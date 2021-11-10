10 Ноябрь, Среда

15:42

Работников ещё двух сфер обязали вакцинироваться в Новосибирской области

15:00

Красноярский край вводит систему QR-кодов в кафе и парикмахерские

14:12

Новосибирскстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в регионе

14:08

Андрей Гончаров рассказал, когда можно будет отменить QR-пропуска для заведений общепита в Новосибирской области

13:30

В ГУФСИН России по Новосибирской области сменился руководитель

13:24

Спикер Заксобрания Новосибирской области предложил включить газификацию региона в список объектов на получение инфраструктурных кредитов

12:25

Власти Новосибирской области выделят в 3 раза больше средств на молодёжную политику

12:19

Четырёхзвёздочный отель Cosmos в Омске планируют достроить к осени 2022 года

12:10

Расследование уголовного дела о хищении 300 млн рублей из банковских ячеек в Новосибирске приостановлено

10:59

Общественность Новосибирской области одобрила проект бюджета региона на 2022 год

10:04

В здании бывшего роддома №2 в Новосибирске разместят модернизированную поликлинику

9:01

«Лента» откроется на площадке одного из «Мегасов» в Новосибирске

09 Ноябрь, Вторник

21:30

Адвокату, передававшему взятки экс-главе отдела СК, огласили приговор в Новосибирске

20:10

Минтранс Новосибирской области проверит качество ремонтируемых дорог после инцидента с грубым рабочим

19:01

Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для экс-главы новосибирского НИИТО

17:31

В Бердске осудят не отреагировавшего на крики о помощи экс-полицейского

16:30

Железнодорожники Новосибирской области перевезли на 40% больше цемента