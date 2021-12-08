Рейтинг субъектов СФО по валовому региональному продукту (ВРП): как сибирские губернаторы справились с трудностями пандемийного года

Елена Аникина
 
губернаторы
На протяжении двух десятилетий СФО оставался стабильным «середнячком» с точки зрения вклада округов в ежегодный ВВП страны. На фото справа налево: губернаторы Алтайского края Виктор Томенко, Омской области Александр Бурков и Новосибирской области Андрей Травников, а также экс-полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло

«Континент Сибирь» эксклюзивно собрал и проанализировал самые свежие данные по ВРП сибирских субъектов РФ – из-за особенностей российского статистического учета, эти данные позволяют подвести итоги 2020 года.    

«Континент Сибирь» продолжает анализировать экономическую эффективность работы глав сибирских регионов. В центре внимания очередного обзора — объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам исторического (для медицины, политики, промышленности и бизнеса) 2020 года.

Справка. ВРП — важнейший индикатор развития субъекта РФ.  Он представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона. По сути — общая оценка результата работы всей экономики на территории.

Это, в том числе, один из барометров уровня жизни в регионе. От объемов ВРП напрямую зависит размер налоговой базы: чем выше валовой региональный продукт, тем больше средств субъект может направить на социальные программы. Зарабатывать на социальную стабильность — приоритетная политическая задача местной власти.

Валовой региональный продукт — не только локальная история. В цифры пристально всматривается и федеральный центр: ВРП каждого отдельного региона образует общий валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

Губернаторы
Губернаторы Омской области Александр Бурков (на фото слева) и Кузбасса Сергей Цивилев (справа)

Нелегкий 2020-ый год

Структуры, которые занимаются сбором статистических сведений, выдают информацию по ВРП с очень большой задержкой — сейчас в открытом доступе цифры лишь до 2018-го года. Более актуальные данные нужно просить у территориальных подразделений органов власти, которые курируют экономику. Однако некоторые из них готовы делиться «оценочными» показателями лишь после повторного, а то и третьего редакционного запроса, в котором есть ссылка на закон о СМИ.

Регионы Сибири: кто впереди с точки зрения экономики?

Регионы Сибири: кто впереди с точки зрения экономики?

Особые условия 2020-го года, который познакомил весь мир с коронавирусом, естественно наложили отпечаток на региональную экономику, то есть, и на ВРП. Он просел в восьми из десяти субъектов Сибирского федерального округа. Сильнее всего — в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях: соответственно на 8%, 7,4 % и 5 % к уровню 2019-го. Эти регионы попали во всероссийский топ по падению ВРП. Всего по результатам 2020 года темпы роста объемов валового регионального продукта упали в 75 % российских регионов. Прогноз социально-экономического развития РФ от 30 сентября 2021 года говорит, что, кроме Красноярского края, Томской и Новосибирской областей, в этот антирейтинг вошли республика Саха (Якутия), Коми, Крым, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Калужская область — спад более, чем на 5% по отношению к 2019-му.

При этом Красноярский край по итогам 2020 года, как и прежде, остается в лидерах по общему объему экономики. Этот регион держит по 2020 году первенство в СФО по объему отгруженной промышленной продукции, строительных работ, платных услуг на душу населения, инвестиций в основной капитал, обороту розничной торговли и среднемесячной номинально начисленной зарплате в расчете на одного работника.

Справка. На запросы редакции с просьбой, в числе прочего, поделиться оценочными данными об объеме ВРП, ответили шесть из десяти регионов СФО. На письма не отреагировали эксперты исполнительной власти Республики Алтай, Кузбасса и Томской области, представители Тывы проигнорировали даже повторный запрос. Министерство экономического развития Новосибирской области предоставило «Континенту Сибирь» оценочные сведения по ВРП за «отмолчавшиеся» регионы. Информация по Республике Тыва соответствует прогнозу социально-экономического развития РТ, одобренному постановлением правительства РТ от 1 ноября 2021 года.

Показатели валового регионального продукта всерьез завязаны на ситуацию мировых рынков, следует из ответа на вопросы корреспондента «Континента Сибирь» к заместителю полномочного представителя президента РФ в СФО Вадиму Головко. Эксперт обращает внимание, что в 2019-20 годах падали мировые цены на уголь, следовательно снижался и объем добычи, что отразилось на ВРП. «В 2020 году на ВРП Сибирского федерального округа негативно повлияло снижение на 12% объемов добычи угля, на 13% - нефти», — подчеркивает Вадим Головко.

