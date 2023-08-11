Суд в Новосибирске не нашел оснований для посмертной реабилитации основателя похоронного дома «Некрополь»

10 августа 2023 года апелляционная инстанция Новосибирского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу на приговор Сергею Якушину, посмертно признанному виновным во взяточничестве, не нашла оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что основатель похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин, обвиненный в том, что через посредника в течение 8 лет давал взятки руководителю патологоанатомического отделения одной из новосибирских больниц, был осужден Заельцовским райсудом Новосибирска в марте 2023 на 5 лет лишения свободы условно. Однако, суд вынужден был освободить Якушина от наказания, так как он скончался в июле 2022 года, не дождавшись решения суда.

Сыновья бизнесмена Родион и Борис Якушины, представлявшие на заседаниях интересы Сергея Якушина, были не согласны с решением суда, намеревались добиться оправдательного приговора, посмертной реабилитации отца, публичных извинений и компенсации нанесенного морального ущерба.

«Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям. Приговор районного суда отменили по процессуальным основаниям и прекратили уголовное дел в отношении Сергея Якушина в связи со смертью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд начал рассматривать уголовное дело депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева.