Экс-помощник мэра выдвинулся на праймериз ЕР в Заксобрание Новосибирской области

Бывший глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов, как и прогнозировал «Континент Сибирь», выдвинулся на праймериз «Единой России» на довыборы в Заксобрание региона. В прошлом кандидат входил в команду мэра-коммуниста Новосибирска Анатолия Локтя.

Партия «Единая Россия» опубликовала список кандидатов на довыборы в Заксобрание Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №4 (Барабинский и Здвинский районы). Напомним, мандат освободился в сентябре прошлого года, когда бывший парламентарий, экс-глава регионального минздрава и бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский ушел в Госдуму. Список опубликован на сайте электронного предварительного голосования.

В список вошли три кандидата: директор районного муниципального бюджетного учреждения «Колыванский Дом Культуры «Юность» Валерий Чурилов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ордынского района области Лариса Шевелева и бывший глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов — на сайте указано, что он беспартийный, когда как остальные кандидаты являются членами партии.

Отметим, о планах Виталия Новосёлова по выдвижению на праймериз «Единой России» источники «Континента Сибирь» сообщали в середине апреля. Отмечалось, что он встречался с барабинскими депутатами из фракции «Единая Россия», где его представили как будущего кандидата от партии.

Собеседники издания из ЕР прогнозировали недовольство в рядах единороссов, если информация о поддержке партией Новосёлова подтвердится. «По задаче Анатолия Локтя он организовал разгром партийной организации, способствовал фактическому уничтожению депутатов от ЕР в Горсовете Новосибирска, заявлял, что главный его враг — ЕР. Члены партии района это помнят!» — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» один из источников.

Прием заявок на участие в отборе претендентов на выдвижение в ЗС закончится 28 апреля, праймериз пройдут в мае. Голосование на выборы запланировано на сентябрь текущего года.

Виталий Новосёлов — бывший глава Первомайского района Новосибирска (2018-2021 гг.). В 2020 году способствовал победе кандидатов от КПРФ на выборах в Горсовет. Тогда кандидаты от КПРФ на первомайском округе Андрей Любавский и Павел Горшков победили действующих депутатов от ЕР. Новосёлов — давний член команды мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Был его помощником, когда нынешний градоначальник работал в Госдуме. После победы Локтя на мэрских выборах в 2014 году стал заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска. В 2018 году получил повышение до главы Первомайского района. Неудачно баллотировался от КПРФ по округам в Кировском районе Новосибирска в 2010 году в Заксобрание, в 2015 году — в Совет депутатов, в 2021 — в Госдуму.