун, а у вас PepsiCo и Nestle заходят, как вы их привлекли в регион?

— С промышленностью и бизнесом Новосибирска агентство работает давно, а как сегодня строится взаимодействие с районами области? Есть ли там потенциал для инвестиций, насколько власти на местах готовы работать с инвесторами?

— Безусловно, тема инвестиций для районов очень важная и одновременно сложная, поскольку требует особого внимания и постоянной работы. Понимая, что главы районов — люди занятые, у нас есть идея создать структуру инвеступолномоченных от АИР в районах области. Для начала, допустим, один специалист на несколько районов. Мы предполагаем, что он будет жить в одном из районов, мы же со своей стороны его обучим, будем консультировать и направлять. Сейчас много молодежи уезжает из села, а мы предложим интересную работу и хорошую зарплату. В частности, будем вести работу с вузами по подбору выпускников из районов, которые захотят в таком статусе вернуться домой.

— Но у АИР же есть и еще одна структура, которая работает с сельскими территориями — это Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Как идут дела в этом направлении?

— Недавно успешную работу центра отметили представители федерального Минсельхоза. В октябре на российскую агропромышленную выставку «Золотая Осень», которая является ведущим событием в стране в сфере АПК, пригласили выступить успешные центры из регионов — Челябинской области, Башкирии и Новосибирской области. Для понимания: в Башкирии в таком центре работает 27 человек с бюджетом в 52 млн рублей. У нас два человека, и дополнительных средств мы не получаем — справляемся своими силами. Нашу работу положительно оценили, отметили отличную работу системы единого окна для фермеров и личных подсобных хозяйств.

— Перечень сфер региона, в которые приходят инвестиции, постоянно расширяется. Теперь это уже не только непосредственно производство. Как идет развитие новых направлений, какие еще рассматриваются?

— Мы считаем, что Агентство не должно ограничиваться только сопровождением инвесторов. Условно говоря, пришел инвестор, АИР сопровождает его, и на этом работа закончена. Мы понимаем, что агентство должно заниматься всем, что может увеличить приток инвестиций в регион. Одни из первых мы начали поднимать тему развития креативных индустрий, поскольку это та отрасль экономики, которая может принести серьезные доходы области. Тем более что мы лидируем по данному направлению среди регионов СФО. Сейчас готова дорожная карта, и, думаю, в ближайшее время она будет утверждена губернатором. Другим серьезным источником доходов для области мы считаем развитие внутреннего туризма. Есть предложение по развитию нескольких туристических кластеров. Финансово их все сразу, конечно, сложно будет «потянуть», поскольку нужно создавать инфраструктуру. Для начала мы планируем выбрать одно из направлений, постараться привлечь федеральное финансирование.

Еще одна очень перспективная для региона тема — развитие в Новосибирской области рынка газомоторного топлива. Она достаточно сложная, находится на стыке нескольких министерств. Тема важная, в том числе и в контексте улучшения экологии города, поскольку основная доля выбросов у нас приходится на автотранспорт. Для развития рынка газомоторного топлива возможно создание еще одного центра компетенций на базе АИР. Так что мы постоянно находимся в поиске и рассматриваем появляющиеся свободные ниши.

— На базе АИР создан и Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который сопровождает предприятия в рамках национального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области. Это поддержка уже действующих предприятий. Насколько успешно, на ваш взгляд, реализуется национальный проект в области, как оцениваете работу Центра?

— Проект очень актуален для бизнеса. Если раньше мы буквально уговаривали руководителей предприятий принять в нем участие, то сейчас звонят знакомые бизнесмены и сетуют, что их поставили в очередь, а хотелось бы начать пораньше. Количество сертифицированных специалистов, которые внедряют эту программу на предприятиях, ограниченно, и мы не можем охватить всех сразу.

Из крупных новосибирских предприятий участниками уже стали, например, завод «Сибит», фабрика «Обувь России», «Купинское мороженое», «Сибирская Нива», «Октябрьская птицефабрика» и другие. Всего 48 новосибирских предприятий уже вошли в проект. В пример можно привести Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК), которым руководит бизнесмен Игорь Диденко. Это суперсовременное предприятие с отличным оборудованием. Компания в рамках проекта на 40% увеличила выработку на сотрудника и в три раза снизила время производства продукции. Надо понимать, что для компании это снижение затрат, а значит, снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Действие программы рассчитано до 2025 года. К сожалению, не все желающие успеют принять в ней участие. Мы будем выходить на правительство региона с предложением продлить ее в рамках Регионального центра компетенций и включать туда уже все предприятия, вне зависимости от объема выручки, который сейчас ограничивает вхождение в проект большого числа компаний. Проект является большим подспорьем и тем компаниям, которые планируют выходить на внешние рынки.

