Бывший член команды мэра-коммуниста, оставивший перед выборами в Госдуму должность главы Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов, по сведениям «Континента Сибирь», готовится к праймериз «Единой России».

Два не связанных между собой источника в Новосибирске и в Барабинске подтвердили корреспонденту «Континента Сибирь», что Виталий Новоселов работает над тем, чтобы заручиться поддержкой «Единой России» перед довыборами в Заксобрание Новосибирской области. На округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы) мандат освободился в сентябре 2021 года, когда экс-парламентарий, бывший глава регионального минздрава, бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский ушел в Госдуму.

Виталий Новосёлов начал работать на территории округа, где появились листовки с информацией о нём и анонсом программы созданного Фонда развития городских и сельских территорий.

По информации «Континента Сибирь», Виталий Новосёлов встречался с барабинскими депутатами из фракции «Единая Россия», где его представили как будущего кандидата от партии.

В воскресенье, 17 апреля, руководитель исполкома новосибирского отделения ЕР Юлия Швец сказала корреспонденту «Континента Сибирь», что Виталий Новосёлов не подал документы для участия во внутрипартийном отборе претендентов на выдвижение в ЗС. Прием заявок закончится 28 апреля, праймериз пройдут в мае, а голосование на данный момент запланировано на сентябрь 2022 года. Виталий Новосёлов на звонки не ответил, на письменные вопросы корреспондента пока тоже.

Собеседник редакции из ЕР прогнозирует недовольство в рядах единороссов, если информация о поддержке партией Новосёлова подтвердится. «По задаче Анатолия Локтя он организовал разгром партийной организации, способствовал фактическому уничтожению депутатов от ЕР в Горсовете Новосибирска, заявлял, что главный его враг — ЕР. Члены партии района это помнят!» — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» один из источников.

Виталий Новосёлов — бывший глава Первомайского района Новосибирска (2014-2021 гг.). В 2020 году способствовал победе кандидатов от КПРФ на выборах в Горсовет. Тогда кандидаты от КПРФ на первомайском округе Андрей Любавский и Павел Горшков победили действующих депутатов от ЕР. Новосёлов — давний член команды мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Был его помощником, когда нынешний градоначальник работал в Госдуме. После победы Локтя на мэрских выборах в 2014 году стал заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска. В 2018 году получил повышение до главы Первомайского района. Неудачно баллотировался от КПРФ по округам в Кировском районе Новосибирска в 2010 году в Заксобрание, в 2015 году — в Совет депутатов, в 2021 — в Госдуму.