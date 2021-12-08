«Континент Сибирь» эксклюзивно собрал и проанализировал самые свежие данные по ВРП сибирских субъектов РФ – из-за особенностей российского статистического учета, эти данные позволяют подвести итоги 2020 года.

«Континент Сибирь» продолжает анализировать экономическую эффективность работы глав сибирских регионов. В центре внимания очередного обзора — объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам исторического (для медицины, политики, промышленности и бизнеса) 2020 года.

Справка. ВРП — важнейший индикатор развития субъекта РФ. Он представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона. По сути — общая оценка результата работы всей экономики на территории. Это, в том числе, один из барометров уровня жизни в регионе. От объемов ВРП напрямую зависит размер налоговой базы: чем выше валовой региональный продукт, тем больше средств субъект может направить на социальные программы. Зарабатывать на социальную стабильность — приоритетная политическая задача местной власти. Валовой региональный продукт — не только локальная история. В цифры пристально всматривается и федеральный центр: ВРП каждого отдельного региона образует общий валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

Нелегкий 2020-ый год

Структуры, которые занимаются сбором статистических сведений, выдают информацию по ВРП с очень большой задержкой — сейчас в открытом доступе цифры лишь до 2018-го года. Более актуальные данные нужно просить у территориальных подразделений органов власти, которые курируют экономику. Однако некоторые из них готовы делиться «оценочными» показателями лишь после повторного, а то и третьего редакционного запроса, в котором есть ссылка на закон о СМИ.

Особые условия 2020-го года, который познакомил весь мир с коронавирусом, естественно наложили отпечаток на региональную экономику, то есть, и на ВРП. Он просел в восьми из десяти субъектов Сибирского федерального округа. Сильнее всего — в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях: соответственно на 8%, 7,4 % и 5 % к уровню 2019-го. Эти регионы попали во всероссийский топ по падению ВРП. Всего по результатам 2020 года темпы роста объемов валового регионального продукта упали в 75 % российских регионов. Прогноз социально-экономического развития РФ от 30 сентября 2021 года говорит, что, кроме Красноярского края, Томской и Новосибирской областей, в этот антирейтинг вошли республика Саха (Якутия), Коми, Крым, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Калужская область — спад более, чем на 5% по отношению к 2019-му.

При этом Красноярский край по итогам 2020 года, как и прежде, остается в лидерах по общему объему экономики. Этот регион держит по 2020 году первенство в СФО по объему отгруженной промышленной продукции, строительных работ, платных услуг на душу населения, инвестиций в основной капитал, обороту розничной торговли и среднемесячной номинально начисленной зарплате в расчете на одного работника.

Справка. На запросы редакции с просьбой, в числе прочего, поделиться оценочными данными об объеме ВРП, ответили шесть из десяти регионов СФО. На письма не отреагировали эксперты исполнительной власти Республики Алтай, Кузбасса и Томской области, представители Тывы проигнорировали даже повторный запрос. Министерство экономического развития Новосибирской области предоставило «Континенту Сибирь» оценочные сведения по ВРП за «отмолчавшиеся» регионы. Информация по Республике Тыва соответствует прогнозу социально-экономического развития РТ, одобренному постановлением правительства РТ от 1 ноября 2021 года.

Показатели валового регионального продукта всерьез завязаны на ситуацию мировых рынков, следует из ответа на вопросы корреспондента «Континента Сибирь» к заместителю полномочного представителя президента РФ в СФО Вадиму Головко. Эксперт обращает внимание, что в 2019-20 годах падали мировые цены на уголь, следовательно снижался и объем добычи, что отразилось на ВРП. «В 2020 году на ВРП Сибирского федерального округа негативно повлияло снижение на 12% объемов добычи угля, на 13% - нефти», — подчеркивает Вадим Головко.

Эта тенденция, в частности, существенно затронула экономику Хакасии в 2020 году. Снижение цен на уголь в Европе вылилось в сокращение объемов инвестиций угледобывающих предприятий, приостановку реализации проектов, спад капитальных затрат в добыче полезных ископаемых в регионе.

На экономике Красноярского края, помимо коронавируса, отразились обязательства по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча нефти, включая газовый конденсат снизились в 2020-м по сравнению с 2019-м на 15,4%.

