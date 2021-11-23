В Новосибирской области в разгаре четвертая волна коронавируса: 16 ноября был установлен новый рекорд за последние полтора года по суточному количеству заразившихся ковидом. Из-за ухудшения ситуации с 8 ноября в области начала действовать система QR-кодов. Как на сегодня переносят заболевание жители региона, и что происходит в новосибирских госпиталях – в материале «Континента Сибирь».

«Вакцина помогла мне перенести болезнь чуть легче»: история новосибирского предпринимателя Виктора Пономарева

– Мне 57 лет. Я был привит, но с момента вакцинации прошло семь месяцев. Заболел в середине октября: около четырех дней у меня держалась высокая температура, которая ненадолго спадала, когда выпивал жаропонижающие таблетки и я решил сдать в платной клинике тест на коронавирусную инфекцию – по итогу он оказался положительным. Я начал лечиться дома, это продлилось пару дней, пока температура не начала устойчиво расти до 38,7. Вместе с ней и начало повышаться давление, слабость, которая также была с первых дней, усилилась. Помимо этого, появилась сильная потливость, которая усиливалась в активные фазы болезни. Таблетки, которые принимал все эти дни, не особо помогали, и я решил лечиться в больницу.

Я попал в городскую инфекционную клиническую больницу №1 по линии «скорой помощи». При поступлении мне сделали рентген легких, который, конечно же, показал пневмонию. С первого дня врачи приступили к моему активному лечению: уколы, капельницы, мне начали сбивать температуру. Вообще, хочется отметить, что терапия в больнице проходит достаточно интенсивно — у врачей сейчас есть четкий протокол по лечению коронавируса, и они знают, что делать. У пациентов постоянно берут на проверку анализы, проводятся дезинфекция и кварцевание помещений. Могу сказать, что на мой взгляд, в больнице все достаточно хорошо организованно.

Температура по итогу у меня спала на вторые сутки нахождения в больнице и в целом, лечение протекало заметно легче, скорее всего из-за ранее сделанной прививки. Но со мной в палате был 36-летний мужчина, который поступил также с ковидом, и его состояние явно было тяжелее моего. Он не был привит и после двух дней пребывания в общей палате был увезен в реанимацию с температурой 39,5. И, хотя нам вводили одинаковые лекарства, у него температура не падала, а держалась все это время. Что с ним стало дальше, я не знаю. После того, как его увезли, пришла медсестра, описала его вещи в палате, все собрала и ушла. Когда кому-то плохо и ничего не помогает, это, конечно, жуткое зрелище – понимаешь всю важность вакцинации и серьезность самой болезни. Видишь, что тебе действительно спасают жизнь.

В общей сложности я лежал в больнице 10 дней, но активное лечение длилось шесть дней. Температура после того, как попал в больницу, была только первые два дня, после уже не повышалась, а вот кашель был еще долго – около 6-8 дней. После того, как я выписался из больницы, вернулся к работе. В целом, чувствую сейчас себя неплохо, осталась только слабость в организме, но планирую восстановиться – надо возвращаться в привычный ритм жизни.

«У родителей даже не было сил кушать»: история новосибирского брокер-консультанта Сергея Виноградова

– В конце октября коронавирусом заболели родители: мама (66 лет) и отец (69 лет). Вакцинироваться родители не успели, папа только сделал прививку от гриппа, которую делает каждый год. Из симптомов у них была потеря вкусов и высокая температура. К ним домой пришла врач, взяла тест на ковид и попутно выписала лекарства для лечения. Таким образом, первую неделю они лежали дома. Скорая помощь к ним не приезжала, поскольку еще не было подтверждения ковида, и была небольшая температура, которая поднималась, но сбивалась жаропонижающими таблетками.

1 ноября пришло подтверждение, что тест на коронавирусную инфекцию положительный, и им сказали ложиться на лечение в больницу. К этому времени родители уже тяжело себя чувствовали: у них была сильная слабость, усталость: они не могли пройтись по комнате, а в последние дни просто дома лежали, даже есть не могли (родители живут в своем благоустроенном доме в селе Довольное Доволенского района Новосибирской области). К тому же, по всем признакам, у мамы, скорее всего был штамм «дельта», поскольку её, ко всему вышеречисленному, постоянно тошнило. Врач прописал ей пить минеральную воду, поскольку из-за этого было обезвоживание организма. Тем не менее, их сразу в больницу не положили, только после подтвержденного теста, то есть спустя 4 дня. До поликлиники им от дома 5 минут, но, когда я за ними приехал, они с трудом сами сели в машину, потому что сил не было.

