Александр Грицай: «В этом году ОАО «РЖД» инвестирует в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской дороги более 32 млрд рублей»

1 октября – День компании ОАО «РЖД», а 28 октября исполнилось 125 лет Западно-Сибирской железной дороге. С какими показателями магистраль пришла к этой дате, и как её коллективу удалось справиться с вызовами, последовавшими за пандемией, рассказал начальник ЗСЖД АЛЕКСАНДР ГРИЦАЙ.

– Александр Валерьевич, в такой день нельзя не поговорить об истории отечественных железных дорог. О судьбоносной роли Транссибирской магистрали в освоении российского Зауралья сказано немало. Что, на ваш взгляд, дало стране открытие движения по первому её участку – Западно-Сибирской железной дороге?

– Участок Великого Сибирского пути от Челябинска до Кривощёкова, получивший наименование Западно-Сибирская железная дорога, введён в эксплуатацию 125 лет назад, 28 октября 1896 года. Строительство, несмотря на сложнейшие климатические условия, велось рекордными для мирового железнодорожного строительства темпами. Полторы тысячи километров Западно-Сибирской дороги строители-первопроходцы проложили всего за три года.

Роль ЗСЖД для Сибири переоценить невозможно. Один лишь факт – магистраль дала жизнь более чем 60 новым населенным пунктам. Третий город страны по числу жителей Новосибирск – в их числе. А Омск, Барнаул, Томск и другие города с началом регулярного движения поездов получили мощный экономический импульс.

– Как магистраль отметит – и уже отмечает – свой праздник?

– Мы запланировали более полусотни различных мероприятий: производственных, научно-познавательных, спортивных, культурно-образовательных и т.д. Хотим охватить праздником не только своих работников, но и других жителей Западной Сибири. Для этого, в частности, несколько пригородных электропоездов и один из вагонов Новосибирского метрополитена мы оформили в тематике 125-летия дороги.

С учётом эпидемиологической ситуации и с соблюдением всех необходимых мер нам удалось провести и ряд культурно-массовых мероприятий. Так, 8 октября в Новосибирске состоялся финал Всероссийского творческого фестиваля «Арт-Состав» с участием творческих коллективов и исполнителей. В отборочных турах, стартовавших ещё летом, приняли участие 3000 человек.

Состоялись концерты и выставки на вокзалах, в музеях, открытые уроки для учащихся образовательных учреждений, где наши специалисты рассказывали об истории и сегодняшнем дне дороги.

В соревнованиях по разным видам спорта принимали активное участие не только железнодорожники и члены их семей, но и наши партнёры – грузоотправители, представители органов власти, банковского сектора.

Учреждена памятная медаль «125 лет Западно-Сибирской железной дороге». В числе первых ею награждались наши ветераны, ведь именно они заложили основы развития магистрали – об этом мы будем помнить всегда.

Сама «виновница торжества» тоже не осталась без внимания – многое сделано для обновления инфраструктуры и благоустройства Западно-Сибирской дороги.

– О каких конкретно инвестпроектах идёт речь?

– В этом году ОАО «РЖД» инвестирует в развитие инфраструктуры нашей магистрали более 32 млрд рублей.

На полигон железной дороги поставлено 43 электровоза и тепловоза, значительные средства пойдут на закупку и модернизацию путевой техники. С начала года обновлено 448 км пути на важнейших станциях и перегонах, к концу ремонтной кампании эта цифра достигнет 473 км. На модернизацию оборудования и устройств электроснабжения будет направлено 4,5 млрд рублей.

Досрочно открыто движение по временной схеме по мосту через реку Омь на 27 км линии Омск – Комбинатская. Повышена надёжность несущих конструкций, установлены шумопоглощающие экраны. Этот объект очень важен и для нас, и для региона – он связывает Транссибирскую магистраль с нефтеперерабатывающим заводом.

На станции Ояш введена новая микропроцессорная централизация стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ, пришедшая на смену старому полувековому оборудованию. Современная система автоматизирует контроль и управление движением поездов, отслеживает состояние всех устройств и передаёт эти данные дежурному по станции.

– Грузоотправители не остались в стороне?

– Безусловно. Приведу лишь несколько примеров наших совместных проектов. В этом году ПАО «ТрансКонтейнер» передал на баланс ОАО «РЖД» два пути необщего пользования на станции Клещиха. Это позволило нам обеспечить вагонооборот в точке присоединения до 70 вагонов в сутки.

Угольная компания «Сибантрацит» вложилась в развитие станции Линево – сейчас там ведутся строительно-монтажные работы. Это позволит увеличить объём погрузки на станции.