Справка. "Континент Сибирь" анализировал динамику, опираясь на данные об «индексе физического объема показателей». Этим термином пользуются специалисты, чтобы проследить изменения показателя в большую или меньшую сторону относительно предыдущего периода. Отправной точкой для индекса является 100%. На обывательском языке это означает: 100% — цифры сравнялись с прошлогодними. Выше — идет рост, ниже — падение по отношению к предыдущему периоду. Для примера: в Республике Алтай в 2020 году индекс физического объема промышленного производства составил 130,9 % по отношению к 2019-му. Это значит, показатель в 2020 году прирос на 30,9 % по сравнению с 2019-м. Аналогично мы рассчитывали и динамику ВРП 2020 года в предыдущем графике.

Визуализация выше красноречиво демонстрирует: 2020-й особенно тяжело дался сфере розничной торговли и платных услуг — показатели упали во всех без исключения регионах СФО. Напомним, в марте прошлого года обращение президента РФ Владимира Путина к жителям страны дало старт первым «коронавирусным каникулам» и самоизоляции. «Режим повышенной готовности» наложил негативный отпечаток на разные сферы экономики в России (за исключением разве что виртуального сектора, например, онлайн-покупок и доставки товаров).

Но не весь негатив стоит связать только с COVID-19. Например, объемы оптовой и розничной торговли сильнее всего в 2020 году по сравнению с 19-м упали в Алтайском крае. Существенный урон местной сфере услуг нанесли коронавирусные ограничения. Однако падение объемов сельхозпродукции (индекс производства – 96,7%) — это следствие летней засухи. По словам начальника управления стратегического планирования и проектной деятельности минэкономразвития Алтайского края Надежды Кузьминой, по итогам 2020 года региональная экономика просела (2,5% к уровню 2019 года) меньше, чем в целом по России (3%) — «благодаря ее дифференцированной структуре, бесперебойной работе крупных предприятий, а также своевременно принятым мерам государственной поддержки населения и бизнеса», говорится в ответе на редакционный запрос.

В 2020 году Омская область лидирует в СФО по объемам инвестиций в основной капитал: рост на 13,6 % (более 210 млрд. рублей). В то время, как в целом по РФ этот показатель снизился на 1,4 %. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко в ответе на запрос «Континента Сибирь» акцентировала внимание, что по объему инвестиций территория входит в десятку по РФ. «Тенденцию роста инвестиций мы удерживаем последние три года — объем капитальных вложений за это время в сопоставимых ценах увеличился на 67,3 %. По всем ключевым направлениям принимаются меры для укрепления позиций. Этому способствует реализация национальных проектов, региональных программ, антикризисных мер. Наша главная задача — сохранить инвестиционную активность в ключевых отраслях. Высокая база прошлых лет эту задачу усложняет, но с учетом новых проектов в промышленности и жилищном строительстве рассчитываем удержать объемы», — подчеркивает Анна Негодуйко в ответе для «Континента Сибирь».

Бывало и хуже

Федеральная служба государственной статистики и территориальные управления предоставляют открытый доступ к различным социально-экономическим показателям развития регионов за последние 20 лет — начиная с 1998-го. По этой информации видно, как в субъектах РФ от года к году менялся ВРП.

При этом, как будет видно на последующем графике, темпы общего прироста ВРП в Красноярском крае (постоянный лидер по ежегодному объему ВРП) и Республике Алтай (постоянный аутсайдер по этому показателю) за 20 лет оказались примерно одинаковыми. С 1998 по 2019-й в Республике Алтай валовый региональный продукт вырос в 39 раз, а в Красноярском крае — в 38. Круче всего в СФО по этому параметру смотрится Новосибирская область.