Эта тенденция, в частности, существенно затронула экономику Хакасии в 2020 году. Снижение цен на уголь в Европе вылилось в сокращение объемов инвестиций угледобывающих предприятий, приостановку реализации проектов, спад капитальных затрат в добыче полезных ископаемых в регионе.

На экономике Красноярского края, помимо коронавируса, отразились обязательства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча нефти, включая газовый конденсат снизились в 2020-м по сравнению с 2019-м на 15,4%.

Справка. "Континент Сибирь" анализировал динамику, опираясь на данные об «индексе физического объема показателей». Этим термином пользуются специалисты, чтобы проследить изменения показателя в большую или меньшую сторону относительно предыдущего периода. Отправной точкой для индекса является 100%. На обывательском языке это означает: 100% — цифры сравнялись с прошлогодними. Выше — идет рост, ниже — падение по отношению к предыдущему периоду.  Для примера: в Республике Алтай в 2020 году индекс физического объема промышленного производства составил 130,9 % по отношению к 2019-му. Это значит, показатель в 2020 году прирос на 30,9 % по сравнению с 2019-м. Аналогично мы рассчитывали и динамику ВРП 2020 года в предыдущем графике.

Визуализация выше красноречиво демонстрирует: 2020-й особенно тяжело дался сфере розничной торговли и платных услуг — показатели упали во всех без исключения регионах СФО. Напомним, в марте прошлого года обращение президента РФ Владимира Путина к жителям страны дало старт первым «коронавирусным каникулам» и самоизоляции. «Режим повышенной готовности» наложил негативный отпечаток на разные сферы экономики в России (за исключением разве что виртуального сектора, например, онлайн-покупок и доставки товаров).

Но не весь негатив стоит связать только с COVID-19. Например, объемы оптовой и розничной торговли сильнее всего в 2020 году по сравнению с 19-м упали в Алтайском крае. Существенный урон местной сфере услуг нанесли коронавирусные ограничения. Однако падение объемов сельхозпродукции (индекс производства – 96,7%) — это следствие летней засухи. По словам начальника управления стратегического планирования и проектной деятельности минэкономразвития Алтайского края Надежды Кузьминой, по итогам 2020 года региональная экономика просела (2,5% к уровню 2019 года) меньше, чем в целом по России (3%) — «благодаря ее дифференцированной структуре, бесперебойной работе крупных предприятий, а также своевременно принятым мерам государственной поддержки населения и бизнеса», говорится в ответе на редакционный запрос.

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В 2020 году Омская область лидирует в СФО по объемам инвестиций в основной капитал: рост на 13,6 % (более 210 млрд. рублей). В то время, как в целом по РФ этот показатель снизился на 1,4 %. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко в ответе на запрос «Континента Сибирь» акцентировала внимание, что по объему инвестиций территория входит в десятку по РФ. «Тенденцию роста инвестиций мы удерживаем последние три года — объем капитальных вложений за это время в сопоставимых ценах увеличился на 67,3 %. По всем ключевым направлениям принимаются меры для укрепления позиций. Этому способствует реализация национальных проектов, региональных программ, антикризисных мер. Наша главная задача — сохранить инвестиционную активность в ключевых отраслях. Высокая база прошлых лет эту задачу усложняет, но с учетом новых проектов в промышленности и жилищном строительстве рассчитываем удержать объемы», подчеркивает Анна Негодуйко в ответе для «Континента Сибирь».

Бывало и хуже

Федеральная служба государственной статистики и территориальные управления предоставляют открытый доступ к различным социально-экономическим показателям развития регионов за последние 20 лет — начиная с 1998-го. По этой информации видно, как в субъектах РФ от года к году менялся ВРП.

При этом, как будет видно на последующем графике, темпы общего прироста ВРП в Красноярском крае (постоянный лидер по ежегодному объему ВРП) и Республике Алтай (постоянный аутсайдер по этому показателю) за 20 лет оказались примерно одинаковыми. С 1998 по 2019-й в Республике Алтай валовый региональный продукт вырос в 39 раз, а в Красноярском крае — в 38. Круче всего в СФО по этому параметру смотрится Новосибирская область.

