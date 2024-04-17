В Новосибирской области совет по инвестициям одобрил 4 проекта на 3,8 млрд рублей

17 апреля совет по инвестициям Новосибирской области одобрил 4 проекта с общей суммой вложений 3,8 млрд рублей. В регионе появятся складской комплекс, будет реконструирован санаторий, построены заводы по сушке и гранулированию люцерны и завод промышленной автоматики.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что складской комплекс ООО «Армада-Парк» будет расположен в Новосибирском районе. Проект предполагает создание обособленного складского комплекса по обеспечению сырьем гофрокартонажных производственных предприятий региона с полным комплексом услуг по приемке, погрузо-разгрузке, долгосрочному и временному хранению, а также распределению крупногабаритных грузов. Комплекс будет включать складской терминал общей площадью более 10 000 кв. метров с крытыми разгрузочными рампами, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Инвестиции в проект должны превысить 800 млн рублей. Учредителем ООО «Армада-Парк», по данным Rusprofile, является депутат Заксобрания Новосибирской области Павел Кива.

Реконструкция санатория «Доволенский» обойдется в 350 млн рублей, а реализация проекта намечена на 2025–2030 годы. После реализации проекта в санатории количество номеров увеличится с 210 до 280.

ООО «Московское» представило проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Планируемый объем производства завода — более 22 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект должен превысить 2,2 млрд рублей. Учредителем зарегистрированного в Каргатском районе ООО «Московское», по данным Rusprofile, является бизнесмен, учредитель ООО «Шек» (компания занимается производством муки из зерновых культур) Юрий Белов.

ООО ЗПА «Рекорд», учрежденное Александром Печатновым, создаст в Новосибирском районе промышленное предприятие площадью 3600 кв. метров для изготовления инновационного оборудования. Техника будет применяться в таких сферах, как транспортная инфраструктура, безопасность, экология, сельское хозяйство. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.

Напомним, что ранее Новосибирская область вошла в топ-10 регионов страны по росту потребительского спроса.