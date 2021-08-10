В Новосибирской области по данным Роспотребнадзора уже вторую неделю наблюдаются отрицательные темпы прироста заболеваемости ковидом, но при этом десятки людей продолжают умирать, не справившись с опасной инфекцией. Как на практике проходит лечение больных ковидом в больницах и на дому – в материале «Континента Сибирь».

«Пневмония и «шарахание» по поликлинике»: история Анны Богарт

– Когда стало известно, что можно вакцинириваться от COVID-19, я не спешила. Работаю дистанционно, из дома. В общественном транспорте езжу редко, еще реже бываю в торговых центрах и других местах, где можно встретить большое количество людей. Решила, что пусть сначала привьются те, кому это важнее, – пенсионеры, учителя и так далее. Пару раз весной заходила на госуслуги, чтобы записаться на прививку, но сайт висел. Услуга была недоступна. Один раз даже пришла в свою поликлинику №22. Обнаружила, что идет ремонт. Регистратура переехала в мизерный кабинет, и перед ним – гигантская очередь. Попыталась найти объявление о прививках, не увидела. Возможно, не там смотрела, спрашивать у томившихся в очереди людей не стала. На сайте поликлиники информацию о прививках тоже не нашла. Вернее там висело объявление о прививочной кампании, но записываться надо было через госуслуги или по телефону, который, как и сайт, не отвечал, или стоять в очереди в регистратуру, чтобы попасть к участковому. Все эти пути меня не устраивали. Как говорят в таких случаях, не очень-то и хотела.

В конце мая заболела каким-то острым респираторным заболеванием. Температура поднималась выше 38, нос заложило так, что не чувствовала запахов, но насморка как такового не было. Не хотела думать, что это ковид, хоть и подозревала. Стойко терпела температуру. Только когда она переваливала за 38, пила жаропонижающие. Через неделю начался кашель, думала, легкие выплюну. Купила противовирусные. В аптеке не было томифлю, взяла его аналог номидес, амбробене от кашля, капли в нос и горчичники. Занялась самолечением. На сайте поликлиники нашла информацию о том, что там можно сдать кровь для диагностики коронавирусной инфекции. Сдала. Еще через неделю получила результат – не ковид. На третью неделю после приема противовирусных пошла на поправку, как после обычного гриппа. Начался насморк, который по предыдущему опыту должен был за две недели пройти. Кашляла уже меньше. После амбробене пропила грудной сбор. Подумала, что нужно восстановиться после болезни и приблизительно через месяц поставить прививку. К этому времени в Новосибирске уже начали открываться мобильные прививочные пункты. Не успела.

По рабочей надобности 6 июля у меня взяли мазок на ковид. 6 июля пришел отрицательный ПЦР-тест. В субботу 10 июля легла спать совершенно здоровая. В воскресенье проснулась разбитая, с опухшим лицом, как будто всю ночь кутила. Измерила температуру – 38,2. Побежала в аптеку, купила опять номидес. После приема противовирусных температура упала до 37,5. Ни кашля, ни насморка не было. Вечером температура опять поднялась до 38,5. Решила терпеть, в надежде, что организм сам справится. И правда, на утро температура была всего 37,2. Но к вечеру она поднялась до 38,2. Прочитала, в интернете, что скорую надо вызывать, если температура подскакивает до 39. Пробовала звонить в регистратуру своей поликлиники. Не дозвонилась. На третий день поняла, что пропало обоняние. Ломило тело, особенно кожа, казалось, что по ней кто-то пропускает электрические разряды. Любое прикосновение было болезненным. Начала подозревать неладное. Телефоны в регистратуре поликлиники и номер 124 все также не отвечали. Сайт госуслуг все также не хотел записывать меня на прием к врачу.

На третий день позвонила сыну, он живет в другом городе, попросила проконсультироваться у его знакомого, который работает в одной из больниц в «красной зоне». Можно ли выпить жаропонижающее, например парацетамол, чтобы снять ломоту в теле? Врач сказал, что нужно пить арбидол, если температура не повышается до 38, антибиотики принимать не надо. Парацетамол можно пить. Мне стало заметно легче. И я воспряла духом. Решила, что это очередное ОРВИ, случившееся со мной месяцем ранее.

