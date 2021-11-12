Десятки сотрудников городских организаций Бердска отказались от вакцинации против COVID-19

Десятки сотрудников подведомственных администрации Бердска организаций отказались вакцинироваться от коронавируса. Они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания пандемии или прохождения вакцинации, сообщает пресс-служба администрации Бердска.

В ходе еженедельного заседания штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава Бердска Евгений Шестернин поручил своим заместителям сформировать план работы муниципальных учреждений в случае отстранения сотрудников, которые отказались вакцинироваться от коронавируса.

План должен учитывать увеличения нагрузки и заработной платы работникам, которые исполнили постановление главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Глава Бердска также поручил найти подрядные организации, которые будут «заниматься обслуживанием города за тех, кто решил подвергнуть опасности свое здоровье и окружающих».

Уточняется, что на данный момент в администрации Бердска и подведомственных учреждениях количество вакцинированных от коронавируса сотрудников варьируется от 100% до 45%. В частности, директор и некоторые учителя детской художественной школы «Весна» в городе категорически против вакцинации от COVID-19. Порядка 200 работников МУП «Комбинат бытовых услуг», отвечающих за обслуживание канализационной системы, также отказались сделать прививку.

«Во избежание неисполнения постановления и штрафов, те, кто отказываются от вакцинации, против организации безопасности для жителей города Бердска, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания пандемии либо до прохождения вакцинации», — отмечается в сообщении.

Главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская отметила, что в городе в два раза выросло число вызовов врачей на дом и скорой помощи. Если неделю назад с подозрением на заболевание было зафиксировано 150 вызовов, то сегодня их более 320.

По сообщению пресс-службы администрации Бердска, в настоящее время в городе вакцинировались менее 50% от общего числа сотрудников сферы общественного питания, менее 60% — образования, 70% — транспорта.

Уточняется, что со следующей недели в городе начнутся проверки исполнения постановлений об обязательной вакцинации отдельной категории граждан и системе QR-кодов.

Напомним, вакцинация от коронавируса необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию. По последним данным, в Новосибирской области 1 000 456 человек привились первым компонентом препарата от коронавируса, завершили курс вакцинации 849 747 жителей региона.