Просьбу прокомментировать лидерство Новосибирской области по темпам прироста ВРП с 1998 по 2019 годы «Континент Сибирь» адресовал заместителю полномочного представителя президента РФ в СФО Вадиму Головко. Эксперт отмечает, что структура региональной экономики существенно отличается от других субъектов округа. 19% ВРП Новосибирской области приходится на промышленность. Ввиду особенностей и преимуществ географического размещения в последние 30 лет на территории бурно развивалась сфера транспорта, логистики и торговли. Сейчас в структуре ВРП региона на эти отрасли приходится более 30% (в среднем по округу 17,2%). Собеседник «Континента Сибирь» обращает внимание, что в последние годы в Новосибирске большое развитие получила IT сфера, что также позитивно отразилось на темпах роста ВРП. В 2019 году в структуре ВРП Новосибирской области на долю «деятельности в области информации и связи» приходилось 3,9% — самый высокий показатель в округе, в среднем по СФО — 1,9%. «Кроме того, Новосибирская область объективно лидирует по доле научной деятельности в структуре ВРП (4,8%, по СФО — 2,7%). Реализуются крупные проекты (например, строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», деятельность математического и геномного центра), что ещё более увеличит роль науки в ВРП Новосибирской области», — резюмирует Вадим Головко, отвечая на вопросы редакции.

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Однако на общероссийском фоне Новосибирская область демонстрирует средние темпы прироста ВРП. По словам руководителя инвестиционно-аналитического отдела компании «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева, лучшие результаты у западных регионов. Например, темпы прироста Ленинградской (Северо-Западный федеральный округ) и Белгородской (Центральный федеральный округ) областей с 1998 по 2019 гг. около 6% в год.

Что касается Кемеровской области, которая оказалась аутсайдером по темпам прироста регионов СФО 1998-2019 гг., Николай Запрягаев обращает внимание на кризис угольной промышленности 2008-2016 гг. «Усредненный индекс ВРП Кемеровской области в этот период составляет 98,5 % (спад на 1,5 % — «Континент Сибирь»). Самое сильное снижение наблюдается в 2009 году, когда индекс опустился до отметки в 92,9 % (спад 7,1 % — «Континент Сибирь»). Угольная промышленность в этот период прошла через ряд серьезных кризисов, что достаточно сильно отразилось на ВРП региона», говорит аналитик.

Резкий спад показателей ВРП в Кузбассе Вадим Головко объясняет конъюнктурой на мировых рынках сырья. В Кемеровской области основная доля валового регионального продукта приходится на промышленность (в 2019 году 45,6%, из которых 26,3% – добыча полезных ископаемых (в основном, уголь). «В Кузбассе в 2019-2020 гг. в связи со снижением мировых цен на уголь объем добычи снизился, что негативно отразилось на ВРП. В 2021 году цена на уголь и спрос восстановились, что позволило нарастить объемы добычи угля. Однако усиливающаяся тенденция декарбонизации экономики неизбежно приведет к постепенному уменьшению спроса на уголь», — подчеркивает эксперт, отвечая на вопрос корреспондента «Континент Сибирь».

Следующий график красноречиво выделяет «плохие времена», когда экономические показатели регионов почти дружно стремились вниз. Картинка хорошо прорисовывает годы, в которые территории пожинали плоды так называемых «финансовых кризисов».

Можно оценить тенденции в СФО, сопоставив с общероссийской картиной.

Если в 1998-м ВРП дружно падал у всех регионов СФО, то в другие «кризисные» периоды некоторые субъекты смогли удержать показатели (по итогам 2009-го Иркутская область) и иногда даже немного нарастить (по итогам 2009-го — Иркутская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай).

Следующий график показывает: на протяжении двух десятилетий Сибирский федеральный округ оставался стабильным «середнячком» с точки зрения вклада округов в ежегодный ВВП страны (несмотря на перемены регионального состава некоторых территорий, в том числе и СФО).

Руководитель инвестиционно-аналитического отдела компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев подчеркивает, что по добыче полезных ископаемых Сибирский федеральный округ занимает 2 место в стране с долей 14,8%, уступая только Уральскому федеральному округу (доля 37,4%). Однако в других экономических сферах у СФО относительно средние результаты: 5 место в сегменте обрабатывающих производств, 4 место в сегменте производства продукции сельского хозяйства, 5 место по обороту розничной торговли, 5 место по инвестициям в основной капитал.