Температура продолжала скакать. Почувствовала слабость, любое движение давалось с трудом. Голова была словно у Пугала из «Волшебника изумрудного города». От взгляда на монитор компьютера, казалось, что глаза разъезжаются в разные стороны. Чтобы сконцентрировать взгляд, требовалось определенное усилие. Шел пятый день, как я не могла дозвониться в регистратуру.

В понедельник 19 июля, сбив температуру до 37, чтобы можно было идти, направилась в поликлинику. И о чудо! Прямо на дверях увидела объявление, которое ранее я не заметила. Больных с признаками ОРВИ принимали в двух отдельных кабинетах. Прошла через весь первый этаж здания (напомню, в поликлинике ремонт) и увидела огромную очередь. Просто гигантскую. Сидячих мест не было. Кабинет работал один. Поняла, что даже полчаса не выстою. Решила прийти вечером, надеясь, что таких «хитрых», как я, будет меньше. И правда за два часа до окончания приема людей было меньше. Но эти два часа я честно провела в очереди. Вошла практически последней.

У меня взяли ПЦР-тест и назначили лечение. Узнав, что уже 10 дней я пью противовирусные препараты, от которых мне не становится легче, врач-инфекционист прописал антибиотик амоксиклав и направил на ФЛГ. Дал номер телефона, по которому мне нужно звонить, чтобы узнать результат теста. Если он будет отрицательный, необходимо идти к участковому, если положительный, то опять, прийти к ним.

Следующую неделю развлекалась тем, что пыталась дозвониться и узнать результат ПЦР-теста. На телефоне есть счетчик вызовов. В день доходило до 160. Трубку никто не брал. Тем временем начался кашель. Еще раз перечитала назначение врача (голова все-таки работала плохо) и обнаружила препарат от кашля. Купила, пропила вместе с антибиотиками. Температура держалась в районе 37,2 – 37,5. Утром падала до 36,2. Слабость и быстрая утомляемость. Пила много воды с лимоном. Чтобы что-то сделать, например, приготовить еду или провести влажную уборку дома, дожидалась, когда температура выравнивалась до 37. Почему-то в это время организм был дееспособен.

Не дозвонившись ни по номеру, который дал врач, ни по номеру 124, ни в регистратуру поликлиники, я вновь пошла на прием к инфекционисту. Прождала не менее трех часов в очереди. Врач сообщил, что у меня положительный тест. Очень удивился, что мне никто не позвонил, и не приехала ковидная бригада. ФЛГ показала «небольшую левостороннюю пневмонийку», как выразился врач. Продлили больничный лист еще на неделю. Но больше никаких препаратов не выписали. «Пневмонийка», по словам доктора, сама пройдет. Снова взяли ПЦР-тест. Дали номер кабинета, куда мне следует прийти через неделю.

Третья неделя ознаменовалась слабостью и тошнотой. Тремор рук не позволял ничего делать. Казалось, каждая клеточка организма тряслась. Коллега пошутил, это клетки вытряхивают вирус. С тошнотой справлялась с помощью банки с солеными огурцами и помидорами. Два года стояли в холодильнике и вот пригодились. Голова все еще отказывалась соображать. Купила глицин форте. И мозги постепенно встали на место. Смогла концентрировать внимание. Ушло головокружение от взгляда на монитор. Температура за неделю всего раз поднималась до 38, потом «кружилась» вокруг 37. Кашель тоже прошел, впрочем, его и раньше практически не было. Так, редкое покашливание. А вот заложенность носа сохранилась.

На прием я пришла 2 августа. Естественно, результата и второго теста я узнать не смогла. Но чувствовала себя почти здоровой. Новый врач встретила меня с недовольством. «Кто вас ко мне направил? При чем здесь я?», – недобро поинтересовалась доктор. Протянула ей бумажку, подписанную инфекционистом в этой же поликлинике: «Мне сказали прийти к вам». «Что творится! Они там что, с ума посходили?» – обратилась уже не ко мне, а к медсестре доктор. «А вы чего с положительным тестом по поликлинике шарахаетесь? Вас что, не предупредили, что нужно сидеть дома на самоизоляции, что штраф 150 тысяч?», – это уже меня отчитывала врач. Спасло меня от врачебной кары только то, что в этот момент доктор увидела мой второй отрицательный тест. Мне кажется, мы с ней вместе облегченно вздохнули.