Продолжается развитие инфраструктуры общего пользования и на станции Бирюлинская, предусматривающее примыкание пути необщего пользования ООО СП «Барзасское товарищество», строительство нового приёмо-отправочного пути и реконструкцию поста ЭЦ.

На стадии проектирования сейчас находится проект присоединения пути необщего пользования ООО «НТТ» к инфраструктуре ОАО «РЖД» на станции Чик. Вместе с контрагентом ООО «Газпромнефть-терминал» работаем над развитием железнодорожной инфраструктуры на станции Ишаново.

– Как развивается транспортно-логистический блок? Какие новые услуги предлагает дорога грузоотправителям, за счёт чего привлекает новых клиентов?

– Занимая по протяженности менее 7% от сети, наша дорога стабильно выполняет 24% общесетевой погрузки. С 2003 года магистраль совместно с партнерами отправила 5 млрд тонн различных грузов. За это время погрузка увеличилась на 25%, грузооборот – более чем на 40%.

Что касается нынешнего года, на дороге уже погружено более 250 млн тонн грузов. Это на 8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди растущих номенклатур я бы выделил нефтегрузы, металлолом, лес, железную руду, цемент, комбикорм.

Серьёзный рост показывают контейнерные перевозки, прежде всего, в направления Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За девять минувших месяцев погружено 2,6 млн тонн грузов в контейнерах – рост к прошлому году 11,6%. Помимо «привычного» Восточного направления мы активно формируем контейнерные сервисы на Запад и Юг. С крупнотоннажными контейнерами работают 38 станций дороги, шесть мы открыли для этой работы в нынешнем году.

Продолжается развитие сервиса Зерновых экспрессов. Кроме традиционных направлений (Новороссийск, Санкт-Петербург), отправляем зерно в составе экспрессов во Владивосток, в Монголию, в Китай. Ускоренной доставкой в рамках Зернового, Грузового и Международного экспрессов отправлено уже более 2 тыс. вагонов и около тысячи контейнерных поездов.

В условиях ограничений пропускной способности хорошую эффективность показывает технология вождения объединенных контейнерных поездов. За девять месяцев по дороге пропущено почти 5 тыс. таких составов, что превышает уровень всего 2020 года на 22,5%.

Контрейлерная перевозка – ещё одна современная услуга, которую мы предлагаем грузоотправителям. Западно-Сибирская дорога осуществила её одной из первых на сети. Теперь мы расширяем терминальную базу и ускоряем продвижение вагонов. Отправки осуществляются на станции Московской и Октябрьской дорог, утвержден маршрут в Якутию сообщением Клещиха – Нижний Бестях. С начала года отправлено 72 контрейлера, и спрос на услугу стабильно растёт.

Вызовы пандемии открыли для нас и для бизнеса новые виды деловой коммуникации – многие вопросы сегодня решаются в режиме онлайн. В Личном кабинете клиента «РЖД Груз 2.0» зарегистрировано 1600 компаний из Западной Сибири, ежемесячно оформляется более 700 тысяч электронных документов. В июне в Новосибирске прошел форум «PRO//Движение.Сибирь». Мероприятие проводилось в гибридном формате – часть спикеров присутствовала в зале очно, большое количество участников следили за трансляцией онлайн.

Все эти свежие решения позволили нам привлечь за два последних года почти 600 предприятий малого и среднего бизнеса, ранее не работавших с железной дорогой. Сегодня более 4 тыс. компаний доверяют свой груз Западно-Сибирской магистрали.

– Вы затронули тему пандемии. В прошлом году она привела без преувеличения к обвалу пассажирских перевозок. Как сегодня обстоят дела в пассажирском комплексе?

– Нам удалось стабилизировать пассажиропоток, но говорить о его восстановлении, учитывая существующее положение дел, пока не приходится. За 9 месяцев мы перевезли почти 30 млн пассажиров с ростом к прошлому году на 11,4%. Объемы дальних перевозок возросли на 28,4%, пригородного сообщения – на 9,7%. Однако к допандемийному 2019 году снижение составило соответственно 20% и 12,5%.

Несмотря на это, мы продолжаем реализовывать значимые проекты в пассажирском комплексе. Для Новосибирска таковым стал ввод в эксплуатацию остановочной платформы Пригородный простор. По сути, это первый шаг в реализации масштабного проекта «Городская железная дорога». Сегодня среднесуточный пассажиропоток маршрутов составляет здесь от 900 до 1000 пассажиров. Видя такие результаты, мы планируем с вводом нового графика движения увеличить количество маршрутов до Пригородного простора с шести до десяти.

