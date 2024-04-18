В Приангарье построят два энергоблока за 200 млрд рублей

В Усолье-Сибирском Иркутской области на ТЭЦ-11 к 2028 году построят два экологически современных энергоблока стоимостью 200 млрд рублей. Об этом в ходе сессии областного парламента сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Иркутская область вошла в число субъектов, в которых подтверждена необходимость технологического усиления энергомощности. Системным оператором Единой энергетической системы России уже определена дата начала поставки мощности с новых объектов генерации — декабрь 2028 года. Стоимость работ составит порядка 200 млрд рублей. Все эти средства — вложения инвесторов. Благодаря этому на ТЭЦ-11 будет увеличена мощность на 460 МВт.

«Нам, безусловно, важно, чтобы интересы региона при решении задачи создания новой генерации были учтены в полном объеме. Взаимодействуем по этому вопросу с компанией «ЕвроСибЭнерго». Новые мощности должны, прежде всего, быть нацелены на инвесторов, работающих в сфере реального производства, жилищного и социального строительства», — отметил Игорь Кобзев. Его цитату приводит пресс-центр правительства Иркутской области.

Глава региона подчеркнул, что в энергодефицитных районах области не должно быть майнинга. По этому вопросу ожидается законодательное решение на федеральном уровне. Это касается и модернизации сетевой инфраструктуры. Зимние отключения, на которые жаловались жители Иркутского и Шелеховского районов, связаны по большей части с проблемой сетей, а не генерации.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области совет по инвестициям одобрил четыре проекта на 3,8 млрд рублей.