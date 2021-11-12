Месяц назад в Новосибирске прошли общественные слушания, посвященные важной для строительной индустрии проблеме — поиску путей противодействия недобросовестной конкуренции на рынке стройматериалов. «Континент Сибирь», продолжая тему, обратился к депутатам Госдумы и узнал, какие действия необходимо предпринять, с точки зрения законодателей, чтобы навести порядок в отрасли.

Разрушительные последствия

Вкратце напомним историю вопроса. Как подчеркивают в общественном совете при Минстрое РФ, около 25% используемой строительной продукции в стране сегодня — это фальсификат. Причины роста его объемов — в фактическом отсутствии надзора за качеством продукции, используемой для возведения и отделки зданий и сооружений. К тому же в российском законодательстве до сих пор нет ни понятия «строительный фальсификат», ни серьезного наказания за его производство. Чаще всего подделывают то, что сложно определить визуально, и то, что используют в скрытых работах (в стене, в штрабе, под землей), например, цемент, сухие строительные смеси, клеи, провода и так далее.

Резкое удорожание стройматериалов, начавшееся в прошлом году, лишь подстегнуло запрос на некачественные и потому более дешевые изделия. По мнению экспертов строительной отрасли, если не навести порядок сейчас, последствия могут быть в прямом смысле разрушительными. Об этом шла речь на слушаниях, организованных Общественной палатой Новосибирской области 7 октября. За круглым столом собрались руководители предприятий по выпуску строительных материалов, представители органов государственной власти, Общественной палаты РФ, а также правоохранительных и контролирующих инстанций. Они обсудили широкий круг вопросов, связанных с оборотом некачественных строительных материалов. Лейтмотивом в выступлениях специалистов звучала мысль о том, что гарантировать безопасность эксплуатации возводимых объектов можно только при наличии строгого контроля за качеством используемой продукции на стадии строительства. Его отсутствие создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, ставит под удар реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование».

Эксперты выражали небезосновательную тревогу по поводу недавно принятых поправок в ряд нормативных правовых актов, согласно которым государственный контроль над оборотом отдельных видов строительных материалов — электрокабеля, труб, радиаторов отопления, цемента, бетона и других — фактически прекратился. Как рассказывал «Континент Сибирь», из системы противодействия незаконному обороту отдельных видов строительных материалов исключили Росстандарт. А Росаккредитация вправе лишь контролировать деятельность испытательных центров, при выявлении нарушений с их стороны приостанавливать или прекращать действие аккредитации, сокращать ее область.

Предложения депутатов Госдумы РФ

Серьезной проблемой для страны в целом и Новосибирской области в частности назвал рост объемов контрафакта и фальсификата на рынке строительных материалов, а также практическое отсутствие госконтроля за оборотом их отдельных видов член комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Дмитрий Савельев. Комментируя нашему изданию состояние дел на рынке, он отметил, что потенциальная опасность применения некачественных стройматериалов крайне высока. «Нельзя ждать, когда рынок массово наводнит дешевый и крайне опасный контрафакт. Чтобы убрать риски для жизни и здоровья людей, следует в первую очередь восстановить систему выявления и пресечения оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, вернув Росстандарту ряд контрольных функций», — считает Дмитрий Савельев. По его мнению, очень важно привлечь экспертное сообщество к разработке предложений по внесению в законодательство изменений, необходимых для совершенствования системы надзора и контроля над оборотом стройматериалов, в том числе по линии Росаккредитации.

«Для более эффективной борьбы с фальсификатом на рынке стройматериалов имеет смысл обсудить с профессиональным сообществом ряд частных мер контроля качества, например, возможное введение обязательной маркировки некоторых видов продукции», — предложил депутат Госдумы. А следующим логичным шагом, на его взгляд, должно стать появление в России национального технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий. «Как показывает мировая практика, это способно стать действенным барьером на пути распространения контрафактной и фальсифицированной продукции», — рассказал Дмитрий Савельев.

Пускать ситуацию на самотек и отдавать контроль над качеством стройматериалов только на откуп рынку (производителям, продавцам, потребителям) считает недопустимым и заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы РФ Александр Аксёненко. «Это особенно важно, когда речь идет о социальных объектах, таких как детские дошкольные, общеобразовательные и медицинские учреждения. Там государству стоит усилить проверку поставщиков, создавать «черные списки», более внимательно относиться к входному контролю материалов на объект. Если возникают вопросы к стройматериалам даже для отделочных работ, то стоит проводить экспертизы. Так как фальсификат той же самой краски или линолеума может привести к серьезным последствиям для здоровья», — отметил в беседе с «Континентом Сибирь» Александр Аксёненко.