Повез их в Доволенскую больницу, там сейчас отдельное отделение сделали для ковидных пациентов, и они уже две недели находятся на лечении в больнице. Там у родителей подтвердилась и сопутствующая заболеванию пневмония. Лечение проводилось стандартное: ставили уколы, капельницы, давали кислород, поскольку им было тяжело дышать. Брали и повторный тест на ковид в больнице – он тоже оказался положительным и соответственно, их лечение продолжается и сейчас. На текущий момент маме и отцу заметно лучше стало, судя по разговору с ними. При поступлении они с трудом разговаривали со мной по телефону, особенно отец, у которого и до болезни были проблемы с легкими, у него ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) — около минуты мог говорить, потом начинал задыхаться. После двух недель у родителей состояние стабильное. Мама чуть тяжелей, поскольку и сейчас на кислороде, папе полегче, при том, что у него и так с легкими не все хорошо, он, конечно, подзадыхается при разговоре и сейчас, но в любом случае, им дышится легче и оба идут на поправку.

«Привился «Спутником V» и через 12 дней заболел»: история Вениамина Лашкевича:

– Заболел я примерно 30 октября. У меня резко поднялась температура, буквально за пару часов, и стало тяжело дышать, хотя до этого на здоровье я не жаловался. Я в принципе редко болею и обращаюсь к врачам. Стоит отметить, что в течение всего времени с начала пандемии я не прививался, просто у меня нет доверия отечественной медицине, ждал результатов исследований. Но в моем окружении переболели практически все. К тому же в последнее время на работе настаивали на обязательной вакцинации, и я пошел, привился «Спутником V», а через 12 дней все-таки заболел COVID-19.

В течение первых двух-трех дней у меня была высокая температура – 39, которую я сбивал жаропонижающими, и которая резко падала до 36. Обоняние пропало буквально на пару дней, кашля и насморка не было совсем, то есть меня, по сути, беспокоила только температура и слабость, которая ощущалась в организме. В один из таких моментов, когда температура спала, я съездил, сдал тест на ПЦР – он оказался положительным. В течение двух дней после этого я пытался вызвать домой врача, но может, потому что редко хожу по больницам, это оказалось проблематично сделать. И наконец, ко мне 2 ноября приехала ковидная бригада, они посмотрели результаты теста, послушали меня, замерили сатурацию – она оказалась нормальной.

Мне сказали лечиться дома, пообещав 10 числа приехать повторно. Прописали «Афобазол», «Арбидол» и другие стандартные лекарства от простуды. Температура у меня при этом продолжала то подниматься, удавалось ее ненадолго сбить, но к концу дня стабильно было 39, и самочувствие становилось все хуже и хуже. Знакомые посоветовали мне обратиться к платной медсестре, которая приходит на дом и выхаживает ковидных пациентов. Я так и поступил. Основное лечение было такое: около недели она мне дома сбивала температуру, ставила капельницы, также я принимал противотромбозные препараты, как «Эликвис» и «Осельтамивир», но неясно, работает ли он против коронавируса.

Медсестра с периодичностью брала у меня анализы, по которым понял, что у меня на 7-ой день началась пневмония, из-за чего я перешел на лечение антибиотиком «Цефтриаксон» – его кололи 7 дней. После антибиотиков мне, конечно. заметно стало легче. В общей сложности температура 39 была у меня на протяжении восьми дней, зато после она опустилась до 35 – вот такие перепады и упадок сил.

