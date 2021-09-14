Военный городок: военно-патриотический парк или музей современного искусства?

В августе этого года стало известно, что Министерство обороны РФ готово передать Новосибирской области территорию Военного городка №17, расположенного в центре Новосибирска. К этому событию городское сообщество готовилось давно и разработало несколько концепций развития территории. Одна из них, предполагающая создание центра современного искусства на этой территории, вызвало недовольство сторонников создания здесь военно-патриотического парка. «Континент Сибирь» узнал, как видит реновацию территории Военного городка новосибирское региональное отделение Российского военно-исторического общества (НРО РВИО) и региональный исторический парк «Россия – Моя история».

Пока идут процедуры, необходимые для передачи земли минобороны РФ из федеральной собственности в региональную (реализацией земли занималось ОАО Дом.РФ), в Новосибирске продолжают обсуждать, что должно появиться на территории Военного городка №17, расположенного в центре города неподалеку от ТРЦ «Аура», в 20 минутах ходьбы до метро.

В июне этого года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что совместно с министерством культуры Новосибирской области, департаментом строительства и архитектуры мэрии разработана Концепция развития Военного городка. Она состоит в формировании единого пространства с учетом сохранения исторических и архитектурных особенностей существующих объектов. Основная задача проекта – создание историко-паркового комплекса с элементами жилой застройки и социальной инфраструктуры по единой архитектурной концепции, в которой отражены направления по развитию спорта и здравоохранения, культуры и творческих индустрий, краеведения и исторического наследия, сферы услуг и гастрономии. А в сентябре Анна Терешкова сообщила СМИ, что после передачи исторических зданий Военного городка одно из них будет отдано под центр современного искусства.

Эту инициативу мэрии не поддерживает НРО РВИО. Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Панфёров, об этом даже речи быть не может. «У нас есть много примеров, когда инициативы мэрии Новосибирска оборачивались безликой многоэтажной застройкой. Этого нельзя допустить. На мой взгляд, территория Военного городка должна остаться в собственности Новосибирской области и развиваться под контролем региональной власти. Военный городок – это уникальный шанс для нас создать свой военно-патриотический парк «Патриот», сохранив памятники культурного наследия. Он может стать главной площадкой для патриотического воспитания и просвещения молодого поколения, семейного отдыха и проведения выставок и конференций», – отметил Андрей Панфёров.

По словам председателя НРО РВИО, региональное отделение ранее направляло письма на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Медицинского. В них содержалась просьба поддержать идею по передаче исторической территории Военного городка, на которой находятся 36 объектов культурного наследия, в собственность Новосибирской области, чтобы на этой территории был развернут военно-патриотический парк «Патриот» в формате музейного исторического комплекса. В настоящее время такие парки уже работают в Кубинке Московской области (он стал площадкой для проведения Международного военно-технического форума «Армия»), Кронштадте, Севастополе, Туле и Владивостоке.

Сегодня территория Военного городка (ранее он носил номер «17») представляет собой комплекс сооружений, большинство из которых находятся в плачевном состоянии. 36 зданий – памятников культурного наследия – сконцентрированы на двух участках. На одном, «пехотном», был размещен 41-й сибирский стрелковый полк, заложивший основу военного гарнизона Ново-Николаевска. Другой занимали артиллеристы – дивизион 11-й сибирской стрелковой артиллерийской бригады. На этих территориях расположились казармы, дома для офицеров, складские постройки. Кирпичные дома-памятники стоят близко друг к другу, и их охранная зона не допускает точечной застройки. Именно они могли бы стать центром историко-культурного квартала на территории бывшего военного городка. Первый шаг уже сделан. В здании бывшего Гарнизонного дома офицеров, построенном перед Великой Отечественной войной и торжественно открытом в новогоднюю ночь 1941 – 1942 гг, в 2017 году открыли исторический парк «Россия – Моя история».