— В продолжение темы промышленности. АИР работает и в направлении релокации новосибирских предприятий. Расскажите о перспективах переноса промплощадок.

— Мы работаем напрямую с собственниками предприятий. Это программа реновации промышленных территорий в областном центре. На наш взгляд, нет никакого смысла развивать в центре города промышленные площадки, загрязняющие воздух. Стоимость земли под ними несопоставима со стоимостью таких же участков на окраине города. Перечень промышленных площадок в Новосибирске, доступных для переноса, еще изучается. Сейчас у нас есть заявки от трех предприятий, которые готовы вынести свое производство за городскую черту. Наша задача — найти подходящую площадку и помочь в решении всего комплекса вопросов, связанных с переездом предприятия на новое место. Реализовав землю и совершив переезд, у заводов будут средства на развитие производства и обновление основных фондов.

— Конец года уже близок. Можете озвучить предварительные итоги работы Агентства инвестиционного развития НСО в этом, прямо скажем, непростом году? Что удалось сделать, а что пришлось отложить?

— Откладывать ничего не приходится, работа идет непрерывно. Сейчас у нас, как я уже говорил, в работе проекты девяти компаний: с кем-то успеем уже до нового года заключить соглашения, с другими продолжим работу в следующем году. Наши подразделения на хорошем счету. Упомянутый мной Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в августе успешно прошел сертификацию, представители комиссии по аттестации назвали его работу «эталоном» и отметили качественную организацию работы. Центр ГЧП и концессий справляется с постоянно растущей нагрузкой.

— Недавно вас включили в состав правления Национальной ассоциации агентств инвестиционного развития (НААИР).

— Да, я также назначен куратором экспертной площадки «НААИР.Логистика». Считаю, что это показатель определенного доверия. Значит, мы хорошо работаем. Показательно и то, что наш опыт востребован у коллег. Например, в этом году в рамках форума InPark на базе АИР прошла стажировка агентств по привлечению инвестиций со всей страны. Мы стали первым регионом за Уралом, где прошло такое мероприятие, поскольку первые два этапа состоялись в Москве и Татарстане. Кроме того, федеральный Минпромторг провел второй этап своей программы «Лидеры развития инфраструктуры» с участием команд из 22 регионов. Обучение проходило в том числе на примере развития наших парковых проектов.

Так что я доволен и годом, и работой коллективов АИР, ПЛП и Биотехнопарка. Авторитет агентства, а значит и Новосибирской области, постоянно растет, наших представителей все чаще приглашают выступать в другие регионы страны, от Калининграда до Владивостока. В текущем году АИР изменил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — четыре года назад была оценка 2,42 балла, в 2021-м этот показатель вырос почти в два раза — до 4,19 балла. Эти цифры говорят о ежедневной работе. Нам эта оценка на самом деле очень приятна, поскольку это оценка, которую нам ставят предприниматели Новосибирской области. Но шажок нам еще нужно сделать. Мы сейчас в группе «Б», а высшая — группа «А». Надеюсь, что уже на ближайшем форуме в Санкт-Петербурге мы сможем порадоваться тому, что перешли в высшую группу.

— Многие наши собеседники — представители бизнеса, депутаты, члены правительства — отмечают, что за последние годы качество и объем работы Агентства значительно выросли, как и доверие к АИР. Поделитесь секретом успешной работы.

— Никакого особого секрета нет. Просто мы ответственно выполняем свои обязанности. Самое главное — на каждой должности у нас работает человек, знающий, что и как он должен делать. В АИР нет сотрудников, которые выполняют свою работу спустя рукава. Им просто не позволят это делать коллеги, понимая, что по одному работнику может быть сделан вывод обо всей организации. И как бы пафосно это ни звучало, для нас имеет большое значение то, что своей качественной работой мы помогаем развитию родного региона, создавая новые рабочие места и увеличивая налоговые поступления в бюджет Новосибирской области.