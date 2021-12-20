Новосибирский депутат вновь попадает в эпицентр скандала?

В Новосибирске мэр-коммунист судится с депутатом-коммунистом, и, возможно, это не единственная неприятность для депутата.

Напомним, что Алексей Михайлов был избран в Совет депутатов города Новосибирска от партии КПРФ в 2020 году. Ранее он трудился в коммерческих структурах, был помощником депутата городского совета Новосибирска, а с 2018 года работал заместителем начальника отдела общественных связей и информации в администрации Первомайского района.

За год до своего избрания Михайлов вступил в конфликт с депутатом-единороссом Дмитрием Дамаевым, округ которого в итоге занял товарищ Михайлова по коммунистической партии Андрей Любавский. Чиновник администрации Первомайского района тогда обвинил Дамаева в нападении на него прямо в здании мэрии Новосибирска. Однако позже судебно-медицинская экспертиза определила, что обнаруженные на теле Михайлова повреждения не могли возникнуть в день нападения, и отказала в возбуждении уголовного дела. В свою очередь, Дмитрий Дамаев пытался компенсировать репутационные потери путём подачи встречного заявления о клевете, но сумел добиться возбуждения соответствующего дела только в июне 2021 года, когда выборы в горсовет давно миновали.

Некоторые считают, что победу на округе в Первомайском районе и депутатский мандат Алексею Михайлову и ещё двум депутатам-коммунистам в 2020 году обеспечила поддержка тогдашнего главы района Виталия Новоселова. «Континент Сибирь» писал, что кампания против единороссов и за коммунистов велась тогда в районе очень напористо. С тех пор Виталий Новоселов лишился должности, а Алексей Михайлов привлекает интерес проверяющих инстанций, что может свидетельствовать о продолжении политической борьбы за Первомайский район.

К такому выводу подталкивает, в частности, судебное разбирательство по иску мэрии Новосибирска к компании «Объединение 24», которую возглавляет Алексей Михайлов. Муниципалитет обвиняет предприятие, получившее в концессию две городские бани, в неосновательном обогащении. В начале декабря текущего года состоялось первое заседание арбитражного суда по этому делу.

Концессия с ООО «Объединение 24» была заключена муниципалитетом в октябре 2018 года. Тогда в распоряжение компании были переданы муниципальные общественные бани № 23 и № 25. Первая расположена на ул. Вересаева, 2б в Первомайском районе, а вторая – на ул. 25 лет Октября в Калининском районе.

Концессионер обязался в течение трёх лет реконструировать оба банных комплекса, а также в полном объёме оснастить их необходимым оборудованием и мебелью за счет собственных средств. Сумма ежегодных выплат концессионера в муниципальный бюджет была определена в размере 394,4 тысячи рублей.

По данным Rusprofile директором общества с ограниченной ответственностью ООО «Объединение 24», зарегистрированного в 2014 году, с апреля 2021 года является Алексей Юрьевич Михайлов. Учредителями компании, в равных долях, выступают Вячеслав Иванович Логвинов, Владимир Александрович Мищенин и Евгений Владимирович Мартыненко.

Напомним, что в ноябре 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил здание общественной бани № 23 и оценил ход его реконструкции. Тогда мэр положительно оценил эффективность работы концессионера: «Рассчитывали, что банный комплекс будет отремонтирован в течение трех лет, а на деле оказалось в три раза быстрее. Еще два месяца назад это было непрезентабельное здание, а сейчас выглядит очень достойно».

Однако уже в 2020 году контрольно-счётная палата города Новосибирска выявила целый ряд нарушений в деятельности компании «Объединение 24». В отчёте муниципальных аудиторов сообщается, что концессионер нарушил срок согласования с уполномоченными органами проектной документации на реконструкцию зданий бань, эксплуатировал оба банных комплекса «без проведения реконструкции, без получения разрешения на ввод в эксплуатацию», и, самое главное, «без внесения концессионной платы за использование концессионных объектов».