Появление первых крупных гражданских объектов – комплекса исторического парка и регионального центра фехтования Станислава Позднякова на территории Военного городка уже дало серьезный толчок для развития инфраструктуры микрорайона. Город нашел средства и построил сквозную дорогу, которая связала ранее закрытую территорию военных с городским пространством. Сегодня по улице Василия Старощука интенсивное движение, подтверждающее, что это удобный маршрут для горожан.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор исторического парка «Россия – Моя история», кандидат исторических наук Алексей Пронин, огромная территория Военного городка – около 50 га – требует развития. «Было бы неправильно оставлять в центре города «белое» в плане инфраструктурного развития пятно. В то же время реновация Военного городка должна сохранить смысловую нагрузку этой территории – военно-патриотическое воспитание и историко-культурное просвещение. И все проекты, будь то объекты социальной инфраструктуры или жилая застройка, должны быть выполнены в едином стиле, соответствующем дореволюционной застройке. Наглядным примером такого подхода является само здание нашего исторического парка, построенное накануне Великой Отечественной войны. Его внешний облик соответствует стилю более ранних казарм и домов для военнослужащих построенных здесь до революции, в 1910 — 1913 годах. Если уж наши предки, в непростой исторический период смогли принять такое решение и сохранить единый архитектурный ансамбль Военного городка, то нам тем более необходимо сберечь его исторический облик, отреставрировав его здания-памятники, сохранив на его исторических участках дореволюционную планировку. Все это можно сделать без ущерба возможным интересам инвесторов-застройшиков, которые зайдут сюда со своими проектами, тем более, что сами здания – объекты культурного наследия занимают минимальную часть этой территории и никак не препятствуют возможности ее инфраструктурного развития», – полагает историк.

Новосибирское отделение РВИО опирается на концепцию, разработанную в 2017 — 2019 годах межведомственной рабочей группой при министерстве культуры Новосибирской области. Она предусматривает создание военно-исторического музейно-выставочного комплекса на базе ансамбля исторических зданий Военного городка, участка, где когда-то располагались батальоны 41 Сибирского стрелкового полка. Помимо группы уникальных зданий здесь имеется обширный плац, который сможет стать площадкой для проведения уличных мероприятий культурной, исторической и патриотической направленности. Военно-исторический комплекс будет включать в себя интерактивные выставки и музеи различной тематической направленности, посвященные разным периодам военной истории России, включая период освоения Сибири, уличную экспозицию военной техники и авиации, площадку для проведения массовых мероприятий, мемориал «Защитникам Отечества», воинский храм, который необходимо восстановить, а также учреждения дополнительного образования, киноконцертный и лекционный залы, комплекс малых архитектурных форм, также парковки, магазины и кафе. Также по проекту на территории военного городка выделяются территории для строительства школ и детских садов, спортивных объектов и сохраняется госпиталь. В батальонных казармах, так называемого «артиллерийского» участка (где до революции располагался артиллерийский дивизион 11-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады), расположенных перпендикулярно улице Василия Старощука, планируется разместить музеи природы, спорта и связи.

«Сам по себе Военный городок является знаковым историческим местом, – подчеркнул в разговоре с нашим изданием Алексей Пронин. – Решение о его строительстве именно здесь – это признание стратегического значения тогда еще совсем небольшого Ново-Николаевска, понимание военным ведомством Российской империи роли и перспектив этой территории, ее транспортных (или, говоря современным языком, логистических) преимуществ. Нужно понимать, что наш Военный городок – это совсем не местечковая история, а история общероссийского масштаба. Он связан с крупными операциями Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Это мощный перекресток военно-исторических событий, пересечение судеб десятков тысяч командиров и сотен тысяч солдат, которые через это место прошли. Десятки тысяч воинов-сибиряков проходили здесь обучение в годы Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны тысячи раненых бойцов и командиров лечились в окружном госпитале, который до сих пор работает. Здесь же формировались воинские части и соединения, отличившиеся в боях на фронте и внесшие неоценимый вклад в великую победу советского народа. Поэтому Российское военно-историческое общество заинтересовано в сохранении Военного городка как историко-культурного явления региона».

