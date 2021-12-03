Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве.

Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», накопивший крупные долги перед партнерами, решил стать банкротом. Соответствующее сообщение о намерении подать заявление в суд для официального признания банкротства было опубликовано сегодня, 3 декабря, на портале Федресурс.

«Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных федеральным законом от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности «банкротстве», — говорится в сообщении.

В списке кредиторов организации на портале Федресурс указаны такие компании, как ООО «ЛАТРАНС», ООО «ТБО», ООО «НСТ» и МУП «САХ».

Напомним, что сегодня «Континент Сибирь» писал о том, что Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения арбитражного суда Новосибирской области о взыскании с ООО «Экология Новосибирск» задолженности двум перевозчикам мусора.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Экология Новосибирск» являются ООО «Компания проектного финансирования» (75%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Юрий Туктаров (4%). ООО «Компания проектного финансирования» на 100% принадлежит московской группе «ВИС».