«Откуда же я знала, какой у меня тест, если не могла целую неделю дозвониться, чтобы узнать результат? (мне даже сын из другого города помогал дозваниваться, тщетно, набирая номер, он тоже не верил, что такое возможно) Мне никто не позвонил. Ковидная бригада не приезжала. А когда 27 июля пришла в поликлинику, и у меня взяли тест, я была уже не заразная, так как тест отрицательный, — попыталась я оправдаться. – И вообще, шарахаться – громко сказано. Ползать в моем случае – правильнее».

Справедливости ради, надо сказать, что узнав про свой положительный тест, я не звонила ни в скорую, ни еще куда-то. Врач спросила, что меня сейчас беспокоит, я ответила, что нос самостоятельно не дышит и «пневмонийка». «Это не ко мне, я не ваш доктор, идите к участковому», – отмахнулась врач. И закрыла по моей просьбе больничный лист.

Четвертую неделю слабость периодически накатывала, стали возвращаться запахи (вкусовые ощущения я не теряла). Судя по всему, организм справился сам.

А еще через неделю мне пришла смс-ка от System-112. Которая предупреждала, что я на самоизоляции, и мне нужно установить приложение 112.nso.ru/covid19. Видимо, к ним только поступили данные о моем первом положительном тесте. И вот тогда я узнала, что установив приложение, я бы могла оповестить соответствующие службы, что я на самоизоляции. И если бы меня поймали, например, в аптеке, действительно бы оштрафовали. А, возможно, набрав номер 112, мне удалось бы дозвониться.

«Поступила с аритмией, вышла с коронавирусом»: история Нины Шульгиной

– Я попала в городскую клиническую больницу №25 по «скорой помощи» 12 июля с приступом аритмии. Лежала в кардиологическом отделении, в палате нас было шесть человек. При этом на улице стояла 30-градусная жара, в палате температура была +35, и окна там не открывали. Ручки на стеклопакетах убрали, и мы все вынуждены были дышать в этом парнике, и из-за этого приходилось выходить в коридор, поскольку невозможно было находиться в душной палате. Поскольку я поступила в больницу на выходных, не один врач за эти дни ко мне не подошел — мне просто делали капельницы. Через три дня пришла доктор и сказала, что она работает последний день – то есть появилась и ушла. После этого врача не было несколько дней, а потом появился молодой человек, сказал, что он исполняет обязанности заведующего отделением, осмотрел нас и вроде как назначил лечение. Но когда у вас аритмия (а у меня она давно и больной со стажем) – это как при инфаркте или инсульте – у вас есть запас в 48 часов, когда тебе могут вернуть ритм при помощи электрошока. Но со мной этого не делали, поскольку никого из врачей не было. В итоге ритм мне так и не восстановили. Когда лежала в палате, я начала замечать, что соседка по палате кашляет, причем состояние у нее было полуобморочное – ей было плохо. Она с трудом выходила в коридор, ложилась на свободную койку, а потом обратно возвращалась и снова начинала кашлять в палате. В итоге, через три дня кашляла вся палата. У меня поднялась температура, и меня перевезли в отдельную палату, а уже через день выписали, поскольку температуру мне сбили парацетамолом и сказали, что здорова. И это несмотря на невосстановленный ритм и кашель к нему. Дома на следующий день у меня снова была температура, и я вызвала участкового врача. Он мне сразу дал направление на госпитализацию и в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 я пролежала больше 10 дней.