Мы продолжаем модернизацию вокзальных комплексов. Особенно насыщенным оказался прошлый год, когда мы открыли шесть обновлённых вокзалов. Продолжается строительство транспортно-пересадочного узла на станции Бердск, в ближайших планах – реконструкция вокзалов на станциях Сузун и Барнаул. На пяти вокзальных комплексах дороги внедрены автоматические камеры хранения багажа, которыми может воспользоваться пассажир без помощи багажного кассира, ещё на 11-ти установлены современные информационно-справочные системы.

Пригородные компании-перевозчики активно поддерживают внутренний туризм, реализуют образовательные и тематические экскурсионные программы, развивают цифровые сервисы. Доля электронных продаж билетов в пригородном сообщении составляет уже 19% – рост к уровню прошлого года более чем в полтора раза. Компания «Экспресс-пригород» на 11 станциях Новосибирского региона установила терминалы быстрой оплаты, через которые при помощи банковской карты можно мгновенно оплатить поездку на электропоезде. За четыре месяца, прошедших с их запуска, пассажиры оформили с их помощью почти 30 тысяч билетов.

– Год экологии, объявленный в компании, продолжается. Какая работа в этом направлении ведётся на ЗСЖД?

– С начала года мы снизили выбросы в атмосферу от стационарных источников на 19%. Залогом этой динамики стала модернизация котельного оборудования и внедрение современной техники. В числе крупных проектов 2021 года – перевод на природный газ мазутной котельной эксплуатационного локомотивного депо Омск. Часть котельных переведены на электроотопление.

Реконструируются очистные сооружения и канализационные сети на станции Инская и в эксплуатационном локомотивном депо Белово. В рамках программы раздельного сбора вторичных ресурсов предприятия дороги передали в перерабатывающие организации 133,8 тонн бытового вторсырья, что на четверть больше, чем год назад.

На базе ПМС-177 на станции Укладочный уже три года действует линия по переработке отработанных резинотехнических изделий. С начала года здесь переработано 167 тонн отходов, из которых изготовлено около 4000 кв.м резиновых напольных покрытий, которые затем используются для благоустройства наших производственных территорий.

Это лишь наиболее масштабные мероприятия. Всего же на дороге в Год экологии реализованы десятки проектов и акций по защите окружающей среды. Силами железнодорожников на территории лесхозов и в полосе отвода высажено 23 тыс. деревьев, ликвидирован ряд несанкционированных свалок.

– С каким кадровым потенциалом дорога встречает своё 125-летие?

– Западно-Сибирская магистраль сегодня – это 55 тысяч сотрудников, это слаженный коллектив с сильными традициями. Большую роль в формировании кадрового потенциала играет выстроенная система подготовки кадров: детские сады, школы-интернаты, опорные школы, университетские комплексы, центры повышения квалификации и др.

Несмотря на солидный возраст, нашу дорогу можно назвать молодой: доля работников в возрасте до 35 лет составляет 41% от общей численности персонала. В связи с этим мы всё шире используем новые форматы работы с молодежью. К примеру, в этом году на ЗСЖД впервые прошел развивающий марафон для молодых руководителей. В роли спикеров выступили руководители дороги, дирекций и служб, поделившись своим опытом делегирования полномочия, правильной постановки целей, формирования команды и т.д.

Ещё одно знаковое событие этого года – региональный чемпионат профессионального мастерства RZDSkills. В соревнованиях по 11 компетенциям приняли участие 200 человек. Их мастерство оценивали более 100 экспертов, в том числе сотрудники других дорог и представители транспортных вузов.

Что касается подготовки рабочих кадров, сегодня пять из 13-ти разработанных на сети образовательных программ апробируются в Западно-Сибирском учебном центре. Параллельно преподаватели центра разрабатывают еще 12 новых программ и учебно-методических комплексов.

Совсем недавно, в октябре, в отраслевых высших и средних специальных учебных заведениях, расположенных на полигоне дороги, состоялись Дни компании. Впервые мы собрали на одной платформе студентов вузов и техникумов. К слову, наше сотрудничество с отраслевыми учебными заведениями носит стратегический характер. Внедряются новые практики и программы, проводится поддержка инициативных студентов, обновляется учебно-лабораторная база. В 2021 году распределение в структурные подразделения, расположенные в границах магистрали, получили более тысячи выпускников.

Важную роль в жизни коллектива играет здоровый образ жизни и любовь к спорту. На протяжении девяти лет ЗСЖД по этому показателю в числе лидирующих компаний в сетевом рейтинге. Для работников магистрали открыты 56 спортивных секций и групп, регулярно вводятся новые объекты для занятий спортом непосредственно на предприятиях.

В эти праздничные дни я хочу сказать огромное спасибо руководству нашей компании, коллективу дороги, ветеранам. За эти 125 лет многие поколения железнодорожников проделали огромный путь, а тысячи километров стальных магистралей навсегда изменили Западную Сибирь!