По итогам проверки контрольно-счётная палата города Новосибирска установила размер убытков городского бюджета в 558,7 тыс. рублей, которые департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в 2020 году было рекомендовано взыскать.

Также «по итогам проведенной комплексной оценки эффективности реализации концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного в городе Новосибирске по ул. Вересаева, 2б и ул. 25 лет Октября, 19, с момента заключения по истекший период 2020 года» ревизорами был сделан вывод о неэффективности концессии в целом. Аудиторы обосновали свои выводы тем, что «имущество муниципальной казны, переданное концессионеру, используется с нарушениями условий соглашения, прав и интересов концедента и созданием потенциального финансового риска для бюджета города».

В сентябре 2021 года спор концедента и концессионера получил продолжение в юридической плоскости. Мэрия Новосибирска направила в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление, в котором требовала взыскать с ООО «Объединение 24» более 340 тыс. рублей неосновательного обогащения, полученного компанией за фактическое пользование муниципальным имуществом уже в период с 29.01.2021 по 28.04.2021. В октябре концессионер подал в этот же суд встречный иск о частичном изменений условий концессии. Оба иска в настоящее время продолжают рассматриваться судом.

Источник «Континента Сибирь» в деловых кругах сообщил, что к компании «Объединение 24» действительно имелся ряд замечаний по эксплуатации банных комплексов, в том числе к исполнению сроков их реконструкции, но к настоящему времени эти замечания устранены, а здания находятся в высокой степени готовности. По словам собеседника издания, именно поэтому муниципалитет к настоящему времени не разорвал и даже не планирует разрывать концессию, а ограничивается лишь истребованием указанной выше суммы неосновательного обогащения.

Эта информация подтверждается и официальным комментарием от департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, который был направлен 17 декабря в ответ на запрос «Континента Сибирь». В нём «принимается во внимание недобросовестность концессионера», но также сообщается, что по итогам проведённых департаментом контрольных мероприятий«работы по реконструкции здания бани № 23 (ул. Вересаева, 2б) завершены, объект в стадии ввода в эксплуатацию, здание бани № 25 (ул. 25 лет Октября, 19) закрыто на реконструкцию».

В ответе мэрии на запрос «Континента Сибирь» сообщается, что «в ноябре 2020 года департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска выявлены факты эксплуатации бань до ввода их в эксплуатацию». В нём же содержится ссылка на Федеральный закон № 115 «О концессионных соглашениях», в пятнадцатой статье которого сообщается, что «к существенным нарушениям условий соглашения концессионером относится нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения». Но, несмотря на выявленное существенное нарушение условий, концессия департаментом инвестиций не расторгается.

Стоит отметить, что «банная концессия» потенциально может оказаться не единственной претензией к Алексею Михайлову. Источник «Континента Сибирь» утверждает, что в декабре в горсовет из управления МВД по городу Новосибирску поступил запрос о составе и численности штатных помощников депутата Михайлова. Полицию интересует, кто они и все ли они реально существуют. На просьбу «Континента Сибирь» предоставить список помощников депутата Алексея Михайлова председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев ответил, что по закону о персональных данных невозможно без согласия этих людей предать огласке их имена и фамилии.

Замечания к работе депутата Михайлова слышатся и со стороны избирателей его округа, которые жаловались на отсутствие возможности вступить с ним в диалог и редкость посещения народным избранником подведомственной территории. Об этом они сообщали «Континенту Сибирь» в августе текущего года. «Ранее наш округ представлял депутат Дмитрий Дамаев – он всегда был открыт для общения с горожанами, всегда шел на встречу и помогал в решении вопросов. Про Алексея Михайлова такого сказать не могу – его не бывает на районе, во всяком случае, мы его не видим, для нас он мифическая персона. У нас нет его телефона, не знаем его соцсетей. У Алексея Михайлова, к сожалению, нет обратной связи с жителями» – высказывала своё мнение жительница Первомайского района Новосибирска Дарья Романова.