Просьбу прокомментировать лидерство Новосибирской области по темпам прироста ВРП с 1998 по 2019 годы «Континент Сибирь» адресовал заместителю полномочного представителя президента РФ в СФО Вадиму Головко. Эксперт отмечает, что структура региональной экономики существенно отличается от других субъектов округа. 19% ВРП Новосибирской области приходится на промышленность. Ввиду особенностей и преимуществ географического размещения в последние 30 лет на территории бурно развивалась сфера транспорта, логистики и торговли. Сейчас в структуре ВРП региона на эти отрасли приходится более 30% (в среднем по округу 17,2%). Собеседник «Континента Сибирь» обращает внимание, что в последние годы в Новосибирске большое развитие получила IT сфера, что также позитивно отразилось на темпах роста ВРП. В 2019 году в структуре ВРП Новосибирской области на долю «деятельности в области информации и связи» приходилось 3,9% — самый высокий показатель в округе, в среднем по СФО — 1,9%. «Кроме того, Новосибирская область объективно лидирует по доле научной деятельности в структуре ВРП (4,8%, по СФО — 2,7%). Реализуются крупные проекты (например, строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», деятельность математического и геномного центра), что ещё более увеличит роль науки в ВРП Новосибирской области», — резюмирует Вадим Головко, отвечая на вопросы редакции.

Однако на общероссийском фоне Новосибирская область демонстрирует средние темпы прироста ВРП. По словам руководителя инвестиционно-аналитического отдела компании «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева, лучшие результаты — у западных регионов. Например, темпы прироста Ленинградской (Северо-Западный федеральный округ) и Белгородской (Центральный федеральный округ) областей с 1998 по 2019 гг. — около 6% в год.

Что касается Кемеровской области, которая оказалась аутсайдером по темпам прироста регионов СФО 1998-2019 гг., Николай Запрягаев обращает внимание на кризис угольной промышленности 2008-2016 гг. «Усредненный индекс ВРП Кемеровской области в этот период составляет 98,5 % (спад на 1,5 % — «Континент Сибирь»). Самое сильное снижение наблюдается в 2009 году, когда индекс опустился до отметки в 92,9 % (спад 7,1 % — «Континент Сибирь»). Угольная промышленность в этот период прошла через ряд серьезных кризисов, что достаточно сильно отразилось на ВРП региона», — говорит аналитик.

Резкий спад показателей ВРП в Кузбассе Вадим Головко объясняет конъюнктурой на мировых рынках сырья. В Кемеровской области основная доля валового регионального продукта приходится на промышленность (в 2019 году 45,6%, из которых 26,3% – добыча полезных ископаемых (в основном, уголь). «В Кузбассе в 2019-2020 гг. в связи со снижением мировых цен на уголь объем добычи снизился, что негативно отразилось на ВРП. В 2021 году цена на уголь и спрос восстановились, что позволило нарастить объемы добычи угля. Однако усиливающаяся тенденция декарбонизации экономики неизбежно приведет к постепенному уменьшению спроса на уголь», — подчеркивает эксперт, отвечая на вопрос корреспондента «Континент Сибирь».

Следующий график красноречиво выделяет «плохие времена», когда экономические показатели регионов почти дружно стремились вниз. Картинка хорошо прорисовывает годы, в которые территории пожинали плоды так называемых «финансовых кризисов».

Можно оценить тенденции в СФО, сопоставив с общероссийской картиной.

Если в 1998-м ВРП дружно падал у всех регионов СФО, то в другие «кризисные» периоды некоторые субъекты смогли удержать показатели (по итогам 2009-го Иркутская область) и иногда даже немного нарастить (по итогам 2009-го — Иркутская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай).

Следующий график показывает: на протяжении двух десятилетий Сибирский федеральный округ оставался стабильным «середнячком» с точки зрения вклада округов в ежегодный ВВП страны (несмотря на перемены регионального состава некоторых территорий, в том числе и СФО).

Руководитель инвестиционно-аналитического отдела компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев подчеркивает, что по добыче полезных ископаемых Сибирский федеральный округ занимает 2 место в стране с долей 14,8%, уступая только Уральскому федеральному округу (доля 37,4%). Однако в других экономических сферах у СФО относительно средние результаты: 5 место в сегменте обрабатывающих производств, 4 место в сегменте производства продукции сельского хозяйства, 5 место по обороту розничной торговли, 5 место по инвестициям в основной капитал.

Эксперт «Юнисервис Капитала» отмечает, что с точки зрения экономической привлекательности и показателей ВРП, СФО сложно состязаться с крупными западными регионами. «Главный конкурент в рейтинге для Сибирского федерального округа – Северо-западный федеральный округ, где основную роль играет Санкт-Петербург с долей в 48,7% в структуре ВРП региона. Северная столица по праву считается вторым экономическим центром после Москвы, объединяя в себе крупнейшие компании страны по всем основным сегментам экономики», — комментирует Николай Запрягаев для «Континента Сибирь» вклад СФО в экономическую композицию РФ.