Логичным шагом должно стать появление в России национального технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий

По мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, также стоит рассмотреть вопрос поднятия меры ответственности участников процесса, как недавно это огласил Общественный совет при Минстрое РФ. «Предлагается внести в 184-ФЗ понятие «фальсифицированная промышленная продукция», а в КоАП и УК РФ — наказание за ее обращение. Судебная практика по делам, связанным с некачественными, поддельными стройматериалами, недостаточна в сравнении, например, с тем же суррогатным алкоголем. И добиться наказания гораздо сложнее, потому что нет точной методики расчета вреда потребителю. Но так как применение фальсификатов угрожает жизни и здоровью гражданина, должна быть за это уголовная ответственность», — считает Александр Аксёненко.

Что касается недобросовестной конкуренции, речь о которой также шла на общественных слушаниях, то, по словам Александра Аксёненко, в борьбе с фальсификатом и подделками есть прямая заинтересованность производителей. «Они несут материальные и репутационные убытки. Должен более слаженно заработать механизм взаимодействия производителя, поставщика и надзорных органов. И если та же самая прокуратура будет надлежащим образом реагировать на их жалобы, то и они будут более инициативны в плане мониторинга рынка и «контрольных» закупок с целью поимки недобросовестных продавцов и злоумышленников», — отмечает депутат.

Слова Александра Аксёненко подтверждает опыт холдинга «Сибирский цемент». Как рассказала в своем выступлении на общественных слушаниях исполняющая обязанности руководителя Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Юлия Юрченко, ведомство совместно с компанией в течение нескольких лет активно противостояло недобросовестным производителям и поставщикам. «Количество случаев выявления фальсифицированного цемента сокращалось. Но в пандемийном 2020 году произошел всплеск нарушений, это говорит о том, что недобросовестные предприниматели воспользовались снижением надзора за этой отраслью», — отметила Юлия Юрченко.

Что дальше?

Сбой произошел в связи с реформой контрольной (надзорной) деятельности в РФ. Так как в нашей стране давно назрела необходимость закрепить на законодательном уровне единые принципы государственного и муниципального контроля, Госдума приняла законопроект, который внес изменения в каждый из отраслевых федеральных законов, реформирующие контроль и надзор во множестве сфер — от образования до ветеринарии, защиты инвалидов и управления. Однако, стремясь защитить бизнес от чрезмерного контроля и проверок, упустили из виду, что на рынке строительных материалов ослабление контроля со стороны государства может привести к необратимым последствиям. После вступления в силу большинства положений федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 13 технических регламентов Таможенного союза, в том числе контроль (надзор) за выпуском в обращение отдельных строительных материалов, прекратился. Ситуацию осложняет еще и тот факт, что в России до сих пор не принят национальный технический регламент.

Должен более слаженно заработать механизм взаимодействия производителя, поставщика и надзорных органов

Чтобы навести порядок в отрасли в части контроля за выпуском продукции, сегодня по всей стране идут обсуждения данной проблемы, инициированные Минстроем РФ, Общественной палатой РФ, движением ОНФ, профессиональными сообществами строителей и производителей стройматериалов. Собираются и направляются в правительство РФ предложения. В частности, среди рекомендаций, прозвучавших на общественных слушаниях в Новосибирске и вошедших в итоговую резолюцию региональной Общественной палаты, есть предложение члена правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», первого вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова. Его суть заключается в том, что Росаккредитации необходимо регулярно проводить контрольные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия. «Такая мера позволит повысить ответственность сертификационных центров», — считает Геннадий Рассказов.

Кроме того, в итоговую резолюцию вошли следующие предложения: рекомендовать правительству РФ утвердить положение, предусматривающее осуществление Росстандартом федерального государственного контроля (надзора) за промышленной продукцией, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; рекомендовать Минстрою России обеспечить прослеживаемость предъявляемых деклараций и сертификатов соответствия на этапах проведения входного и строительного контроля применяемых строительных материалов, включенных в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, через единый реестр Росаккредитации; рекомендовать экспертному совету при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции всесторонне изучить целесообразность повышения санкций за незаконный оборот фальсифицированных и контрафактных строительных материалов и другие рекомендации.

То, что необходимо менять ситуацию, сложившуюся на рынке стройматериалов, понимают и в правительстве РФ. Как стало известно «Континенту Сибирь», 15 октября заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов поручил Минпромторгу России, Минэкономразвития России и Росстандарту подготовить предложения «об определении Росстандарта уполномоченным органом по государственному контролю (надзору) за выполнением требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза)» в части, не урегулированной 248-ФЗ от 31 июля 2020 года.

Таким образом, проблему видят не только участники рынка стройматериалов, но и представители законодательной и исполнительной власти. Следовательно, у отрасли есть надежда на возвращение госконтроля за производством и оборотом продукции.