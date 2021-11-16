В Новосибирской области установлен новый рекорд по суточному количеству заразившихся коронавирусом

В Новосибирской области обновился рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Заболевание подтвердилось у 409 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 409 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались тринадцать пациентов — трое мужчин в возрасте от 71 до 80 лет, а также десять женщин в возрасте от 54 до 85 лет. Всего от COVID-19 в регионе умерли 3 595 человек.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 4 105 человек, в том числе 57 детей. В реанимации находятся 350 человек, аппарат ИВЛ требуется 62 пациентам.

Накануне в регионе выявили 402 случая заражения коронавирусом, от заболевания скончались шестнадцать человек.

В Кузбассе за сутки зарегистрировали 380 случаев заражения COVID-19, три пациента скончались. Медицинскую помощь в регионе получают 2 967 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 852 человека.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 525 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались 29 пациентов. В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 лечатся 3 880 человек, у 381 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 824 человека, искусственная вентиляция легких требуется 301 пациенту.

Напомним, в Новосибирске более сотки классов в школах закрыты на карантин из-за случаев корнавируса. Заболевание выявили у 421 ученика. Для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходима вакцинация. По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом привито 1 млн 25 тыс. 80 человек, завершили вакцинацию от COVID-19 863 тыс. 127 жителей региона.