11 ноября я сдал повторный тест на ковид – он оказался отрицательным, и 12 ноября я пошел в поликлинику по месту жительства, чтобы закрыть свой больничный. Там меня отправили в кабинет к терапевту, который и должен был мне его закрыть. При этом, возле кабинета к участковому врачу оказалась очередь из примерно двадцати человек. По итогу, я закрыл больничный, но следом столкнулся с другой проблемой – на портале Госуслуг я не смог сразу получить ни QR-код привившегося, ни сертификат переболевшего, из-за чего у меня, как думаю и у любого другого человека, было негодование. QR-код мне по итогу все-таки прислали 16 ноября. И я, конечно, понимаю, что мое раздражение было скорее на ситуацию в общем, чем на людей, которые работают в больнице, где очереди и работа до конца не налажена. Они ведь такие же заложники ситуации и вынуждены работать в такой несовершенной системе.

«Очень сильно болел живот, оказались проблемы с печенью»: история Яны Тополевой

– Я заразилась коронавирусом либо в транспорте, на котором передвигалась в этот период, либо на работе, где постоянный поток людей, с которыми приходилось общаться – сейчас трудно сказать точно. Заболели вместе с руководителем. Недомогание почувствовала в середине июля. Но несмотря на это, выходные провела на даче, хотя горло побаливало, была слабость. О том, что речь может идти о коронавирусе, не думала. После выходных поднялась температура, уже в понедельник вечером была выше 38,5. Позвонила в поликлинику, мне сказали приходить, поскольку у них имеется отдельный приемный покой для людей с признаки ОРВИ и ОРЗ, где меня и посмотрят.

Очередь, конечно, безумная была, шел постоянный поток людей. Когда дошла очередь, меня послушали, хрипов в легких на тот момент не было. И в целом, по ощущениям, чувствовала себя нормально, не считая температуры и покраснения в горле. Взяли мазок на COVID-19 и прописали сразу стандартный набор лекарств и антибиотиков и, несмотря на то, что результата мазка еще не было, выписали «стандартный» набор для лечения: витамины, промывание, полоскание носа, антибиотики. Начала лечиться дома, но к выходным самочувствие стало хуже: почувствовала, что не хватает сил двигаться, ходить, что-то делать, заболел сильно живот. В выходные сделал КТ и оказалось, что у меня поражение легких около 56 %, то есть развилась пневмония, хотя последние 2-3 дня у меня не было температуры, и особо ничего не беспокоило. Снова пошла в поликлинику после выходных, отсидела в очереди около 2,5 часов, при том, что мне все это время было тяжело дышать. Там меня послушали, сделали сатурацию, она показала 89 %. Также, на приеме мне сообщили, что результаты первого мазка оказались положительными и выписали направление на госпитализацию.

Я пришла домой, вызвала скорую и собрала вещи в больницу. Скорая приехала к вечеру, часов через пять после вызова, большую часть времени я спала, так как не было сил двигаться. Меня забрали в городскую клиническую больницу №12, там мне сразу дали кислород, необходимые лекарства. Утром пришла врач, посмотрела меня и после обхода мне стало хуже – закружилась голова, стало не по себе. Мне дали лекарства и кислород, под ним я была первые день и ночь. В целом, лечение было такое: три раза в день таблетки, уколы, капельницы.

Первые пять дней в больнице, конечно, было тяжело, поскольку все это время болел живот, а когда анализы, что сдала при поступлении, были готовы, оказалось, что есть проблемы с печенью, причем, они развились из-за ковида. Печень, конечно, тоже вылечили, пока находилась в больнице. Выписали меня спустя две недели с положительным мазком и с предписанием не выходить из дома до конца лечения. Пока я долечивалась дома, приходила врач из поликлиники. Первые пару недель дома состояние слабости сохранялось: было трудно ходить, разговаривать, но в итоге я вылечилась, и сейчас чувствую себя гораздо лучше, объем легких нормальный. Есть только одно, что беспокоит после болезни и на текущий момент – это заметное выпадение волос. Но, чтобы справиться с этим, пью витамины. Теперь хочу пройти плановую реабилитацию, не потому что что-то беспокоит, а для общего поддержания организма, думаю, пройти восстанавливающие процедуры не повредит.

Если у вас есть родственники или знакомые, которые сейчас лежат в новосибирских больницах с ковидом, или недавно выписались и могли бы поделиться своим опытом, сообщите пожалуйста нашему корреспонденту Надежде Ярковой на news@ksonline.ru. Также мы ищем тех, кто сейчас проходит или недавно прошел в Новосибирске реабилитацию после коронавируса.