Чего ждать?

Отвечая на вопрос корреспондента «Континента Сибирь», когда экономика оправится от последствий начала пандемии 2020 года, заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко делает упор на позитивных трендах. Он обращает внимание на рост индекса промышленного производства, объемы строительства, поступление налогов: «Начиная с результатов за январь-август 2021 года, индекс промышленного производства составил по итогам 9 месяцев 101,4%. Достаточно высокими темпами растет сфера строительства, в том числе жилищного. О позитивных трендах в экономике свидетельствует рост поступления налогов. Например, в Кузбассе поступление налога на прибыль организаций выросло в 2,7 раза по сравнению с 10 месяцами 2020 года, в Республике Тыва – в 2,4 раза, в Красноярском крае – в 1,8 раза», — подчеркивает Вадим Головко.

Он считает главными оптимистичными результатами не столько повышение ВРП, сколько увеличение уровня заработной платы и реальных денежных доходов жителей СФО, снижение уровня безработицы. «Темпы роста среднемесячной заработной платы по итогам 8 месяцев 2021 года (на 8,5%). Уровень зарегистрированной безработицы на начало октября уменьшился до 1,5%, что существенно меньше, чем год назад (5,7%), но пока больше, чем два года назад (1,1%)», — резюмирует заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО.

Ответ на запрос редакции руководителю минэкономразвития Новосибирской области Льву Решетникову также содержит слова о «начале восстановительного этапа для экономики региона». «Реализация комплекса мер, направленных на восстановление экономической активности организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, позволила нивелировать негативные тенденции в развитии экономики. При условии дальнейшего стабильного развития производственного сектора экономики и увеличения спроса на рынке потребительских услуг по итогам 2021 года планируется оживление экономики региона. Прогнозируется прирост по всем видам экономической деятельности Новосибирской области»», — говорится в письме «Континенту Сибирь».

Начальник отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Красноярского края Катрин Миллер считает преждевременным говорить о полном восстановлении экономики в 2021 году, несмотря на положительную динамику изменений основных макроэкономических параметров. «На уровне экономической активности хозяйствующих субъектов продолжает сказываться снижение спроса производственных отраслей и потребительского спроса на конечные виды продукции. Вместе с тем, с учетом наметившихся позитивных тенденций ожидается, что в 2021 году сокращение ВРП замедлится и составит 1,2 % по итогам года. В среднесрочном периоде ожидается постепенное восстановление экономики края», — заключает Катрин Миллер. Красноярские аналитики прогнозируют прирост краевого ВРП в 2022-м на уровне 5,1 %, в 2023-2024 гг. по 2-3% в год.

При этом, Красноярский край — особый регион. Единственный от СФО, он входит в топ-12 субъектов страны, которые, по ожиданиям аналитиков, сформируют более половины (56,3 %) ВРП 2021 года. (Помимо Красноярского края, в этой группе, на которую эксперты возлагают ожидания, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан).

Минэкономразвития Новосибирской области ждет восстановления экономики до «докризисного уровня» в 2022 году. Эксперты «Юнисервис Капитал» предлагают делать ставку минимум на 2023 год. Николай Запрягаев исходит в прогнозах из сценария борьбы Центробанка с инфляцией и повышения ключевой ставки. По словам аналитика, это негативно скажется на динамике ВРП. Кроме того, собеседник «Континента Сибирь» сомневается, что регионы в ближайшее время выйдут из режима противокоронавирусных ограничений. «Развитие новых штамов коронавируса может потребовать от властей более решительных мер в виде локдаунов и введения обязательных QR кодов в новые сферы экономики. Исследования штамма "Омикрон" еще идут, и пока нет четкой определенности в плане его влияния на экономику. В таком сценарии индексы ВРП скорее всего повторят негативную динамику 2020 года», — предполагает Николай Запрягаев. Рассуждая о будущих показателях ВРП, он также упоминает о геополитических рисках и влиянии западных санкций на российскую экономику.