Последние годы рынок продуктового ритейла все больше концентрировался в руках федеральных игроков. «Холидей», «Сибириада», «Универсам удачных покупок», «Мегас», «Гигант», «Горожанка» и многие другие локальные бренды уже стали историей. Тем не менее, несмотря на продолжающуюся экспансию федеральных сетей, у регионального ритейла остались возможности для развития. Примером тому могут служить номинанты на «Компанию года-2021» в этой сфере.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

Одним из главных событий года в сфере продуктового ритейла Сибири стал выход на новосибирский рынок основанной Владиславом Левчуговым томской группы компаний «Лама». Еще год назад об этом ритейлере в Новосибирске не знали, но в 2021 году уже невозможно не заметить многочисленные магазины «Ламы» (SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен»).

Воспользовавшись ситуацией с торговым холдингом «Сибирский Гигант», томский ритейлер договорился о выкупе прав аренды на 32 магазина новосибирского предприятия. На тот момент в родном Томске у «Ламы» функционировало всего 10 магазинов SPAR и 50 универсамов «Абрикос». Выход в Новосибирск можно считать очень амбициозным шагом для «Ламы» с точки зрения количества открываемых магазинов и одновременного роста масштабов бизнеса. Безусловно, такие высокие темпы были сопряжены со сложностями, на которые обращали внимание в том числе и многочисленные покупатели, сразу поставившие новому участнику рынка высокую планку требований. «Когда в большом мегаполисе к вам переходит такое большое количество магазинов, то я вообще удивляюсь, как «Лама» с этим справляется», — отмечал маркетолог, бизнес-консультант Дмитрий Петров.

В самой «Ламе» также признавали, что выход в Новосибирск был большим вызовом для группы компаний. «Я не знаю прецедентов за последние годы, когда крупная региональная сеть в сфере ритейла занималась сделкой слияния и поглощения с другой крупной региональной сетью. И опасения, безусловно, были, но не касательно того, что у нас что-то не получится. Было понимание, что это колоссальный объем работы. Но мы на рынке достаточно давно, с такими задачами справлялись ранее и справимся в дальнейшем», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» директор розничной сети ГК «Лама» Владимир Емельяненко.

Говоря о группе компаний «Лама» безусловно нельзя не упомянуть последние события вокруг ее основателя. «Континент Сибирь» писал, что Владислав Левчугов пробудет под стражей до 2 февраля. Однако участники рынка отмечают, что эти события пока не повлияли на операционную деятельность группы компаний и ее планы. Так, к примеру, 4 декабря «Лама» успешно открыла первый в Новосибирске магазин под брендом INTERSPAR на Бердском шоссе.

До конца 2021 года «Лама» ранее планировала иметь 120 магазинов в Томской и Новосибирской областях. И хотя эта цифра выглядит достаточно амбициозно, компания к ней приблизилась. Поэтому именно ГК «Лама» становится «Компанией года» в сфере продуктового ритейла Сибири по итогам года.

«Персона года»

Помимо выхода «Ламы» в Новосибирскую область, значимым событием для рынка можно считать создание «Восточного союза» — объединения региональных ритейлеров. В него вошли иркутская «Слата», красноярский «Красный Яр», а также хабаровский «Самбери». Партнером объединения стал также красноярский «Командор». Идея создания региональных альянсов для противостояния экспансии «федералов», безусловно, не нова: достаточно вспомнить, к примеру, рынок телекоммуникаций. Он точно так же уже давно столкнулся с неизбежной интеграцией и усилением крупных федеральных холдингов. На этой волне в 2011 году объявили об объединении новосибирский «Новотелеком», кузбасский «Е-Лайт Телеком» (Goodline) и томский «Томтел». Однако несмотря на далеко идущие планы, партнеры по факту смогли реализовать объединение пиринговых сетей, а уже через год альянс по сути остался лишь на бумаге. В 2017 году «Новотелеком» примкнул к федералам и вошел в состав «ЭР-Телекома».

Возможно, к созданию «Восточного союза» наблюдатели бы также отнеслись максимально скептически, если бы не несколько немаловажных факторов. Во-первых, серьезность намерений подкреплялась тем, что его члены уже имели опыт совместной работы в рамках других объединений и общественных организаций. Во-вторых, тем, что объединенную структуру возглавила Ольга Наумова, бывший топ-менеджер «Магнита» и X5 Retail. За разработку и внедрение новой стратегии развития сети «Пятерочка» и качественные преобразования бизнеса она удостаивалась авторитетных отраслевых наград. Наличие такого топ-менеджера, имевшего опыт работы в крупных федеральных структурах, дает основания считать, что «Восточный союз» действительно способен отстоять свои позиции.

«Ольга Наумова — человек дорогостоящий на рынке, которого никто не стал бы звать на роль только лишь «свадебного генерала». Да и сама она не согласилась бы управлять непонятно чем», — отмечает совладелец сетей «Низкоцен» «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко.

Объединение закупочных мощностей в свою очередь должно обеспечить снижение уровня цен на продукцию для магазинов всех участников, что и даст импульс к более эффективной конкуренции. «Нужно понимать, что федеральные сети по сути дошли только до середины страны с Запада, дальше эффективность начинают активно «пожирать» расходы на логистику, работу с полкой, локальные вкусы и привычки и т. п. Поэтому локальная конкуренция в рассматриваемом случае гораздо сильнее, но покупатель в любом случае окажется в выигрыше», — отмечали «Континенту Сибирь» в «Восточном союзе». Таким образом, Ольга Наумова становится «Персоной года — 2021» в сфере ритейла по версии «Континента Сибирь».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Выбор читателей совпал с выбором редакции.

Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2021»? «ЛАМА» (SPAR, «Хороший Выбор», «Первоцен»)

«Быстроном»

«Ярче!»

Х5 Retail Group («Пятерочка»)

«Лента»

«Монетка»

Metro Cash&Carry (включая «Фасоль»)

«Магнит»

«Окей»

«Ашан»

«Мария-Ра»

«Добрянка» и «Бахетле»

«Фермер-Центр»

«Восточный союз» («Слата», «Красный яр», «Командор»)

ТД Шкуренко («Низкоцен», «Победа»)

Другая компания (указать в комментариях) Результаты опроса

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Компания года в сфере ритейла — 2021 — ГК «Лама».

Персона года в сфере ритейла — 2021 — Ольга Наумова.