Депутаты Заксобрания региона обсудили введённые с 1 марта сертификаты на социально-медицинскую реабилитацию для участников боевых действий и нашли недоработки в проводимых мерах поддержки вернувшихся с фронта.

Во время заседания комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания Новосибирской области 9 марта депутаты отметили сложности с получением медицинской помощи и социальной реабилитации вернувшихся участников военных действий.

Так, по словам депутата Заксобрания Якова Новосёлова, одним из самых распространенных последствий участия в боевых действиях является посттравматический синдром (ПТС). При этом в регионе есть острый дефицит квалифицированных психологов, психотерапевтов, занимающихся этой проблемой.

Также участники заседания отметили, что на сегодня получившие ранения военнослужащие сталкиваются с отказом в лечении в учреждениях здравоохранения, не относящихся в системе министерства обороны, а полис ОМС могут получить только после ухода с военной службы. При этом в учреждениях здравоохранениях минобороны не хватает нужных специалистов – травматологов, хирургов, психологов и пр.

Напомним, что с 1 марта в Новосибирской области ввели губернаторские сертификаты на социально-медицинскую реабилитацию для участников боевых действий. В сертификат включена медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство, переобучение, лечение.

Документ действует в течение года, а услуги по нему должны предоставляться в реабилитационных и оздоровительных центрах. Стоимость сертификата составляет порядка 55 тыс. рублей и оплачивается из средств областного бюджета.

«Мобилизованные и добровольцы, которые возвращаются с боевых действий на территорию Новосибирской области, должны получить возможность реабилитироваться. Это предусматривает целый перечень медицинских услуг. Сегодня для нас важно, чтобы эта помощь была удобной. Чтобы человек сам выбрал – «вот этот пункт мне важен, вот это тоже необходимо», – объяснил председатель комиссии Игорь Гришунин. – На сегодня сертификат наполнен нужными услугами. Но мы ждем его поддержки со стороны какой-то федеральной программы… Проблемы есть. Например, если мы говорим о санаторно-курортном лечении, то здесь важно учитывать не раскрученность бренда, а удобство учреждения для военнослужащего. Также есть четкий приказ Минобороны о помощи, которую должны получить военнослужащие в госпитале. Но там не всегда хватает специалистов, потому что они выполняют задачи в зоне СВО. Сейчас эти проблемы решаются в рабочем порядке, чтобы люди получали помощь на 100%».

Игорь Гришунин призвал коллег из исполнительной власти всеми возможными способами получать информацию о нуждающихся в реабилитации от их родственников и максимально быстро на неё реагировать.