Военный городок был заложен в 1910 году и рассчитан на размещение в мирное время постоянного воинского гарнизона численностью три с лишним тысячи человек. Однако уже во время Первой мировой войны он превратился в крупнейший центр обучения мобилизованных и подготовки резервов для действующей армии. Каждый месяц отсюда на фронт уходило до двадцати пяти тысяч солдат. И в годы Гражданской войны, и в советский период Военный городок сохранил свою роль крупной военной базы. Отсюда в 1929 году наши части (21-я Пермская стрелковая дивизия и 62-й Новороссийский стрелковый полк уходили на фронт в рамках конфликта на Китайской восточной железной дороге. Наши части тогда очень отличились в ходе Маньчжуро-Чжалайнорской операции, участвуя в прорыве фронта, взятии городов Чжалайнор и Маньчжоули и постановлением ЦИК СССР были награждены за боевые отличия высшей наградой для воинского соединения того времени — Почетным революционным Красным знаменем. С 1939 по 1957 годы на территории Военного городка располагалось Новосибирское военно-пехотное училище, которое за четыре года Великой Отечественной войны произвело 22 выпуска младших и средних командиров (сержантов и младших лейтенантов) для пополнения действующей армии, 14 из них стали Героями Советского Союза. В годы войны здесь же работала годичная школа военной контрразведки СМЕРШ. С 1945 года и до недавнего времени на территории Военного городка размещались части 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии: 228-й Севастопольский ордена Александра Невского и 59-й Валгинский мотострелковые полки с частями усиления. 85-я дивизия – это изначально прославленная 2-я Дивизия народного ополчения Московского района г. Ленинграда (2-я ДНО), насмерть стоявшая на защите Ленинграда и награжденная за эти бои орденом Красного знамени. А 228-й Севастопольский полк был изначально сформирован как 777-й стрелковый полк; в годы войны он получил свое почетное наименование за отличия в освобождении Севастополя и штурме Сапун-горы, а позже, за боевые отличия на территории Венгрии был награжден орденом Александра Невского.

По словам Алексея Пронина, отдельный важный вопрос – восстановление на историческом месте воинского Храма во имя Святителя Николая Чудотворца (Мирликийского). Когда-то он был высотной архитектурной доминантой Военного городка и располагался вблизи казарм 41-го Сибирского стрелкового полка. В Российской империи было всего построено 66 таких храмов по типовому проекту архитектора Федора Михайловича Вержбицкого. Храм был рассчитан на 600 человек. В 1989 году командир 85 мотострелковой Ленинградско-Павловской дивизии Александр Затынайко после пожара отдал приказ его разрушить. «Мы зафиксировали воспоминания очевидцев, служивших в то время в 17-м городке – рассказал Алексей Пронин. – Наш храм буквально разломали мощными артиллерийскими тягачами, зацепив тросами стены и развалив каменную кладку. Это позволяет предположить, что фундамент мог сохраниться. Поверх него сделали насыпь, на которой построили быстровозводимый гаражный бокс, теперь тоже заброшенный, но входящий в охранный периметр парка военной техники. Если фундамент действительно сохранился, хотя бы частично, то, используя типовые проектные решения (в Барнауле такой же воинский храм восстановили), можно восстановить храм во всем его величии. Мы надеемся, что нас в этом поддержит Новосибирская митрополия».

Кроме того, на территории Военного городка есть, правда, в полуразрушенном состоянии, мемориал в честь 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской краснознаменной дивизии. По мнению Алексея Пронина, его можно было бы восстановить и дополнить, увековечив память всех служивших здесь воинов – защитников Отечества всех эпох, от Первой мировой до Великой Отечественной и нашего времени.

«Словом здесь все предпосылки для создания исторического, военно-патриотического кластера давным-давно сформированы. Новосибирску объективно не хватает Музея военной истории. В Сибири, к слову, вообще нет музейно-паркового военно-исторического комплекса, такого как парк «Патриот» или уральский Музей военной техники УГМК в городе Верхняя Пышма. Для молодого Новосибирска возможность такого развития исторической территории Военного городка, где компактно сосредоточено такое значительное количество объектов культурного наследия и вовсе является уникальной возможностью культурного развития. Поэтому у нас есть все условия, чтобы сохранить территорию Военного городка и наполнить ее обновленными смыслами без утраты ее исторического содержания. Она будет притягательной для гостей региона и привлекательной для инвесторов, которые уже присматриваются к этому участку земли в центре города. Это только повысит ценность их объектов», – отметил директор исторического парка.