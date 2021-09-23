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Работу новосибирского регоператора по обращению с ТКО проверит экспертиза
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Студент в Красноярском крае планировал расправиться с четырьмя одногруппниками — СМИ
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Для строительства новосибирской ледовой арены привлекли дополнительные организации
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Власти Новосибирской области объяснили, почему в регионе не строятся мусороперерабатывающие заводы
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
Колумнист «Континента Сибирь»
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