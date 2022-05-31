Новосибирские единороссы недовольны грядущим выдвижением в депутаты от партии бывшего союзника мэра-коммуниста. Экс-глава Первомайского района Виталий Новосёлов, который способствовал проигрышу кандидатов ЕР представителям КПРФ в 2020 году, выиграл праймериз с шестикратным отрывом от ближайшего соперника.

«Единая Россия» закончила отбор кандидатов на предстоящие кампании. Одна из них пройдет в Заксобрание Новосибирской области на округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы). Мандат освободил экс-министр регионального здравоохранения, бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский. Обязательные для выдвижения кандидатов от ЕР праймериз перед довыборами в региональный парламент завершились победой Виталия Новосёлова, который до весны 2021 года был в команде первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя и руководил Первомайским районом Новосибирска.

По данным «Единой России», заместитель директора ООО «Маркет — 2» Виталий Новосёлов набрал более 3,5 тысяч голосов на праймериз. Беспартийный кандидат обошел двух своих соперников, которые являются членами партии, в несколько раз. Например, его ближайший конкурент, исполнительный секретарь местного отделения ЕР Ордынского района Новосибирской области Лариса Шевелева, набрала всего 600 голосов.

«Континент Сибирь» писал , что потенциальная поддержка Новосёлова «Единой Россией» вызывает острое негодование партийцев. Его выразил член фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области Александр Козлов в своём письме к губернатору Андрею Травникову, который возглавляет региональное отделение «Единой России».

По словам собеседника «Континента Сибирь» в руководстве партии, ответ депутату не понравился. Источник редакции подтвердил, что и кроме Козлова, есть несогласные с грядущим выдвижением Новосёлова, среди них статусные члены партии. Собеседник «КС» не исключил острой дискуссии на заседании регионального политсовета, который утверждает кандидатов на выборы.

«По задаче Анатолия Локтя Новосёлов организовал разгром партийной организации (в Первомайском районе Новосибирска — «Континент Сибирь») , способствовал фактическому уничтожению депутатов от ЕР в Горсовете Новосибирска, заявлял, что главный его враг — ЕР. Члены партии района это помнят!» — говорил «Континенту Сибирь» один из источников. Речь о выборах 2020 года, когда Виталий Новосёлов возглавлял Первомайский район Новосибирска, будучи членом команды мэра-коммуниста. Тогда три из трёх мандатов на «первомайском» участке в Горсовет достались выдвиженцам КПРФ. Два места на территории потеряли экс-депутаты от ЕР. Кстати, один из выигравших тогда выборы — Алексей Михайлов, бывший заместитель Виталия Новосёлова в первомайской администрации — уже вышел из фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска. Пока он придерживается «независимого» статуса.

Сразу после выборов 2020 года против сохранившего мандат первомайского единоросса в Заксобрании Александра Козлова развернулась политическая кампания. Представители ЕР подозревали, что за ней также стоял Виталий Новосёлов, а цель проекта — вынудить единоросса отказаться от мандата.

Довыборы в Заксобрание Новосибирской области по плану должны состояться в сентябре 2022 года.