С чем связан рост спроса на цемент в Новосибирской области?

Более миллиона тонн готовой продукции отгрузила компания «Искитимцемент» своим потребителям только за 10 месяцев этого года. О причинах увеличения спроса на цемент в строительном сезоне 2021 года, а также о расширении продуктовой линейки и борьбе с фальсификатом рассказал управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Итоги работы компании в «высоком» строительном сезоне 2021 года подвел на пресс-конференции 19 ноября управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. По его словам, строительство в Новосибирской области крупных инфраструктурных объектов, таких как многофункциональная ледовая арена, станция метро «Спортивная», четвертый мост через Обь и Восточный объезд, реконструкция аэропорта Толмачево и других, заметно увеличили емкость цементного рынка в регионе. В этом году спрос вырос на 7,7% — до 1 млн 111 тысяч тонн.

За десять месяцев АО «Искитимцемент» выпустило 1,046 млн тонн цемента. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост потребности в цементе — наглядное подтверждение оживления экономики. Владимир Скакун привел цифры для сравнения. Только объем ввода жилья в Сибирском федеральном округе за 9 месяцев 2021 года вырос на 727 тысяч кв. м. В прошлом году за этот же период прирост составил всего 77 тысяч кв. м. Восстановление строительной отрасли после спада в 2020 году сказалось и на росте спроса на цемент. Как известно, большая его часть используется в строительстве жилых зданий и производстве железобетонных конструкций, товарного бетона и сухих смесей. Основной рынок сбыта продукции АО «Искитимцемент» — Новосибирская область (лидер в СФО по объему жилищного строительства), цемент также отгружается в Тюменскую и Омскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

Сегодня в ассортименте завода восемь видов цемента. Как рассказал Владимир Скакун, на старте строительного сезона Искитимцемент начал выпускать специальный портландцемент, предназначенный для изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий.

«Сегодня у руководства компании нет сомнений в том, что годовые показатели по выпуску и реализации продукции будут выполнены, — отметил Владимир Скакун. — В 2022 году ожидаем сохранения положительной динамики, вызванной отложенным спросом в период ограничений, связанных с пандемией. Мы готовы удерживать прочные позиции на рынке Сибири».

Кроме того, продолжается планомерная работа по противодействию распространению фальсификата. Как сообщила на встрече с журналистами директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина, с 1 июля 2021 года прекратился государственный контроль и надзор за оборотом отдельных видов продукции, в том числе цемента. «Континент Сибирь» » подробно рассказывал об этих проблемах.

«Закон принимался, чтобы уменьшить давление на бизнес, но принес ряд негативных последствий. Сейчас мы можем выявить признаки нарушений на рынке цемента, но жаловаться нам некуда, поскольку Росстандарт не уполномочен привлекать виновных к ответственности. Ослабление контроля со стороны государства уже привело к росту объемов фальсификата. По экспертным оценкам, доля незаконного оборота цемента на рынке России в 2020 году составила примерно 5,6%. Проблема актуальна и в 2021 году для всех федеральных округов, в том числе для Сибирского федерального округа. По данным исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», объем незаконного оборота цемента сократился с 11,7 млн тонн в 2015 году до 3,16 млн тонн в 2020 году. Как себе представить физически этот объем?

3 миллиона тонн цемента — это 8 миллионов кубических метров бетона средней марки. СФО потребляет всего около 3 миллионов кубических метров бетона в год. Проблема серьезная: использование фальсифицированного цемента может привести к растрескиванию и обрушению конструкций, государство недополучает налоги, добросовестные производители цемента теряют свою долю рынка», — отметила Дарья Мартынкина.