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Эксперт «Юнисервис Капитала» отмечает, что с точки зрения экономической привлекательности и показателей ВРП, СФО сложно состязаться с крупными западными регионами. «Главный конкурент в рейтинге для Сибирского федерального округа – Северо-западный федеральный округ, где основную роль играет Санкт-Петербург с долей в 48,7% в структуре ВРП региона. Северная столица по праву считается вторым экономическим центром после Москвы, объединяя в себе крупнейшие компании страны по всем основным сегментам экономики», — комментирует Николай Запрягаев для «Континента Сибирь» вклад СФО в экономическую композицию РФ.

Чего ждать?

Отвечая на вопрос корреспондента «Континента Сибирь», когда экономика оправится от последствий начала пандемии 2020 года, заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко делает упор на позитивных трендах. Он обращает внимание на рост индекса промышленного производства, объемы строительства, поступление налогов: «Начиная с результатов за январь-август 2021 года, индекс промышленного производства составил по итогам 9 месяцев 101,4%. Достаточно высокими темпами растет сфера строительства, в том числе жилищного. О позитивных трендах в экономике свидетельствует рост поступления налогов. Например, в Кузбассе поступление налога на прибыль организаций выросло в 2,7 раза по сравнению с 10 месяцами 2020 года, в Республике Тыва – в 2,4 раза, в Красноярском крае – в 1,8 раза», — подчеркивает Вадим Головко.

Он считает главными оптимистичными результатами не столько повышение ВРП, сколько увеличение уровня заработной платы и реальных денежных доходов жителей СФО, снижение уровня безработицы. «Темпы роста среднемесячной заработной платы по итогам 8 месяцев 2021 года (на 8,5%). Уровень зарегистрированной безработицы на начало октября уменьшился до 1,5%, что существенно меньше, чем год назад (5,7%), но пока больше, чем два года назад (1,1%)», — резюмирует заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО.

Лев Решетников
Минэкономразвития Новосибирской области под руководством Льва Решетникова считает 2021 год началом восстановительного этапа для экономики региона

Ответ на запрос редакции руководителю минэкономразвития Новосибирской области Льву Решетникову также содержит слова о «начале восстановительного этапа для экономики региона». «Реализация комплекса мер, направленных на восстановление экономической активности организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, позволила нивелировать негативные тенденции в развитии экономики. При условии дальнейшего стабильного развития производственного сектора экономики и увеличения спроса на рынке потребительских услуг по итогам 2021 года планируется оживление экономики региона. Прогнозируется прирост по всем видам экономической деятельности Новосибирской области»», — говорится в письме «Континенту Сибирь».

Начальник отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Красноярского края Катрин Миллер считает преждевременным говорить о полном восстановлении экономики в 2021 году, несмотря на положительную динамику изменений основных макроэкономических параметров. «На уровне экономической активности хозяйствующих субъектов продолжает сказываться снижение спроса производственных отраслей и потребительского спроса на конечные виды продукции. Вместе с тем, с учетом наметившихся позитивных тенденций ожидается, что в 2021 году сокращение ВРП замедлится и составит 1,2 % по итогам года. В среднесрочном периоде ожидается постепенное восстановление экономики края», — заключает Катрин Миллер. Красноярские аналитики прогнозируют прирост краевого ВРП в 2022-м на уровне 5,1 %, в 2023-2024 гг. по 2-3% в год.

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При этом, Красноярский край — особый регион. Единственный от СФО, он входит в топ-12 субъектов страны, которые, по ожиданиям аналитиков, сформируют более половины (56,3 %) ВРП 2021 года. (Помимо Красноярского края, в этой группе, на которую эксперты возлагают ожидания, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан).

Минэкономразвития Новосибирской области ждет восстановления экономики до «докризисного уровня» в 2022 году. Эксперты «Юнисервис Капитал» предлагают делать ставку минимум на 2023 год. Николай Запрягаев исходит в прогнозах из сценария борьбы Центробанка с инфляцией и повышения ключевой ставки. По словам аналитика, это негативно скажется на динамике ВРП. Кроме того, собеседник «Континента Сибирь» сомневается, что регионы в ближайшее время выйдут из режима противокоронавирусных ограничений. «Развитие новых штамов коронавируса может потребовать от властей более решительных мер в виде локдаунов и введения обязательных QR кодов в новые сферы экономики. Исследования штамма "Омикрон" еще идут, и пока нет четкой определенности в плане его влияния на экономику. В таком сценарии индексы ВРП скорее всего повторят негативную динамику 2020 года», — предполагает Николай Запрягаев. Рассуждая о будущих показателях ВРП, он также упоминает о геополитических рисках и влиянии западных санкций на российскую экономику.

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