Сейчас я нахожусь дома, но есть подозрение, что меня и там до конца не долечили, просто выписали. При этом пока лежала постоянно брали анализы, смотрели – сопоставляли, но скорее всего мои показатели стали улучшаться, и они решили, что можно и дома долечиваться. Но кто-то дома восстановится, а кто-то и нет. Я сейчас себя чувствую совершенно невыносимо – во-первых, у меня с дыханием проблемы – я задыхаюсь, есть отдышка, во-вторых, сильно болит голова и постоянная слабость. Сейчас жду результаты уже третьего анализа на ковид – пока все пробы, что брали до этого, были положительные. И сейчас я уверена, что и этот анализ положительный – я это чувствую по своим ощущениям. У меня постоянно состояние, словно, когда заболеваешь респираторным заболеванием – чувствуешь, что температура, у меня точно также, только ее нет, но состояние болезненное, чувствую, что что-то не так. Из поликлиники звонят, спрашивают, как чувствую себя – я все объясняю и на этом все с их стороны. Я пыталась дозвониться в медцентр, который находится в Академгородке и занимается восстановлением здоровья после ковида. Но дело в том, что я сама живу в центре и добраться туда с моим состоянием нереально на общественном транспорте — могу быть заразной, а такси дорого стоит. И я не знаю, как туда добраться и что делать. При этом чувствую, что вирус в моем организме свое дело делает – он живет во мне и что-то разрушает. Пыталась дозвониться и на «горячую линию» минздрава, и если бы не состояние, я бы сама дошла до них и рассказала, что творится, но пока не могу – не хватает сил.

«Больничный закрыт, но кашель и слабость остались»: история Маргариты Кузьминой:

– На работе в кабинете нас работает трое. В начале июня одна из сотрудниц пришла на работу с температурой – 39. У нас обязательно у всех сотрудников перед началом работы меряют температуру и ее конечно, отправили домой. Вторая сотрудница в течение дня почувствовала, что тоже «затемпературила» – термометр показал 37, и ее тоже отправили домой. Я осталась одна дальше работать. Ничего и не предвещало, что это может быть ковид – я думала, что все простыли под кондиционером, который работает у нас в офисе. После работы в этот же вечер почувствовала уже дома, что мне стало хуже, начало потихоньку ломать кости. Взяла градусник – он показал температуру в 37,5. Я легла спать, температуру решила не сбивать. Утром она уже была 38,5. Вызвала врача, он пришел в тот же день – послушал меня, измерил сатурацию, антибиотики сразу не прописал: при температуре посоветовал пить жаропонижающее — парацетамол и прочее, если горло заболит – прописал растворы для полоскания. Через пару дней я пошла сдавать тест на ковид в поликлинику. То есть не ко мне домой пришли, а я пошла заражать, хотя сама точно и не знала – болею или нет ковидом. В итоге тест оказался положительным. После этого врач пришла ко мне домой – температура по-прежнему не спадала, была постоянная ломка в теле – по ощущениям я переносила болезнь очень трудно. Головные боли были сильными, вплоть до рвоты, была постоянная температура, и я перешла на лечение антибиотиками. Первые, которые прописал врач, не подошли – перешла на вторые. В один из приездов доктор привез постановление о моем текущем статусе, и я все это время сидела дома, лечилась, никуда не выходила. Врач либо сама приходила, либо консультировала меня по телефону. Потом прошло около 1,5 недель после первого теста, и ко мне домой приехали брать повторный – он тоже оказался положительным. Также делала КТ, которое показало 4% поражения легких. Продолжала принимать лекарства, лечиться и наблюдаться у врача, сидя дома. Третий тест, спустя еще неделю, сдала уже в поликлинике – позже позвонили, сказали, что тест отрицательный. Врач, у которого наблюдалась, сказала продолжать долечиваться дома, только уже не антибиотиками. Остались витамины, помогающие восстановиться организму после антибиотиков, поскольку были и проблемы с ЖКТ, но это скорее от приема антибиотиков. В общей сложности на больничном я была чуть больше месяца. Сейчас я вышла, но кашель у меня остался, как и слабость.

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Ранее личным опытом лечения от COVID-19 на дому поделилась корреспондент «Континента Сибирь» Марина Цурмаст, новосибирский маркетолог и предприниматель Максим Махеров и новосибирский бизнесмен, директор ИТ-компании Kontur Александр Кириллов. Также читайте записки бизнесмена, переболевшего ковидом.